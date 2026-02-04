香港許願節農曆新年期間大埔林村舉行

【Now新聞台】一年一度的香港許願節，農曆新年期間在大埔林村許願廣場舉行。

許願節年初一開幕，一連舉行至正月十五，免費開放公眾入場。除了拋寶牒許願和新春市集外，大會今年新設發光許願樹及夜光夜市，廣場更會展出兩隻由馬會借出的馬匹模型，以及一幅世界短途馬王嘉應高昇的巨型油畫揭幕，亦有大熊貓壁畫。

香港許願節今年將首次派出一輛花車，參與年初一晚上的國際新春匯演之夜花車巡遊，花車之後會在林村展出。

林村許願廣場主席鄭倫光：「今年遊客我相信有花車效應，很多馬的元素打卡點，相信吸引更多遊客。許願寶牒(價錢)一如既往沒有變，我們都知道經濟環境不好，以及這個香港許願節入場是不收費，豐儉由人，所以每一樣我們都是盡量把物價控制得像往年一樣，讓更多的市民能夠消費得起。」

