香港迎戰孟加拉︱五萬觀眾湧啟德撐港足 場外紅旗海洋聲勢浩大 紀念品店大排長龍︱多相︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】港隊今晚（ 10 月 14 日）於啟德主場館迎戰孟加拉，為亞洲盃外圍賽的重要一役。是次賽事吸引極大關注，約 5 萬張門票早於開售首日火速售罄，啟德體育園座無虛席。開賽前數小時，場外已被一片紅色海洋包圍，大批身穿港隊球衣的球迷聚集應援，氣氛高漲。
球迷團體派發應援物資
下午約 3 時起，啟德體育園外陸續有球迷聚集，其中包括多個球迷組織成員準備應援物資。「香港力量」與「波台黐線佬」兩個主要球迷團體帶同多面旗幟與多個大鼓，並唱起打氣歌「We are Hong Kong」，全場回應聲不絕。
除了鼓與旗幟，應援物資亦包括大聲公、貼紙及各式燈牌。球迷會成員早於正午時分已開始在啟德體育園外集合分配物資。
啟德主場館周邊亦湧現大量購買紀念品的球迷。港鐵宋皇臺站自 10 月 12 日起設立的港隊限定快閃店，為期三日，出售包括印有「We’re the HK Boys」字樣的打氣 T 恤、水杯、毛公仔、鎖匙扣、毛巾及錦旗等應援精品，多款商品於今日下午 3 時已全部售罄。官方紀念品銷售點方面，位於啟德零售館的運動品牌專門店早於 10 月 11 日推出港隊主場球衣及外套，大部分尺寸已沽清，只餘少量外套貨存。
官方紀念品店大排長龍
此外，足總表示今次新增商品種類，包括以港隊首戰巨龍 Tifo 為主題的毛巾及洗水 T 恤，並首次推出金屬鎖匙扣及毛公仔，吸引不同群組的球迷收藏。官方紀念品店於下午 5 時半開放即大排長龍，部分球迷一人購買數條打氣頸巾，短短一小時內店方已截龍。
現場保安及交通安排方面，警方指示觀眾應盡量使用港鐵或巴士等公共交通工具前往場地，並呼籲提早抵達以免人潮擁擠。入夜後，場館外牆亮起「啟德體育園」及「香港主場」等字樣，映照紅衣球迷的旗海，氣氛熱烈。
