港大揭數百宗懷疑假學歷入讀申請
香港迎戰孟加拉︱啟德上演「龍爭虎鬥」 45489 人入場再創紀錄 安永佳建功 1：1 握手言和︱多相︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】亞洲盃外圍賽第三圈 C 組賽事今晚於啟德主場館上演，港隊迎戰孟加拉，全場氣氛熾熱，共有 45,489 名觀眾入場，刷新港隊史上最多現場觀眾紀錄。港隊曾憑隊長安永佳射入 12 碼領先，但孟加拉在完場前追平，最終兩隊以 1：1 握手言和。開賽前，看台上再次出現巨型 Tifo，以「今晚打老虎」為主題，寓意港隊象徵紅龍迎戰孟加拉虎。
巨型橫幅長約 40 米
今場賽事於晚上八時開球，啟德主場館內形成壯觀「紅海」，大批球迷穿上紅色球衣打氣。文化體育及旅遊局局長羅淑佩、財政司副司長黃偉綸及體育專員蔡健斌均有到場觀賽。足總早前預告的巨型橫幅長約 40 米，印有紅龍與老虎搏鬥圖案，並寫上「港隊勁揪」字樣，象徵「龍爭虎鬥」。
賽事第 33 分鐘，港隊老將費蘭度在禁區被孟加拉球員鏟跌，球證判罰 12 碼，隊長安永佳操刀射入，港隊於第 36 分鐘先開紀錄，以 1：0 領先。
到 76 分鐘周緣德再領黃牌，兩黃一紅被逐離場。第 84 分鐘，孟加拉追回一球，最終以 1：1 完場。
港隊史上最多觀眾入場的賽事
港隊今仗正選作出四個調動，門將由謝家榮頂替因十字韌帶撕裂受傷的葉鴻輝，而隊長臂章交由安永佳佩戴。賽前，球迷團體「香港力量」發起在開賽首分鐘鼓掌，向葉鴻輝致敬，不少球迷響應並高呼其名字，現場氣氛感人。
是次入場人數達 45,489 人，打破今年 6 月對印度賽事創下的 42,570 人紀錄，成為港隊史上最多觀眾入場的賽事。球迷除展示巨型旗幟外，亦揮動新製的大旗及敲響低音鼓為港隊打氣。港隊目前在小組賽兩勝兩和，累積 8 分，暫列榜首，下一場將於 11 月 18 日主場迎戰新加坡。
