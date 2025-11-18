四大飲食平台網購優惠碼大放送！
香港設計中心呈獻 《Play, Pose & Pixel起勢·玩：數碼時裝展》
由懷舊玩意「換衫公仔」到設計虛擬數碼造型 —— 以想像力見證時尚的演變 2025 年 11 月 22 日至 12 月 2 日於 AIRSIDE Gate33 Gallery 隆重登場
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月18日 - 由香港設計中心（HKDC）主辦、數碼時裝領域先鋒 FabriX策劃、文創產業發展處資助的《Play, Pose & Pixel 起勢. 玩. 虛擬時裝展覽》，為2025年「香港時裝薈」的焦點項目之一，將於 2025 年 11 月 22 日至 12 月 2 日假 AIRSIDE Gate33 Gallery 舉行。作為香港特別行政區政府的策略伙伴，香港設計中心致力推動香港成為亞洲設計卓越之都。是次活動延續了於巴黎時裝周備受矚目的《Tomorrow Was _____》展覽，再次與法國高級訂製和時尚聯合會 (FHCM) 合作，進一步探索時尚與科技的交織，讓前衛的數碼高訂體驗觸手可及，讓時尚創意融入日常生活。
由公仔玩偶到數碼化身：自我表達的世代演化
從替公仔換衫到為虛擬化身打造數碼造型，時裝一直都是一場充滿想像力的遊戲。展覽以大膽玩味的角度，呈現不同世代如何透過時尚表達自我的蛻變，並邀請各年齡層的訪客投入創意超越實體的世界。
Zone 1 — The Doll House：時尚風格的起點
踏進時光隧道，細賞超過40款收藏家珍藏的復古玩偶，探索時尚風格的起源。珍藏展品包括經典Barbie系列及與國際時裝品牌合作的珍貴限量款，如 Christian Dior、Givenchy、Yves Saint Laurent及 Christian Louboutin等。同場亦展出由本地娃娃藝術家、時尚達人Ning Lau精心手工創作逾 20 款藝術娃娃，將她獨到的時尚觸覺融入每一個造型，為這趟懷舊時尚旅程注入本地創意視角。
Zone 2 — 進入Avatar虛擬化身年代：重塑你的身份
展區聚焦席捲全球的 Avatar 文化熱潮，展現以 Roblox 等平台的新世代數碼遊樂場風尚，穿梭於無限延伸的萬花筒鏡面隧道，每一面倒影都化身另一個「Mini-You」——為訪客打造超強打卡效果，展現無限身份與創造力的可能。
Zone 3 — 從巴黎到香港：重新定義未來時尚體驗
未來時尚 像素試穿 -- 即試即買！
FabriX獨創的「AR（擴增實境）試衣間」將新世代時尚帶到現實，展區聚焦巴黎時裝周設計師與香港新銳設計力量的作品 ，包括2025 LVMH 獎決賽入圍者Alain Paul、首位榮獲 BoF 中國獎的Caroline Hu、以設計 K-pop 女子組合BLACKPINK 《Deadline》世界巡演造型 聞名的 Didu，設計在巴黎奧運會閉幕式上備受讚譽的Kevin Germanier；以及三位香港時裝設計新勢力，包括「時裝創業培育計劃 （FIP）」及「設計創業培育計劃（DIP）」的DEMO創辦人Derek Chan、「DFA香港青年設計才俊獎（YDTA）」及「設計創業培育計劃（DIP）」的röyksopp gakkai 主理人 Brun Chan及「香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC）」的「Tigerstrolling」設計師Tiger Chung，將以 AR 虛擬方式呈現其設計，以嶄新方式融合本地創意與國際視野。
此外，展區亦以創新科技探索展示服裝的無限可能——由 4D.ai 研發、曹雨西（James Cao） 與團隊構思，以四維掃描（4D Scan）技術，呈現設計師Kevin Germanier 精心創作的數碼時尚作品——這位曾為Björk於康城設計舞台造型的靈魂人物，將以創新科技延展時尚的可能。
觀眾更可以首次近距離探索 360° 全方位數碼時裝：由旋轉、放大、縮小，到錄製立體「動態影像」，重新定義及突破未來 Lookbook 的界限。未來時裝不止於瀏覽，讓風格在實體世界成形之前，已經看得見、試得到、變出來。
Zone 4: 數碼型格 Afterparty：揭曉專屬「Virtual Me」!
擺個甫士，捉緊時尚一刻
壓軸展區以盲盒方式解鎖訪客的虛擬分身 ——「Virtual Me」。透過快速掃描，訪客將化身為數碼時尚巨星，並於六款未來造型中隨機選出一款，在律動感十足的 LED 舞台上閃亮登場。以懷舊80 年代粵語金曲的「無聲派對（Silent Disco）」營造氛圍，展開一場以時尚為語言、以香港創意為核心的數碼派對。
時尚一直是最具力量的自我表達方式之一 —— 而時尚的核心，就是玩樂。《Play, Pose & Pixel》誠邀各年齡層觀眾，走進結合創意與科技的未來時尚遊樂場。無論是喜愛為公仔換裝的小朋友、在 Roblox 創作 Avatar 的青少年、或對未來科技與時尚充滿好奇的成年人，都能在此找到屬於自己的驚喜與靈感。
誠邀大家親臨現場，展開一場探索時尚、科技與創意的沉浸式旅程，共同塑造時尚未來。
活動詳情
展覽
《Play, Pose & Pixel起勢·玩：數碼時裝展》
地點
九龍啟德協調道2號
日期
2025 年 11 月 22 日至 12 月 2 日
開放時間
星期一至四 中午12時至晚上8時
香港設計中心主辦、文創產業發展處資助《Play, Pose & Pixel 起勢. 玩. 虛擬時裝展覽》，作為香港時裝薈的節目之一。香港時裝薈由香港特別行政區政府舉辦。
Hashtag: #PlayPosePixelHKDC #HKDesignCentre #FabriXworld #hkfashionfest #香港時裝薈 #HongKongFashionFest #CSTB #文化體育及旅遊局 #CCIDAHK #文創產業發展處 #香港設計中心 #FashionMeetsFuture #DigitalFashion
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於香港時裝薈
香港特別行政區行政長官在《2023年施政報告》中提出「香港時裝薈」，打造香港成為亞洲時裝設計中心。「香港時裝薈」每年透過匯集不同本地時裝設計盛事，同時引入嶄新元素和周邊活動，推廣香港時裝及紡織設計品牌發展及文創盛事化。第二屆「香港時裝薈」會於2025年11月22日至12月7日在香港多個文化地標和設計及時裝焦點場地舉行，並會聯乘巴黎時裝周及米蘭時裝周推進數碼時裝和永續時尚發展，吸引環球時裝設計業界代表來港參與，帶動更多產業合作、創新和業務機會，並為本地和國際時裝設計師及品牌建立平台，加強與香港和海內外的各時裝設計行業對接，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。
關於香港設計中心
香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略伙伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。為了實現目標，我們：
培養設計的創意文化
為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能
推動各個設計領域的卓越發展
關於文創產業發展處
文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。
免責聲明：香港特別行政區政府僅為香港設計中心多個活動／項目提供資助，除此之外並無參與該等資助活動／項目。在本刊物及相關資料／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。
新聞稿由客戶提供
