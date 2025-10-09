衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
香港迪士尼樂園度假區委任新一屆親善大使
勇敢追夢 突破自我 傳遞歡樂
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月9日 - 香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）宣布黃卓琳（Charlotte）和樂家怡（Daniella）為2026-2027年度親善大使，將於2026年1月1日正式上任。適逢香港迪士尼20周年慶典，兩位新任親善大使將與所有演藝人員攜手，以派對主人家的身份，為賓客延續這場為期一年的「20周年奇妙派對」。她們亦肩負演藝人員代表的重任，繼續為賓客及本港社區帶來更多迪士尼精彩故事，及投入社區服務。
迪士尼親善大使計劃今年踏入60周年，親善大使一直扮演著傳遞歡樂與夢想的重要角色，見證了無數奇妙時刻的誕生。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示：「親善大使不僅是一個稱號，更是一個歷史悠久的全球大家庭——致力凝聚團隊力量，表揚演藝人員的卓越表現，並作為演藝人員的代表，為賓客及社區帶來歡樂。」他向Charlotte及Daniella獲委任為新一屆親善大使致以祝賀，並送上誠摯祝福。
莫偉庭同時感謝現任親善大使謝承恩（Beyan）和珮芷善（Gisele）在過去兩年的傑出貢獻，以及她們家人堅定不移的支持。Beyan和Gisele自擔任親善大使起，以使命感、溫暖與真誠，將迪士尼的魔法融入度假區每一個時刻。在香港迪士尼慶祝20周年之際，莫偉庭亦充心感謝每位歷任大使，肯定他們在締造迪士尼奇妙星粉的使命及持續推動親善大使計劃的貢獻，成為新任大使的典範。
從觀眾到奇妙締造者
其中一位候任大使Charlotte的成長歲月與香港迪士尼密不可分。從小，她就經常與家人到訪樂園，而最令她著迷的，莫過於經典音樂劇《米奇金獎音樂劇》。劇中的Bebe勇敢追夢、閃耀舞台的動人故事，不僅展現了友誼、勇氣與夢想的力量，更在這位熱愛舞蹈的小女孩心中播下成為「迪士尼奇妙締造者」的夢想種子。
Charlotte土生土長於香港，雖然她是家中獨生女，自小備受保護，但她不甘成為溫室小花，堅持走出屬於自己的路。喜愛用鏡頭說故事的她，於2022年加入傳訊及公共事務部，由暑期實習生開始到傳訊助理，曾化身小編訪問不同演藝人員、協助籌備《魔雪奇緣》主題園區開幕，以至宣傳「20周年奇妙派對」。
對迪士尼充滿熱忱的她，以實際行動演繹著Bebe角色的精神：「香港迪士尼是陪著我成長的地方，這裡的故事一直鼓勵我勇敢追夢。我希望以Z世代的活力及創新思維，進一步連繫演藝人員，並且讓更多人認識及體驗迪士尼的奇妙魔法。」她透過分享自身經歷啟發更多人勇敢追夢，讓迪士尼的獨有魅力持續綻放光芒，啟發更多人的夢想之路。
透過多元文化傳遞歡樂
與 Charlotte 一樣，Daniella 也在香港迪士尼找到屬於自己的夢想舞台。Daniella於2022年加入娛樂事務部成為表演者，在樂園的不同角落都會見到她的演出。在今次20周年慶典中，她更參與樂園有史以來最大型的巡遊「迪士尼好友巡遊派對」，透過她擅長的音樂與舞蹈說故事，跨越語言界限、連繫每一位賓客與演藝人員。
擁有加勒比和西班牙背景的她，自小在多元文化環境下成長，深感包容與關懷的重要性。香港迪士尼匯聚來自不同國家及地區、不同文化背景的演藝人員和賓客，他們和諧共處，互相尊重。這份深刻體會，促使她決心參選親善大使：「我希望進一步實現迪士尼的理念，讓每一位演藝人員和賓客都能感受到被接納和尊重，讓每個人都能在香港迪士尼找到歸屬感。」
好動且充滿陽光氣息的Daniella期待透過親善大使的身份，以其親和力與正能量感染他人，讓不同文化背景的演藝人員更融入迪士尼的多元文化大家庭。她亦會積極參與迪士尼義工隊活動，將迪士尼魔法傳播到社區每一個角落。
攜手延續奇妙傳統 傳遞迪士尼魔法
Charlotte 與 Daniella 雖然有着不同背景，卻同樣懷抱着對迪士尼的熱愛與夢想。Charlotte 以創意和故事串連人與人，而 Daniella 則以其熱情好動的性格及多元文化傳遞魔法及歡樂。二人的故事正好展現了——勇敢追夢、真誠連繫、分享歡樂，並將延續迪士尼的奇妙力量。
迪士尼樂園親善大使的傳承
自1965年華特迪士尼先生爲慶祝加州迪士尼樂園開幕10周年首創親善大使計劃以來，這項珍貴傳統已延續至全球各迪士尼樂園及度假區。香港迪士尼自2005年開園以來，每屆均從演藝人員中甄選親善大使，作爲度假區及演藝人員的代表。
新任大使將秉承這一傳統，通過參與迪士尼義工隊活動將奇妙力量帶給有需要人士，接待全球賓客展現香港迪士尼魅力，並策劃各類活動凝聚演藝人員團隊，共同將迪士尼的正能量與魔法傳遞至社區每個角落。
有關香港迪士尼樂園度假區
香港迪士尼樂園度假區為不同背景及年齡的賓客呈獻難忘且獨一無二的迪士尼奇妙體驗。賓客可以在這個奇妙王國裡置身喜愛的迪士尼故事中,在八個不同園區可盡情探索,親身享受各種獨有的得獎遊樂設施及娛樂體驗。賓客更可入住華麗又舒適的迪士尼主題酒店,令旅程更加完美。香港迪士尼樂園度假區全心投入服務香港社區,致力傳揚迪士尼的奇妙歡樂。樂園度假區透過不同層面的社區服務,關愛社會上有需要人士和家庭,啓發兒童和青少年的創意,更推動環境保護及健康生活。
