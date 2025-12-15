精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
香港豐生跆拳道主辦「HK Pung Saeng TaekwonFest 2025」圓滿落幕
匯聚六地區選手 展現跆拳道精神 促進國際交流與青年發展
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月15日 - 由香港豐生跆拳道主辦的「HK Pung Saeng TaekwonFest 2025」於12月13日至14日在麗港城商場圓滿舉行，吸引來自香港、中國內地、泰國、日本、韓國及東南亞等六個地區的跆拳道選手及愛好者參與。活動以跆拳道核心精神「禮義廉恥、忍耐克己、百折不屈」為主題，不僅設有激烈比賽，更融入交流研討會及國際友誼表演賽，旨在促進青年發展、公民教育及跨文化交流，充分展現跆拳道作為體育運動及精神修養媒介的獨特價值。
活動首日（12月13日）早上率先舉行交流研討會，超過120名參加者熱情參與，其中包括約10名專程從日本來港的青少年選手，當中更有亞洲青少年世界錦標賽銅牌得主。研討會由國際級嘉賓日本國家跆拳道隊總教練Master Kim Jae Woo及亞洲跆拳道聯盟教練委員會委員關子駱先生聯袂帶領，兩位權威專家分享先進訓練技巧、品勢精髓及搏擊策略，並現場示範最新世界跆拳道聯盟規則下的技術要點。香港及中國內地運動員透過互動問答及實踐演練，深入了解不同地區的跆拳道風格與訓練理念，獲益良多。參加者紛紛表示，這次交流不僅提升了技術水平，更加深了對跆拳道精神的體悟，促進了年輕一代的國際視野及相互尊重。
比賽環節於兩日內展開，吸引超過300名不同年齡及級別的選手參與，項目豐富多樣，包括競速、力量、品勢、擊破及搏擊等，充分體現跆拳道的全面性與多樣化。選手們在賽場上全力以赴，展現出高超技巧與堅韌意志，現場觀眾掌聲不斷，氣氛熱烈。
最矚目亮點之一：國際級嘉賓陣容鼎盛 奧運金牌得主親臨現場
今屆活動最矚目亮點之一，是國際級嘉賓陣容鼎盛。多位世界頂尖跆拳道名將及權威人士親臨現場，並於開幕典禮上致詞，為年輕選手帶來寶貴啟發及鼓勵。
泰國「小公主」Ms. Panipak Wongpattanakit（東京及巴黎兩屆奧運金牌得主）遠道而來，分享跆拳道無分國界的精神，鼓勵年輕選手勇敢追夢、堅持「百折不屈」，並寄望他們有朝一日登上奧運舞台。
香港聽障跆拳道代表何念澄先生（全國聽障運動會銅牌得主）以個人經歷證明跆拳道能超越一切障礙，感動全場，呼籲大家以堅韌態度面對人生挑戰。
屯門區青年發展及公民教育委員會主席黃綽毅先生 則讚揚活動對推動青年正面價值及社區歸屬感的貢獻，強調「由成績變為成功」的過程中，需要教練、家長及社會的支持。
其他國際嘉賓包括2015及2017世錦賽銅牌得主Mr. Ramnarong Sawekwiharee、日本國家跆拳道隊總教練Master Kim Jae Woo、世界運動委員會國際委員Master Park Jun Gyu、亞洲跆拳道聯盟教練委員會委員關子駱先生，以及本地嘉賓 屯門區區議員賴嘉汶女士、匯賢可持續發展協會聯合創辦人岑廸樺女士等，一同見證年輕一代的成長與拼搏。
高潮迭起：香港 vs 日本青少年男子國際友誼表演賽
開幕典禮後緊接舉行的「香港 vs 日本青少年男子國際友誼表演賽」成為全場高潮焦點。香港青年女將迎戰日本青少年女子國家隊，雙方採用世界跆拳道聯盟最新電子護具進行三回合激戰。比賽過程精彩紛呈，選手們展現迅捷踢技、精準防守及頑強鬥志，現場掌聲雷動，氣氛沸騰至極點。這場友誼賽不僅完美呈現兩地新生代跆拳道運動員的頂尖風采，更象徵國際間的友誼與合作。
香港豐生跆拳道負責人李旆賢女士表示：「非常感謝所有國際嘉賓遠道而來，也感謝各區選手、教練、家長、贊助單位及義工團隊的大力支持。今次活動不僅是比賽及交流的平台，更是讓年輕人學習尊重、堅持、包容及團隊精神的寶貴機會。我們看到參賽者從交流中汲取經驗，從比賽中磨練意志，這正是跆拳道精神的真諦。期待明年TaekwonFest能再創更大規模，匯聚更多國際精英，一同推動跆拳道發展！」
活動在全場參與者齊聲高呼「Taekwondo！」的大合照及熱烈掌聲中完美落幕。香港豐生跆拳道將繼續致力推廣正宗韓式跆拳道精神，培育更多有禮、有志、有擔當的新一代，為香港及國際跆拳道界貢獻力量。
Hashtag: #HKPungSaengTaekwondo
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
