香港迎戰孟加拉︱啟德上演「龍爭虎鬥」 45489 人入場再創紀錄 安永佳建功 1：1 握手言和︱多相︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】亞洲盃外圍賽第三圈 C 組賽事今晚於啟德主場館上演，港隊迎戰孟加拉，全場氣氛熾熱，共有 45,489 名觀眾入場，刷新港隊史上最多現場觀眾紀錄。港隊曾憑隊長安永佳射入 12 碼領先，但孟加拉在完場前追平，最終兩隊以 1：1 握手言和。開賽前，看台上再次出現巨型 Tifo，以「今晚打老虎」為主題，寓意港隊象徵紅龍迎戰孟加拉虎。

港隊迎戰孟加拉︱啟德上演「龍爭虎鬥」 安永佳建功港足 1：1 握手言和︱Yahoo

巨型橫幅長約 40 米，印有紅龍與老虎搏鬥圖案，並寫上「港隊勁揪」字樣

巨型橫幅長約 40 米

今場賽事於晚上八時開球，啟德主場館內形成壯觀「紅海」，大批球迷穿上紅色球衣打氣。文化體育及旅遊局局長羅淑佩、財政司副司長黃偉綸及體育專員蔡健斌均有到場觀賽。足總早前預告的巨型橫幅長約 40 米，印有紅龍與老虎搏鬥圖案，並寫上「港隊勁揪」字樣，象徵「龍爭虎鬥」。

賽事第 33 分鐘，港隊老將費蘭度在禁區被孟加拉球員鏟跌，球證判罰 12 碼，隊長安永佳操刀射入，港隊於第 36 分鐘先開紀錄，以 1：0 領先。

到 76 分鐘周緣德再領黃牌，兩黃一紅被逐離場。第 84 分鐘，孟加拉追回一球，最終以 1：1 完場。

