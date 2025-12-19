Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

香港迪士尼樂園門票半價優惠！每人低至$299參加20周年慶典、A Disney Christmas奇妙聖誕派對

香港迪士尼樂園的一連串20周年紀念活動已經展開，想入園一起慶祝盛事，或觀賞香港迪士尼歷年來最大型的巡遊，在奇妙世界慶祝聖誕及新年，就要把握是次Klook門票優惠！12月22日晚上9pm開搶一日門票半價優惠，人均低至$299起，非常划算，即睇門票優惠詳情！

KKday在12月22日推出迪士尼門票半價優惠，人均低至$299（圖片：Yahoo Travel）

Klook半價優惠碼最平人均$299

Klook半價優惠會在12月22日9pm推出，所有1日門票都享半價優惠，以第一級別價錢為例，半價只要$299！入園暢玩7大主題園區、迪士尼好友巡遊派對、迪士尼星夢光影之旅，12月還有「20 周年奇妙派對」全年派對慶典結合「A Disney Christmas」最雪亮的奇妙聖誕派對！要使用這次優惠，購票付款時輸入優惠碼【HKDLXMAS25】即享半價；萬一搶不到半價，另有9折優惠碼【HKDLXMAS10】。

【Klook快閃半價優惠】迪士尼樂園1日門票

價錢：$299起 （原價$598起）

優惠推出日期時間：2025年12月22日9pm

今個聖誕同迪士尼好友見面（圖片來源：香港迪士尼樂園）

最閃亮的周年兼聖誕雙重派對

今個聖誕，香港迪士尼樂園的20周年慶典「奇妙派對」與「A Disney Christmas」聖誕派對完美結合，讓大家感受最閃亮的雙重派對！「夢想成真聖誕樹亮燈禮」加入無人機表演，魔雪奇緣世界會加入飄雪效果及換上阿德爾傳統特色裝飾，連灰姑娘旋轉木馬也有全新閃爍燈飾與節日裝飾點綴，還有大量聖誕限定美食、商品和角色互動。立即相約家人、愛侶或好友一起去感受獨一無二的節日氣氛。

20周年慶典「奇妙派對」、A Disney Christmas聖誕派對（圖片來源：香港迪士尼樂園）

聖誕高飛在「夢想成真聖誕樹亮燈禮」與觀眾見面（圖片來源：香港迪士尼樂園）

