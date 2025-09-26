Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

香港迪士尼樂園20周年美食之旅搶先看！大熱萬聖節「阿Jack怪誕大餐」、必入手聖誕節「米奇節日慶典爆谷桶」

香港迪士尼餐飲團隊將餐飲轉化為結合娛樂的「EATertainment」體驗，透過迪士尼角色、故事及現場互動為大家帶來奇妙感受。萬聖節的「阿Jack怪誕大餐」自2022年推出以來已成為節日經典，2024年銷量超過7,000套，今年回歸後部分日子預約已爆滿 ！Duffy與好友主題餐飲，「魔雪奇緣世界」的小白主題夏雪節軟雪糕同樣大受歡迎，大家準備好迎接不同驚喜了嗎？

萬聖節與聖誕節特色美食

萬聖節期間，翠樂庭餐廳推出創意十足的「黃金鮑魚炸豆腐」，主廚巧妙運用墨魚汁製作黑色豆腐外皮，包裹鮮嫩豆腐並炸至香脆，搭配鮮味十足的鮑魚及流沙鹹蛋黃醬，既有節日的神秘色彩，又不失美味。聖誕節期間，餐廳則會推出「意大利捲捲寬條麵配帕爾瑪芝士及火腿」，這道菜最特別之處在於於巨型帕爾瑪芝士輪中即席拌勻，濃香的芝士與帕爾瑪火腿完美融合，為節日餐桌增添濃郁的歐陸風情。

萬聖節自助餐精選甜品

阿Jack怪誕大餐

夜光血包特飲

華特餐廳在聖誕節期間將推出期間限定的「黑松露專區」，現場即製的黑松露炒蛋及黑松露意大利飯可按個人喜好加入各種松露製品，包括冬季黑松露、松露醬、松露油等，配搭豐富的配菜，層次感十足。另一亮點菜式「黑松露龍蝦米多」更是由大廚即席刨上黑松露，搭配芝士及荷蘭汁，為節日盛宴增添奢華味道。

意大利捲捲寬條麵配帕爾瑪芝士及火腿

聖誕節期間將推出期間限定的「黑松露專區」，現場即製的黑松露炒蛋及黑松露意大利飯可按個人喜好加入各種松露美食。

中式料理的傳統與創新 時令大閘蟹美食體驗

晶荷軒的經典粵菜「醬香枝竹羊腩煲」展現了傳統粵菜的精髓，主廚以大塊方式炆煮羊腩，精心調配的底醬讓枝竹充分吸收醬汁精華，香濃惹味。「蒜片虎椒煎焗鮮鮑魚」則使用新鮮六頭鮑魚，配上黑白胡椒及豆瓣醬，微辣惹味的口感為寒冬餐桌增添溫暖 。

雲龍軒在秋冬季節特別推出滋補美食，其中「瑪卡花膠杞子百合燉竹絲雞」選用多種滋養食材慢火燉煮，湯色清澈、滋味醇厚，是秋冬滋補的理想選擇。「紫薯香芋臘味煲」則以香港製作的臘味配搭紫薯與香芋，展現地道風味與季節特色。

踏入秋季，正是品嚐大閘蟹的最佳時節 。雲龍軒推出期間限定「蟹逅料理」，從10月13日至11月16日，餐廳提供多款蟹粉主題菜式，包括「灌湯蟹粉小籠包」、「蟹粉金沙鍋巴伴薑茶凍」等，每一道都展現秋日鮮味。晶荷軒同樣推出「大閘蟹時令精選套餐」，除了「清蒸大閘蟹」外，還有「蟹皇賽螃蟹」等精選菜式，讓賓客能夠品嚐到最鮮美的蟹膏與蟹黃。

晶荷軒同樣推出「大閘蟹時令精選套餐」，除了「清蒸大閘蟹」外，還有「蟹皇賽螃蟹」等精選菜式。

芝士薯球拌蘭度豆咖喱配嫲嫲特色香飯

海鮮喇沙湯粉

創意主題小食與甜品

為配合《Zootopia 2》電影即將上映，餐飲團隊特別設計了一系列主題小食。「紅桑子朱古力慕絲蛋糕」以可愛的手掌造型登場，外層覆上濃郁朱古力慕絲，內層則是輕盈的紅桑子海綿蛋糕，營造出毛茸茸可愛動物的感覺。

「兔兔村藍莓批」則以Judy最愛的藍莓為主角，融入杏仁奶油增添層次，巧妙加入檸檬風味平衡甜度。聖誕節期間推出的「米奇節日慶典爆谷桶」造型可愛，更能夠與大家對話互動，充滿趣味性。大街餐廳的「聖誕芭菲」則融合抹茶忌廉、芒果麻糬、栗子忌廉等多種元素，層層堆疊，口感細膩豐富。

聖誕節期間推出的「米奇節日慶典爆谷桶」造型可愛，更能夠與大家對話互動，充滿趣味性。

一系列迪士尼卡通人物派對蛋糕

季節限定美食

限定驚喜美食絕對值得打卡

