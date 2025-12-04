精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
香港設計中心呈獻 《Play, Pose & Pixel 起勢·玩：數碼時裝展》
結合巴黎時裝週視野與本地新銳力量 打造東西交匯的數碼時尚體驗 以最親民、最有趣的方式呈現 推動香港數碼創意經濟 2025年11月 22 日至 12 月 2 日於 AIRSIDE Gate33 Gallery舉行
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月4日 - 由香港設計中心（HKDC）主辦、數碼時裝領域先鋒 FabriX策劃、文創產業發展處資助的《Play, Pose & Pixel 起勢. 玩. 數碼時裝展》，為2025年「香港時裝薈」的焦點項目之一，已於11月22日至 12 月 2 日假 AIRSIDE Gate33 Gallery 舉行。作為香港特別行政區政府的策略伙伴，香港設計中心致力推動香港成為亞洲設計卓越之都。是次活動延續了於巴黎時裝周備受矚目的《Tomorrow Was _____》展覽，再次與法國高級訂製與時裝聯合會（FHCM）合作，進一步探索時尚與科技的交織，讓前衛的數碼高訂體驗觸手可及，讓時尚創意融入日常生活。
與香港特區政府2025年政策一致，「香港時裝薈」積極推動數碼時裝與永續時尚發展，促進國際合作、加強數碼資產知識產權保護，並建構完善支援生態系統，將香港定位為全球領先的「東西交匯」數碼時裝及創意經濟樞紐。
為隆重其事，《Play, Pose & Pixel 起勢. 玩. 數碼時裝展》於11 月25日舉行開幕禮，一眾主禮嘉賓包括: 文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士，JP、香港設計中心主席勞建青先生、法國駐港澳總領事杜麗緹女士、法國高級訂製與時裝聯合會（FHCM）新興品牌發展負責人 Serge Carreira 先生，與在場嘉賓一同投入結合創意與科技的未來時尚遊樂場。
於開幕禮上，文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士，JP 表示，很高興香港設計中心聯同法國高級訂製與時裝聯合會以及策展團隊 FabriX，呈獻「《Play, Pose & Pixel 起勢. 玩. 數碼時裝展》。這場展覽探索以尖端時尚科技展示數碼時裝的無限可能，是今年香港時裝薈最令人期待的項目之一。
而香港設計中心主席勞建青先生表示，香港設計中心一直致力推動社會更廣泛及具策略性地運用設計與設計思維，並支持本地設計師的成長。今次展覽很高興能把巴黎時裝週的視野與本地新銳力量結合，為香港市民帶來一個東西交匯的數碼時尚體驗。中心特別以最親民、最有趣的方式呈現，希望營造一個真正具包容性的體驗，讓不同年齡、不同世代的朋友從 「玩」入手，去感受未來時裝文化。
由公仔玩偶到數碼化身：自我表達的世代演化
從替公仔換衫到為虛擬化身打造數碼造型，時裝一直都是一場充滿想像力的遊戲。展覽以大膽玩味的角度，以最親民、最有趣的方式呈現不同世代如何透過時尚表達自我的蛻變，並邀請各年齡層的訪客投入創意超越實體的世界。
Zone 1 — The Doll House：時尚風格的起點
踏進時光隧道，細賞超過40款收藏家珍藏的復古玩偶，探索時尚風格的起源。珍藏展品包括經典Barbie系列及與國際時裝品牌合作的珍貴限量款，如 Christian Dior、Givenchy、Yves Saint Laurent及 Christian Louboutin等。同場亦展出由本地娃娃藝術家、時尚達人Ning Lau精心手工創作逾 20 款藝術娃娃，將她獨到的時尚觸覺融入每一個造型，為這趟懷舊時尚旅程注入本地創意視角。
Zone 2 — 進入Avatar虛擬化身年代：重塑你的身份
展區聚焦席捲全球的 Avatar 文化熱潮，展現以 Roblox 等平台的新世代數碼遊樂場風尚，穿梭於無限延伸的萬花筒鏡面隧道，每一面倒影都化身另一個「Mini-You」——為訪客打造超強打卡效果，展現無限身份與創造力的可能。
Zone 3 — 從巴黎到香港：重新定義未來時尚體驗
未來時尚 像素試穿 -- 即試即買！
FabriX獨創的「AR（擴增實境）試衣間」將新世代時尚帶到現實，展區聚焦巴黎時裝周設計師與香港新銳設計力量的作品 ，包括2025 LVMH 獎決賽入圍者Alain Paul、首位榮獲 BoF 中國獎的Caroline Hu、以設計 K-pop 女子組合BLACKPINK 《Deadline》世界巡演造型 聞名的 Didu，設計在巴黎奧運會閉幕式上備受讚譽的Kevin Germanier；以及三位香港時裝設計新勢力，包括「時裝創業培育計劃 （FIP）」及「設計創業培育計劃（DIP）」的DEMO創辦人Derek Chan、「DFA香港青年設計才俊獎（YDTA）」及「設計創業培育計劃（DIP）」的röyksopp gakkai 主理人 Brun Chan及「香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC）」的「Tigerstrolling」設計師Tiger Chung，以 AR 虛擬方式呈現其設計，以嶄新方式融合本地創意與國際視野。
此外，展區亦以創新科技探索展示服裝的無限可能——由 4D.ai 研發、曹雨西（James Cao） 與團隊構思，以四維掃描（4D Scan）技術，呈現設計師Kevin Germanier 精心創作的數碼時尚作品——這位曾為Björk於康城設計舞台造型的靈魂人物，以創新科技延展時尚的可能。
觀眾更可以首次近距離探索 360° 全方位數碼時裝：由旋轉、放大、縮小，到錄製立體「動態影像」，重新定義及突破未來 Lookbook 的界限。未來時裝不止於瀏覽，讓風格在實體世界成形之前，已經看得見、試得到、變出來。
Zone 4: 數碼型格 Afterparty：揭曉專屬「Virtual Me」!
擺個甫士，捉緊時尚一刻
壓軸展區以盲盒方式解鎖訪客的虛擬分身 ——「Virtual Me」。透過快速掃描，訪客化身為數碼時尚巨星，並於六款未來造型中隨機選出一款，在律動感十足的 LED 舞台上閃亮登場。以懷舊80 年代粵語金曲的「無聲派對（Silent Disco）」營造氛圍，展開一場以時尚為語言、以香港創意為核心的數碼派對。
時尚一直是最具力量的自我表達方式之一 —— 而時尚的核心，就是玩樂。《Play, Pose & Pixel》邀請各年齡層觀眾，走進結合創意與科技的未來時尚遊樂場。無論是喜愛為公仔換裝的小朋友、在 Roblox 創作 Avatar 的青少年、或對未來科技與時尚充滿好奇的成年人，都能在此找到屬於自己的驚喜與靈感。
香港設計中心主辦、文創產業發展處資助《Play, Pose & Pixel 起勢. 玩. 數碼時裝展》，作為香港時裝薈的節目之一。香港時裝薈由香港特別行政區政府舉辦。
Hashtag: #PlayPosePixelHKDC #HKDesignCentre #FabriXworld #hkfashionfest #香港時裝薈 #HongKongFashionFest #CSTB #文化體育及旅遊局 #CCIDAHK #文創產業發展處 #香港設計中心 #FashionMeetsFuture #DigitalFashion
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於香港時裝薈
香港特別行政區行政長官在《2023年施政報告》中提出「香港時裝薈」，打造香港成為亞洲時裝設計中心。「香港時裝薈」每年透過匯集不同本地時裝設計盛事，同時引入嶄新元素和周邊活動，推廣香港時裝及紡織設計品牌發展及文創盛事化。第二屆「香港時裝薈」會於2025年11月22日至12月7日在香港多個文化地標和設計及時裝焦點場地舉行，並會聯乘巴黎時裝周及米蘭時裝周推進數碼時裝和永續時尚發展，吸引環球時裝設計業界代表來港參與，帶動更多產業合作、創新和業務機會，並為本地和國際時裝設計師及品牌建立平台，加強與香港和海內外的各時裝設計行業對接，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。
關於香港設計中心
香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略伙伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。為了實現目標，我們：
培養設計的創意文化
為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能
推動各個設計領域的卓越發展
關於文創產業發展處
文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。
免責聲明：香港特別行政區政府僅為香港設計中心多個活動／項目提供資助，除此之外並無參與該等資助活動／項目。在本刊物及相關資料／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
「人間香奈兒」GD、陳法拉華麗亮相紐約，穿什麼出席Matthieu Blazy主理的首個CHANEL工坊系列？
CHANEL工坊系列2026剛在紐約完滿落幕。到場的一系列「人間香奈兒」穿什麼欣賞Matthieu Blazy的首場工坊系列呢？Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
大槻真希唱到一半突斷電！ 胡錫進微薄刪文再發內幕！
哎喲，上海的東方體育中心本該是萬人合唱的熱鬧夜，誰知大槻真希演唱會唱到一半，燈光全黑工作人員衝上台搶麥克風「請下台」，場面尷尬到爆！Japhub日本集合 ・ 17 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 17 小時前
前港男梁裕恆曾任消防員 Threads出PO「每次出車都好興奮」被網民炮轟不恰當
大埔宏福苑於11月26日發生大火造成嚴重傷亡，無數市民失去居所，引起全球關注。全港市民都非常感謝消防員英勇無畏，奮不顧身地滅火及救人，而2016落選港男梁裕恆亦曾做過消防員，近日喺社交網站出PO分享自己曾參與2016年牛頭角迷你倉大火嘅救援行動，其言論被網民炮轟。佢喺事隔一日後發文道歉，不過之後又del走道歉PO。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳法拉爆家族喺廣州坐擁一條街物業 家產被親戚瓜分？
現年43歲嘅陳法拉（Fala）喺2005年參選華姐後入行，喺2013年約滿TVB，近年轉戰荷里活，憑Marvel系列電影《尚氣與十環幫傳奇》成功打開知名度，工作不斷。近日佢喺內地為電影《贖夢》宣傳，期間接受訪問時自爆家族喺廣州有物業，更擁有一條街。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
黃曉明前女友葉珂直播突傳來嬰兒啼哭聲 自爆：單親媽媽需獨自償還房貸車貸
黃曉明於2024年9月於社交平台高調發文：「大家別猜了，我們在一起了」，公開與內地網紅葉珂戀情，葉珂亦因而成為焦點人物。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃潔琪去閨蜜婚禮保守變低胸 澎湃去飲上下Chok
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美，加上擁有一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。近日Miko出席相識了10多年的好閨蜜婚禮，並在社交平台晒出兩人拍攝的轉場影片，寫道：「從校服到婚紗，我世界上最最最最最要好的閨蜜結東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新城勁爆女歌手投票驚見「鹽焗雞」 網友好疑惑以為點餐紙 原來真有其人
年尾向來係頒獎禮季節，不過而家得返新城同商台仲會喺年尾搞樂壇頒獎禮。有獎就自然有投票，有網民發現新城勁爆頒獎禮嘅勁爆女歌手網上投票名單上，出現「鹽焗雞」 呢個單位Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
Polo Ralph Lauren低至3折！「人間Polo」Sana、舒華加持麻花Polo $696起、恤衫$870
Polo Ralph Lauren作為美式經典時尚的代表品牌，以優雅休閒的設計風格聞名全球。其標誌性的Polo恤與簡約剪裁，長年深受明星與潮人喜愛。 想入手經典Polo Ralph Lauren單品的好時機來了！NET-A-PORTER推出限時優惠，低至3折即可帶走精選Polo服飾，連「人間Polo」Sana與Krystal都愛穿的麻花Polo，只需$696起，恤衫更只要$870。高質感設計搭配親民價，絕對是時尚迷和潮人們不能錯過的入手機會。Yahoo Style HK ・ 1 天前
「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！
2025來到12月，今年各位戲迷追了幾多套劇？回顧一系列今年推出的韓劇，《苦盡柑來遇見你》、《未知的首爾》等佳作成為年度佳話，但同時也有不少劇集獲得反面的評價，有韓國傳媒選出「2025最爛的韓劇」TOP6，其中全智賢《暴風圈》第4，《魷魚遊戲3》第3，冠軍你又有無睇過？《十二使者》由馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等，是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮的劇情，讓觀眾大失所望。「2025最爛韓劇」TOP 1：《十二使者》《問問星星們》被選為2025最差韓劇第2名，由李敏鎬、 孔曉振主演，並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費製作，但超級奇怪的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀。「2025最爛韓劇」TOP 2：《問問星星吧》《魷魚遊戲》被選為2025最差韓劇第3名，雖然劇集第一季造成世界追劇熱潮，成為經典，不過後續兩季評價每況愈下，第三季結局最後找來Cate Blanchett現身，留下開放式結局，ELLE.com.hk ・ 1 天前
向佐求婚郭碧婷「大腦一片空白」！豪門少爺仍超怕被拒 浪漫告白：我會求到成功為止
向佐日前在實境節目《尋真之地》罕見談起對愛情的真實心情，首次坦言當年向郭碧婷求婚時其實「很怕被拒絕」，豪門少爺難得的緊張模樣意外衝上熱搜。姊妹淘 ・ 19 小時前
張繼聰、周秀娜劇《小業主戰線》 火災前曾借宏福苑拍攝 ViuTV：劇組將重新調整拍攝安排
大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，造成多人傷亡。今日threads上流傳，由張繼聰、周秀娜主演的ViuTV劇集《小業主戰線》，正是借用宏福苑拍攝，而題材就是小業主反抗法團圍標。今日（2日）ViuTV證實劇集曾於宏福苑進行拍攝工作，現決定重新調整拍攝安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Miley Cyrus拍拖4年宣布訂婚 鑽戒估值超過350萬
【on.cc東網專訊】33歲美國天后Miley Cyrus周一（1日）於洛杉磯與拍拖4年的27歲美國樂隊Liily鼓手Maxx Morando出席《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）世界首映禮，負責創作與演唱主題曲《Dream As O東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
香港大火奪151命！鄭秀文拍戲空檔衝祈禱會
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑在上個月26日發生嚴重火災，至今已造成151人死亡、79人受傷、超過30人失蹤，還有1名消防人員殉職，讓全港陷入濃濃的哀傷。而今（2）日，香港歌手鄭秀文在Fac...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
林夏薇老公獲頒破產不開始令 無限期延長 薇薇疑心情未被影響照出IG
林夏薇2015年與金融才俊莫贊生（Jason）低調結婚，有指二人居住於市值15億港元嘅太平山頂豪宅，由於林夏薇不時於社交網站分享近況及與三隻愛犬互動嘅照片，令豪宅內部面貌曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
背後真相曝光 楊冪澱粉照吃還不超過50公斤
[NOWnews今日新聞]39歲「陸劇女王」楊冪憑《仙劍奇俠傳三》、《小時代》、《宮》等代表作叱吒娛樂圈，先前更在《生萬物》素顏、增重揣摩村婦，力拚成為實力派演員。近日楊冪私下用餐的影片在微博瘋傳，她...今日新聞 娛樂 ・ 16 小時前
不是粉絲也想買！LE SSERAFIM小櫻花「可頌連帽圍巾」，編織功力太犯規！
小櫻花這兩年不只在舞台上發光發熱，私底下更一頭栽進毛線世界，把等待通告、休息的零碎時間，全都拿來「織」出屬於自己的療癒宇宙。從最初練習的小吊飾、配件，到後來親手完成舞台用帽、包包，甚至送給演藝圈好友當禮物，她一路把興趣玩成專業，更推出個人編織服飾品牌「KKU...styletc ・ 20 小時前