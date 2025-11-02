香港迪士尼賽跑 童話角色衝出現實參與(何泳薇報道)

【Now新聞台】香港迪士尼樂園舉行賽跑，不少角色衝出童話，來到現實齊齊參與。活動吸引超過2萬1千名本地和海外跑手參加，創下歷年新高。

平日站著看巡遊，這天就大人小孩一起跑，揮著魔法棒是否可以加速？貝兒公主都帶著野獸私奔，原來已經不是第一天離家出走。

Annabelle：「萬聖節前穿完，打算多穿兩天。我很喜歡迪士尼，難得有機會可以穿著這衣服跑步。」

這麼多角色一起跑，她也說很興奮。

Emily：「今天跑得好開心，還見到很多卡通人物。最期待到終點，終點有金牌，塊金牌好美。」

跑手出完一身汗可獲得紀念獎牌，今年獎牌還有樂園20周年設計。寵物平時不可以入樂園，不過這天這隻除外。今次賽事分為10公里、5公里及3公里，貫穿樂園多個主體園區，吸引超過2萬1千名來自香港、內地、日本等地跑手參加，創下歷年新高。

有廣州的迪士尼粉絲特地趁周末來港參加，入住兩晚迪士尼酒店。

廣州跑手桃桃：「不單止可以運動，亦可以跟迪士尼的朋友互動，又可以感受一下早上的迪士尼，真的很有樂趣。」

財政司司長陳茂波、旅發局主席林建岳，以及香港迪士尼行政總裁莫偉庭主持開跑儀式。陳茂波表示，活動結合體育及旅遊，意義重大。

財政司司長陳茂波：「全運會還有一星期就舉行，今個周末是一個理想的熱身，讓我們發揮體育精神，準備好迎接當前的興奮。」

迪士尼指，活動期間，度假村三間酒店近乎爆滿，當中約七成半屬海外和內地旅客，期望透過活動促進旅遊與運動合作。

