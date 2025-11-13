最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
香港設計中心BODW In the City 2025 以CurioCity燃點創意設計 倒數進入為期兩周的設計盛宴
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - 香港設計中心跨界聯動設計單位、國際及本地企業及各知名夥伴，舉辦旗艦項目BODW In the City 2025（下稱項目），為期兩周的設計盛宴定於2025年11月24日至12月7日舉行，逾30個主題活動將遍及香港，涵蓋中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀等主要區域。
項目由文創產業發展處擔任主要贊助機構，並在合作夥伴的鼎力支持下共同推動。項目不僅向外界展現本地設計思維，更藉由一系列跨界合作，積極促進創意交流。為了讓公眾，包括本地市民及遊客，透過多元活動深刻感受設計的力量，活動涵蓋展覽、導賞、工作坊、工藝示範等形式，為參與者提供難得的體驗。亮點包括期間限定的主題電車之旅、現場名車繪畫，以及與國際知名設計師的互動交流機會。
探索城市中的設計力量——CurioCity
BODW In the City 2025新聞發布會於11月11日假K11 MUSEA Nature Discovery Park舉行，由意大利駐香港及澳門總領事費文浩先生（Carmelo Ficarra）和香港設計中心董事會副主席、BODW In the City督導委員會主席及設計營商周2025督導委員會成員陳一枬教授擔任主禮嘉賓，並獲多名合作夥伴代表出席支持，現場氣氛熱烈。
陳一枬教授在歡迎致辭中表示：「歡迎來到BODW In the City 2025！香港是一個設計與商業緊密融合的城市。今年，我們香港設計中心及合作夥伴旨在致力提供更豐富多元的體驗，激發大眾的好奇心，並打造一個探索設計力量的平台，促進創意交流。」
香港設計中心業務發展及項目總監胡燦森先生分享：「今年項目響應BODW大會主題CurioCity，鼓勵大眾以好奇心重新審視城市的面貌，透過連結商界、品牌和設計單位，在城中舉辦超過30個主題活動，向市民和遊客展現香港設計的魅力。」
聯動意大利品牌 點燃本地靈感
意大利於設計產業擁有深厚歷史及文化底蘊，結合現代創新，是設計領域的重要代表。今年項目透過與意大利駐香港及澳門總領事館合作，透過品牌合作，為公眾提供獨一無二的體驗。
費文浩先生於新聞發布會上表達支持：「該項目作為連接香港和意大利創意力量的橋樑，我們很榮幸見證意大利品牌在香港發揮其影響力，以及本地如何將這些影響力轉化為本土表達。我相信透過各方共同努力，我們正在滋養一種改變城市景觀的創新思維。」
藉著包括意大利在內的多家參與品牌，BODW In the City 2025期望藉活動，加深公眾對設計與日常生活之間的認識，向國際展示香港作為設計之都的魅力，為設計景觀注入新視角及啟發。
香港設計中心BODW In the City 2025 合作夥伴：
Motion City Partner
Sino Group
Partners
AIA Hong Kong
Andante
Andrea Bonaceto
Ascot Chang
Asian One
Ferrari Owners Club
atelier Bernard Chang
Atelier Pacific
B&B Italia
B.S.C. COLOURLIVING Limited
Ben Brown Fine Arts Hong Kong
Burberry
Central Market
College of Liberal Arts and Social Sciences, City University of Hong Kong
CulinArt 1862
Consulate General of the Czech Republic in Hong Kong
DOX by Qubus
dunhill
ENOTECA
ESPRIT
Global ESG Leadership Organization
GSA Limited
HIR Studio
Hong Kong Tramways Limited
Tram Plus Limited
Hong Kong Design Institute
Hong Kong Institute of Urban Design
INNOTIER
Institute for Sustainable Urbanization
UPD International
Jockey Club Creative Arts Centre
K11 MUSEA
KC100 Art Space
Metro South
Kheiron Milano
LALA CURIO
Lee Tung Avenue
Mia Cucina
Moleskine
The Moroso Gallery of Wonders
Novalis Art Design
NUOVO
PMQ
Preciosa Lighting
SOFE COFFEE
Tai Ping Carpets
Tom Lee Music
TOWNGAS
Tu by Tu
Urban Land Institute
Urbanism\Architecture Bi-City Biennale
Venchi
Visionnaire
Vivienne Tam
Walk in Hong Kong
Wyndham Social
Hashtag: #HongKongDesignCentre #HKDC #BODWIntheCity2025 #香港設計中心
https://hk.linkedin.com/company/hong-kong-design-centre
https://x.com/hk_designcentre/status/1984168472109314061
https://www.facebook.com/bodwcityprogramme
Wechat: @HKDC香港设计中心
https://www.instagram.com/bodwinthecity/
https://xhslink.com/m/9iKF7Jmz4Al
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於BODW In the City
香港旗艦設計項目 BODW In the City由香港設計中心主辦，文創產業發展處為主要贊助機構，旨將「設計營商周」（BODW）魅力延續至城中；並連結品牌力量，激發設計創意，藉此豐富旅客及公眾在地體驗。今年項目響應BODW大會主題Curiosity，以CurioCity視覺重新想像城市。於2025年11月24至12月7日，在城中舉行連串精彩活動，展示香港設計魅力，同時為本地經濟帶來活力。BODW In the City糅合文化及商業元素，與多個機構、商業伙伴及場地攜手策劃逾30項主題活動，為多個城市空間帶來設計裝置、展覽、工作坊、導賞等。項目誠邀公眾參與，在設計與商業交織的氛圍下，全程體驗設計力量。
關於香港設計中心 (www.hkdesigncentre.org)
香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略伙伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。
為了實現目標，我們：
培養設計的創意文化
為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能
推動各個設計領域的卓越發展
追蹤我們：
Facebook:
︳Instagram:
關於文創產業發展處 (www.ccidahk.gov.hk)
文創產業發展處於2024 年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。
免責聲明：香港特別行政區政府僅為香港設計中心多個活動／項目提供資助，除此之外並無參與該等資助活動／項目。在本刊物及相關資料／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。
關於意大利駐香港及澳門總領事館（https://conshongkong.esteri.it/en/）
代表意大利和意大利政府的意大利駐香港及澳門總領事館在港澳兩地特別行政區履行的職務，主要是向正式居住在香港或澳門的意大利公民及本地和國際社會提供領事服務（主要是簽證服務）。意大利駐香港及澳門總領事館亦致力在港澳兩地推廣意大利，特別是與意大利文化機構合作舉行的文化活動，以及與意大利貿易局合作推廣的商業和貿易事宜。自2022年9月1 日起，費文浩先生（Carmelo Ficarra）就任意大利駐香港及澳門總領事。想了解更多有關意大利駐香港及澳門總領事館及活動，請瀏覽
https://conshongkong.esteri.it/it/
及社交媒體 IG (
) 、X (
) 和 FB (
)。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 57 分鐘前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
近日，有食客在社交平台 Threads 發帖，分享自己在長沙灣一間日式餐廳用餐的離奇經歷，稱自己點了一客蒸蛋，食到一半卻發現碗底竟然「暗藏贈品」，竟是一塊未拆包裝、上面貼着「修正石」字樣的磨刀石。事件曝光後，引起網民嘩然，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 7 小時前
「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國 涉操控跨國詐騙帝國 與香港商界有密切聯繫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，不僅是緬甸妙瓦底「亞太新城」的幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
不到兩週就收手？中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態
在美國宣布象徵兩大經濟體關係回暖的「廣泛貿易休戰」不到兩週後，中國購買美國大豆的步調似乎陷入停滯。 彭博引述匿名貿易商消息報導，在上月底一連串的採購、也是本季首次之後，中國對美國大豆的進口似乎有所放緩，目前並無新的出貨紀錄。 中國暫停進口的疑慮，加劇了市場的擔憂鉅亨網 ・ 2 小時前
宣萱post拖手相被誤會官宣戀情 網民：係咪古仔呀
宣萱下半年突然人氣彈起，喺林家謙演唱會成為壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hit，加上Jessica都有玩threads，令佢吸納唔少年青fans。Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
宣萱Threads說「只是純友誼」，對象是暗示古天樂？有種好友叫「宣萱與古天樂」，看到他們的互動都會心微笑了
宣萱近期追上社交平台潮流，活躍於Threads與脆友們互動，近日更發文指，「Pure friendship. Not what you are all thinking. 😆」當中的「純友誼」，有不少網民都留言第一反應是否在說古天樂。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 1 天前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十二強走勢
由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於 11 月 10 日中午 12 時正式展開，樂迷以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至 11 月 13 日中午 12 時,最新十二強走勢如下:Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 涉事西醫被判無條件釋放
【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
陳榮峻與吳香倫黃昏戀結婚7年 爆恩愛如初秘訣 相公每天服侍娘子吃早餐「食補品」
70歲陳榮峻與66歲吳香倫於2013年在橫店拍攝劇集《食為奴》結緣，其後譜出黃昏戀，至2018年7月結婚，惟吳香倫於婚後一年確診皮肌炎Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛
萬眾期待的Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！2025年最受歡迎的Hello Kitty、玉桂狗以及其他多款人氣角色將齊聚UT系列中，為你的休閒穿搭注入滿滿可愛元素。Yahoo Style HK ・ 1 天前
杜曹: 英格蘭不會帶五名10號仔出戰世界盃
英格蘭作為歐洲首支已套得來年世界盃入場券的球隊，主帥杜曹表示基於戰術體系，比寧咸、霍頓與哈利簡尼無法同時正選出場。此外，太多10號仔球員也是問題。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
【Aeon】心動價商品 灣仔碼頭香菇/菠菜木耳雞肉水餃$13.9（即日起至30/11）
鴻福堂雪梨川貝海底椰 $10、灣仔碼頭香菇/菠菜木耳雞肉水餃$13.9、明治角10棒四方雪條/北海道香草味雪條/純乳酪雪糕杯2件裝 $29.9、三本珈啡鐮倉焙煎咖啡 $24.9YAHOO著數 ・ 3 小時前
【萬寧】今日出位價（只限13/11）
萬寧官網限定出位價Nobi Nobi有機BB食品買二送一；脆米餅同蔬果小食等全部用優質泰國茉莉香米+新鮮蔬果，絕無添加、無麩質、無過敏原；適合每個成長階段，從糊、米餅，到米粉調味，全方位照顧BB營養！YAHOO著數 ・ 5 小時前