香港設計中心BODW In the City 2025 以CurioCity燃點創意設計 倒數進入為期兩周的設計盛宴

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - 香港設計中心跨界聯動設計單位、國際及本地企業及各知名夥伴，舉辦旗艦項目BODW In the City 2025（下稱項目），為期兩周的設計盛宴定於2025年11月24日至12月7日舉行，逾30個主題活動將遍及香港，涵蓋中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀等主要區域。





BODW In the City 2025新聞發布會昨日圓滿舉行。主禮嘉賓包括香港設計中心董事會副主席、BODW In the City督導委員會主席及設計營商周2025督導委員會成員陳一枬教授（首行右三）、意大利駐香港及澳門總領事費文浩先生（首行右四），與一眾香港設計中心代表、合作夥伴及到場嘉賓合照。



項目由文創產業發展處擔任主要贊助機構，並在合作夥伴的鼎力支持下共同推動。項目不僅向外界展現本地設計思維，更藉由一系列跨界合作，積極促進創意交流。為了讓公眾，包括本地市民及遊客，透過多元活動深刻感受設計的力量，活動涵蓋展覽、導賞、工作坊、工藝示範等形式，為參與者提供難得的體驗。亮點包括期間限定的主題電車之旅、現場名車繪畫，以及與國際知名設計師的互動交流機會。



探索城市中的設計力量——CurioCity

BODW In the City 2025新聞發布會於11月11日假K11 MUSEA Nature Discovery Park舉行，由意大利駐香港及澳門總領事費文浩先生（Carmelo Ficarra）和香港設計中心董事會副主席、BODW In the City督導委員會主席及設計營商周2025督導委員會成員陳一枬教授擔任主禮嘉賓，並獲多名合作夥伴代表出席支持，現場氣氛熱烈。



陳一枬教授在歡迎致辭中表示：「歡迎來到BODW In the City 2025！香港是一個設計與商業緊密融合的城市。今年，我們香港設計中心及合作夥伴旨在致力提供更豐富多元的體驗，激發大眾的好奇心，並打造一個探索設計力量的平台，促進創意交流。」



香港設計中心業務發展及項目總監胡燦森先生分享：「今年項目響應BODW大會主題CurioCity，鼓勵大眾以好奇心重新審視城市的面貌，透過連結商界、品牌和設計單位，在城中舉辦超過30個主題活動，向市民和遊客展現香港設計的魅力。」



聯動意大利品牌 點燃本地靈感

意大利於設計產業擁有深厚歷史及文化底蘊，結合現代創新，是設計領域的重要代表。今年項目透過與意大利駐香港及澳門總領事館合作，透過品牌合作，為公眾提供獨一無二的體驗。



費文浩先生於新聞發布會上表達支持：「該項目作為連接香港和意大利創意力量的橋樑，我們很榮幸見證意大利品牌在香港發揮其影響力，以及本地如何將這些影響力轉化為本土表達。我相信透過各方共同努力，我們正在滋養一種改變城市景觀的創新思維。」



藉著包括意大利在內的多家參與品牌，BODW In the City 2025期望藉活動，加深公眾對設計與日常生活之間的認識，向國際展示香港作為設計之都的魅力，為設計景觀注入新視角及啟發。



香港設計中心 BODW I n the City 2025 合作 夥 伴 ：





關於BODW In the City

關於BODW In the City

香港旗艦設計項目 BODW In the City由香港設計中心主辦，文創產業發展處為主要贊助機構，旨將「設計營商周」（BODW）魅力延續至城中；並連結品牌力量，激發設計創意，藉此豐富旅客及公眾在地體驗。今年項目響應BODW大會主題Curiosity，以CurioCity視覺重新想像城市。於2025年11月24至12月7日，在城中舉行連串精彩活動，展示香港設計魅力，同時為本地經濟帶來活力。BODW In the City糅合文化及商業元素，與多個機構、商業伙伴及場地攜手策劃逾30項主題活動，為多個城市空間帶來設計裝置、展覽、工作坊、導賞等。項目誠邀公眾參與，在設計與商業交織的氛圍下，全程體驗設計力量。



關於香港設計中心 (www.hkdesigncentre.org)

香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略伙伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。



為了實現目標，我們：



培養設計的創意文化

為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能

推動各個設計領域的卓越發展

