香港迪士尼樂園門票半價優惠！每人低至$299參加20周年慶典、A Disney Christmas奇妙聖誕派對

香港迪士尼樂園的一連串20周年紀念活動已經展開，想入園一起慶祝盛事，或觀賞香港迪士尼歷年來最大型的巡遊，在奇妙世界慶祝聖誕及新年，就要把握是次Klook門票優惠！12月22日晚上9pm開搶一日門票半價優惠，人均低至$299起，非常划算，即睇門票優惠詳情！
Klook半價優惠碼最平人均$299
Klook半價優惠會在12月22日9pm推出，所有1日門票都享半價優惠，以第一級別價錢為例，半價只要$299！入園暢玩7大主題園區、迪士尼好友巡遊派對、迪士尼星夢光影之旅，12月還有「20 周年奇妙派對」全年派對慶典結合「A Disney Christmas」最雪亮的奇妙聖誕派對！要使用這次優惠，購票付款時輸入優惠碼【HKDLXMAS25】即享半價；萬一搶不到半價，另有9折優惠碼【HKDLXMAS10】。
【Klook快閃半價優惠】迪士尼樂園1日門票
價錢：$299起
（原價$598起）
優惠推出日期時間：2025年12月22日9pm
最閃亮的周年兼聖誕雙重派對
今個聖誕，香港迪士尼樂園的20周年慶典「奇妙派對」與「A Disney Christmas」聖誕派對完美結合，讓大家感受最閃亮的雙重派對！「夢想成真聖誕樹亮燈禮」加入無人機表演，魔雪奇緣世界會加入飄雪效果及換上阿德爾傳統特色裝飾，連灰姑娘旋轉木馬也有全新閃爍燈飾與節日裝飾點綴，還有大量聖誕限定美食、商品和角色互動。立即相約家人、愛侶或好友一起去感受獨一無二的節日氣氛。
