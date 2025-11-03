香港迪士尼樂園10K Weekend 20周年派對版｜逾兩萬人參賽創歷年新高 跑手以迪士尼造型盛裝登場｜Yahoo活動街

香港迪士尼樂園 10K Weekend 20周年派對版｜逾兩萬人參賽創歷年新高 跑手以迪士尼造型盛裝登場｜Yahoo活動街

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）再度舉辦全城期待的跑步盛事「香港迪士尼樂園 10K Weekend — 20 周年派對版 — AIA Vitality 健康程式全力支持」，今年吸引逾 21,000 名跑手參加，創下歷年新高。

承接歷屆熱烈迴響，今年 10K Weekend 再度吸引來自香港、內地、台灣、日本、韓國、泰國等地跑手踴躍參與，投入這場結合運動、歡樂與迪士尼奇妙魔法的派對慶典。活動舉行期間，度假區三間酒店的使用率接近100%，當中約 75% 屬海外及內地旅客。

全新登場的「米奇與好友童樂跑」，讓小跑手們首次衝向明日世界的終點。更多迪士尼朋友現身「Duffy 與好友 3 公里跑」、「魔雪奇緣 3 公里跑」、全新主題的「優獸大都會 5 公里跑」、以及「彼思 10 公里跑」，為一眾精心配襯好迪士尼朋友造型的參加者打氣。而今年「迪士尼跑手造型獎」閃耀回歸，鼓勵跑手以最具創意的迪士尼造型盛裝登場，獎項更特設專屬組別予參與「米奇與好友童樂跑」的小跑手。

香港特別行政區政府財政司司長陳茂波、香港旅遊發展局主席林建岳、及香港特別行政區政府旅遊事務專員張馮泳萍擔任主禮嘉賓，主持 11 月 2 日的起跑儀式。

陳茂波指：「香港迪士尼樂園 10K Weekend 是一場奇妙的慶祝活動，融合了體育、旅遊與社區精神。今年的活動別具意義，不僅為即將舉行的全運會熱身，更是香港迪士尼樂園度假區慶祝 20 周年的一部分。今日這類盛事展現香港作為既有活力又具多元內涵的旅遊目的地。憑藉我們的創意、對創新的追求和共同努力，我深信香港將能繼續廣獲世界各地遊客歡迎。」

推動運動發展 促進社區共融

活動同時展現度假區致力連繫社區及推動健康生活。來自香港迪士尼與港協暨奧委會轄下奧夢成真計劃，所合辦的「迪士尼運動明星學堂」的學員，在教練陪同下獲邀參加「魔雪奇緣 3 公里跑」。這些教練包括中國香港代表隊的退役及現役運動員：胡樂敏、袁嘉瑩、李偉志及陳若雨。

奧夢成真教練、退役中國香港空手道運動員胡樂敏表示：「與這班充滿活力的小朋友並肩跑步，讓我回憶起當年愛上運動的感覺。這項活動輕鬆愉快，十分適合初接觸運動的兒童，讓他們強健體魄，並為未來在體育發展奠下良好基礎。」香港迪士尼更將部分活動收益捐贈予「迪士尼運動明星學堂」，攜手推動青年運動培訓。同時亦捐款予香港傷殘青年協會「傷青動力學堂」，鼓勵傷健共融。

以創新科技推動可持續發展

今屆 10K Weekend 首次引入先進的電池儲能系統，取代傳統柴油發電機，提升能源效益並減少碳排放，同時為活動營運提供更潔淨、更安靜及更可持續的供電。自 2016 年起，香港迪士尼一直與「綠惜地球」合作，於賽道沿途提供飲水機及在現場回收紙杯、膠樽、號碼布夾、行李標籤、塑膠及紙包裝等，並回收香蕉皮以製成堆肥，積極實踐綠色理念。

作為香港迪士尼 20 周年慶典的其中一環，10K Weekend 2025 再次印證樂園作為區內旅遊旗艦的角色，持續讓夢想成真，並為賓客帶來奇妙難忘的體驗。

