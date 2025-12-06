宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
香港迪士尼 2025 聖誕全攻略！「A Disney Christmas」20 周年派對勁爆回歸
準備好迎接一場前所未有嘅冬日盛典未？2025 年嘅香港迪士尼樂園聖誕節，將傳統節日氣氛同樂園 20 周年慶典嘅狂歡氣息完美融合，為所有賓客呈獻一場無比閃耀嘅「雙重派對」！作為您嘅專業旅行博客，Trip.com 為您獨家準備咗呢份香港迪士尼聖誕節全攻略，詳細揭秘由 2025 年 11 月 14 日至 2026 年 1 月 4 日期間嘅所有：
✨ 奇妙活動
🍽️ 限定美食
🎁 獨家禮品
我哋仲會介紹香港居民專享嘅「雙重暢玩」超值優惠！助您輕鬆規劃，盡情投入呢場歡樂不停嘅夢幻聖誕之旅！
即日可用！5G eSIM全球通用，HK$3.51起享高速上網🚀
即日可用！🇭🇰5G eSIM｜1-30天隨用隨買，僅HK$3.51起⚡
即興訂房 即訂即住 低至搬家 | 九龍/新界/港島
平價機票：優惠低至 😍 45 折
香港高鐵 Trip.com 獨家訂票優惠 | 24/7 出票
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
香港迪士尼聖誕節：2025 年「A Disney Christmas」奇妙派對！
20 周年慶典 x 雙重魔法閃耀登場！
由 2025 年 11 月 14 日開始，一直到 2026 年 1 月 4 日，香港迪士尼樂園度假區將會全面換上璀璨嘅聖誕裝束，隆重呈獻年度盛事 「A Disney Christmas」！今年嘅香港迪士尼聖誕節特別意義非凡，因為佢會同樂園嘅 20 周年慶典同步舉行，為賓客帶嚟一場前所未有嘅「雙重派對」體驗！
準備好沉浸喺：
濃厚嘅節日氣氛
漫天飛舞嘅奇妙飄雪
令人垂涎嘅豐盛美食
迪士尼朋友隨時可能出現嘅驚喜
...之中，感受雙重魔法所帶嚟嘅閃耀時刻啦！
20 週年禮遇: 僅需 HK$705 起「兩日連續暢玩」
在香港迪士尼樂園，聖誕節就意味著無止境的歡樂派對！為了讓您盡情享受這份魔法，樂園特別推出了超值優惠：僅需港幣 HK$705，即可享有兩次入園機會，讓您在整個聖誕佳節期間，都能盡情投入這場狂歡盛宴，感受雙倍的節日喜悅！
20 周年禮遇：勁抵！HK$705 起「兩日連續暢玩」
喺香港迪士尼樂園，聖誕節就意味著無止境嘅歡樂派對！
為咗等你盡情享受呢份魔法，樂園特別推出咗超值優惠：
勁抵價： 僅需港幣 HK$705 起！
雙倍暢玩： 你就可以享有兩次入園機會！
等你可以喺成個聖誕佳節期間，盡情投入呢場狂歡盛宴，感受雙倍嘅節日喜悅！玩得更盡興！
香港迪士尼聖誕節 | 魔雪奇緣世界：阿德爾傳統節日氛圍
今年，魔雪奇緣世界將會再次華麗變身，成為一個徹底嘅雪白夢幻國度！
👸 飄雪中的歌舞與阿德爾傳統
當您踏入「魔雪奇緣世界」，將會被漫天飄雪、高聳嘅雪白聖誕樹同閃爍嘅燈飾所環繞，瞬間置身喺艾倫戴爾嘅冬日仙境。
皇室姊妹現身： 安娜同愛莎再次以阿德爾傳統特色嘅節日佈置點亮王國。
載歌載舞： 你將有機會同深受喜愛嘅皇室姊妹愛莎同安娜、可愛嘅小雪人小白，以及阿德爾聖誕合唱團一同載歌載舞。
親身體驗： 親身感受最地道嘅艾倫戴爾傳統節日氛圍，感受冰雪魔法帶嚟嘅溫馨與歡樂。
🦌 基斯托夫好友驚喜 (親手製作禮物！)
《魔雪奇緣》嘅另一位重要角色——基斯托夫，今年都熱情咁加入咗聖誕慶典！
佢特別邀請所有賓客同艾倫戴爾居民，一同參與獨特嘅「基斯托夫好友驚喜」活動。
喺呢度，你可以親手為一個外形栩栩如生、仿如馴鹿斯特嘅冰雕禮物，掛上充滿心意嘅節日佈置，為呢個奇妙嘅聖誕增添一份獨特嘅個人色彩。
🥳 迪士尼朋友聖誕造型派對：全園換裝大狂歡！
聖誕節嚟到，迪士尼朋友已經換上咗暖笠笠嘅冬日服飾，喺樂園各處連開派對，等緊你加入！
🤖 反斗奇兵 x 全新造型亮相
反斗奇兵大本營： 胡迪、巴斯同翠絲將會首次以全新聖誕造型，迎接所有嚟到嘅玩具朋友。記得去同佢哋影相呀！
🐻 Duffy 與好友：溫馨窩心聖誕
Duffy 與好友遊玩屋： 千祈唔好錯過！Duffy 同佢一眾可愛嘅好友們，都已經換上全新設計嘅溫馨冬日服飾，準備好同每一位賓客共度一個充滿愛與溫暖嘅窩心聖誕。
你可以同佢哋近距離互動，捕捉珍貴嘅節日合照！
🍯 小熊維尼與其他驚喜
幻想世界： 小熊維尼同佢嘅好友都會以聖誕裝扮喺幻想世界登場，隨時為你送上溫暖嘅節日擁抱。
其他驚喜現身： 當然，最受歡迎嘅迪士尼明星們亦唔會缺席！
身穿聖誕主題服飾嘅聖誕米奇、聖誕高飛；
以及換上聖誕老人裝扮嘅史迪仔同安琪；
佢哋都會喺樂園各處驚喜現身，同你親切互動，送上最甜蜜溫馨嘅冬日祝福！
✨ 迪士尼聖誕傳統：20 周年慶典魔法點亮聖誕樹！
香港迪士尼樂園嘅聖誕派對本身已經夠奇妙，而今年適逢樂園 20 周年慶典，呢份雙重喜悅更加將成個節日氣氛推到前所未有嘅高潮，將聖誕魔法提升到全新境界！
🎄 「夢想成真聖誕樹亮燈禮」年度盛典
每年都令無數賓客心馳神往嘅迪士尼傳統聖誕節目——「夢想成真聖誕樹亮燈禮」，今年將會再次華麗昇華！
呢場亮燈儀式會帶嚟更震撼、更感動人心嘅體驗。佢唔單止係一場亮燈儀式，更係一場關於夢想與希望嘅璀璨盛典！
表演陣容載譽而歸：
喺呢場萬眾期待嘅亮燈禮中，深受大家喜愛嘅聖誕高飛將會同充滿節日氣息嘅聖誕歌詠團載譽而歸。
佢哋會以悠揚嘅歌聲同歡快嘅舞步，為賓客們獻上最溫馨動人嘅亮燈儀式，點亮成個樂園嘅聖誕魔法。
特別元素 x 奇妙升級：
伴隨著漫天飄雪、光影投射，今年嘅亮燈禮將會喺無人機表演中加入 20 周年限定以及華特迪士尼動畫製作室《魔雪奇緣》主題等特別元素。
為成個夜空注入奇妙星粉，帶來前所未有嘅視覺享受！
🎠 幻想世界冬日派對場地：童話感市集登場！
幻想世界喺聖誕期間亦會華麗變身，化身為充滿童話色彩嘅冬日派對場地！
🌟 灰姑娘旋轉木馬：打卡熱點
灰姑娘旋轉木馬將會換上全新嘅閃爍燈飾同節日裝飾。
夜晚燈光亮起，佢定必會成為今年聖誕節最受歡迎嘅節日打卡熱點！
🛍️ 歐陸傳統聖誕市集：美食飄香
歐陸傳統聖誕市集將會再度展開。
市集瀰漫著滿滿嘅童話感，同時帶嚟地道嘅節日美食同飲品，等你一邊感受氣氛，一邊享受美食。
🎶 「迪士尼聖誕音樂 Live!」：城堡舞台 x 港人氣歌手！
深受喜愛嘅「迪士尼聖誕音樂 Live!」將會載譽重返奇妙夢想城堡舞台！
🌟 演出陣容 x 跨界音樂盛宴
今年嘅聖誕音樂 Live! 可謂星光熠熠！
迪士尼代表： 聖誕高飛將會聯同眾多迪士尼朋友。
本地人氣歌手： 佢哋將會攜手本地三位人氣歌手：馮允謙（Jay Fung）、周殷廷（YanTing） 以及 許廷鏗（Alfred Hui）。
純潔歌聲： 仲有香港兒童合唱團，共同為大家獻唱一系列溫馨動人嘅聖誕樂章。
呢場跨界合作嘅音樂盛宴，一定會為你嘅香港迪士尼聖誕節留下難忘嘅回憶！
🗓️ 週末限定演出時間
演出將會於 11 月 22 日起連續三個週末舉行，請留意你心水歌手嘅演出日期：
馮允謙： 將於 11 月 22 日及 23 日演出。
周殷廷： 將於 11 月 29 日及 30 日演出。
許廷鏗： 則會於 12 月 6 日及 7 日獻唱。
👑 專屬座位區 (最佳視野)
為咗等你同摯愛可以最佳視野，完全沉浸喺呢場充滿歡樂與感動嘅音樂盛宴中：
賓客可以選擇購買專屬嘅座位區通行證。
咁就可以喺奇妙夢想城堡前嘅指定區域，享受最尊貴嘅觀賞體驗，唔會錯過任何一個精彩瞬間！
🎊「跨年倒數派對」：歡聲迎接 2026 年！
當時間嚟到 12 月 31 日除夕夜，香港迪士尼樂園將會為您準備一場無與倫比嘅「跨年倒數派對」，同您一同歡聲雷動，迎接充滿希望嘅 2026 年！呢個將會係您喺呢個魔法國度度過嘅最璀璨一夜。
🎵 熱鬧暖場派對 (明日世界 & 探險世界)
喺倒數派對正式開始前，可愛嘅迪士尼朋友將會率先現身於明日世界同探險世界。
佢哋會主持一系列熱鬧非凡嘅暖場派對，以歡樂嘅歌聲同舞步，為呢場盛大嘅跨年慶典揭開序幕，點燃賓客們嘅熱情與期待！
🌌 20 周年限定夜間匯演
隨著午夜嘅臨近，所有賓客將會齊聚於宏偉嘅奇妙夢想城堡前。
一同欣賞為 20 周年慶典特別打造嘅周年限定夜間匯演——「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」。
呢場結合光影、音樂同煙花嘅視覺盛宴，將會為您嘅跨年夜劃上最完美嘅句點，將天空點綴成一片夢幻星海。
🕛 倒數時刻
所有賓客將會同迪士尼朋友一同倒數，齊聲歡呼，迎接 2026 年嘅來臨！
🍽️ 佳節美食和節日禮物：甜蜜魔法與限定珍藏
喺呢個佳節期間，樂園推出咗多款不容錯過嘅佳節美食同聖誕限定禮品，等你帶住滿滿嘅歡樂返屋企！
🍪 聖誕限定美食選擇
歐陸傳統聖誕市集/限定甜品： 喺香港迪士尼聖誕節期間，美食係一大亮點！樂園精心準備咗一系列既美味又適合影相打卡嘅節日限定美食，包括：
造型精緻嘅聖誕杯子蛋糕
可愛嘅米奇與米妮薑餅人
充滿節日驚喜嘅聖誕禮物蛋糕盒子
每一啖都充滿咗甜蜜嘅節日魔法。
必購人氣商品： 賓客一定要入手全新嘅米奇節日慶典爆谷桶，為你嘅聖誕造型加分！
溫馨晚餐推薦：
如果你想享受一頓豐盛嘅聖誕大餐，由 Coca-Cola® 呈獻嘅大街餐廳係你嘅不二之選，佢哋特別推出咗聖誕精選套餐。
喺魔雪奇緣世界嘅阿德爾港畔餐廳，你亦可以細味北歐節日滋味。
🎁 聖誕限定禮品系列
香港迪士尼今年推出多款聖誕限定禮品系列，簡直係粉絲嘅天堂！
主題系列： 商品主題包羅萬象，涵蓋咗經典嘅米奇與好友、小熊維尼與好友、彼思好友、Duffy 與好友，以及熱門嘅魔雪奇緣世界同**《優獸大都會》**主題，總有一款能觸動你嘅心弦。
商品種類： 琳瑯滿目嘅商品，由柔軟嘅毛公仔、時尚嘅節日服飾、精美嘅聖誕裝飾，到節日甜點，甚至獨特嘅聖誕限定迪士尼珍藏幣，應有盡有！
🌟 Trip.com 獨家優惠聯票
超值禮遇： 千萬唔好錯過 Trip.com 嘅獨家門票優惠！我哋為您推出咗超值嘅「1日票 + 20 週年奇妙派對達菲與好友毛公仔掛袋飾物」優惠聯票。
價格： 讓您僅需港幣 HK$669 起，就可以暢遊樂園，仲可以帶走一份珍貴嘅 20 周年限定紀念品！
即時預訂公仔聯票！
❤️ 慈善明信片：愛心聖誕大行動
喺向摯愛親朋送上祝福同禮物嘅同時，你可以參與「愛心聖誕大行動」，將節日嘅愛心傳遞畀更多有需要嘅朋友。
購買地點： 喺樂園內嘅百貨店、馬迪小店或迪士尼酒店商店，選購全新設計嘅慈善明信片。
慈善用途： 義賣所得嘅款項將會不扣除成本，全數撥捐「愛心聖誕大行動」。
香港迪士尼聖誕節 | 主題酒店延續奇妙旅程
奇妙派對並唔止於樂園！入住迪士尼主題酒店可以將您嘅聖誕奇妙旅程無限延續，享受獨家嘅節日體驗。
🏰 香港迪士尼樂園酒店限定活動
入住香港迪士尼樂園酒店嘅住客，可以參與多項限定活動：
🌌 「奇妙星光野餐」： 你可以喺浪漫嘅星空下，一邊欣賞迪士尼經典電影，一邊享受迪士尼主題美食，體驗獨特嘅野餐樂趣。
🎉 聖誕房間派對套裝 (私人派對空間)：
如果你選擇入住迪士尼主題酒店，更可以加購獨家嘅小熊維尼或《優獸大都會》聖誕房間派對套裝！
呢啲精心設計嘅套裝可以將你嘅酒店房間瞬間變身為一個充滿節日氣氛嘅私人派對小天地，等聖誕魔法從樂園延伸到你嘅休憩空間。
🎁 活動與工作坊 (專屬樂趣)： 酒店賓客嘅專屬樂趣遠不止於此！住客仲有機會參與一系列精彩嘅互動體驗：
例如「迪士尼朋友派對小幫手」
充滿創意嘅「聖誕百變氣球班」
喺星航圖咖啡廳舉行嘅「聖誕曲奇奇趣班」等。
呢啲獨特嘅活動將確保您嘅聖誕派對樂趣，喺樂園內外都能持續不斷，精彩加倍！
地址：大嶼山香港迪士尼樂園度假區, 離島區, 香港
🦊 香港迪士尼聖誕節：《優獸大都會》狂野派對！
隨著華特迪士尼動畫製作室《優獸大都會 2》嘅隆重上映，電影中嘅人氣主角阿力（Nick Wilde）同朱迪（Judy Hopps） 都將會將「最狂野嘅派對」帶到香港迪士尼樂園，為您嘅聖誕節增添更多意想不到嘅驚喜與活力！
🐰 探險世界驚喜現身與尋「蛇」任務
登場時間與地點： 由 11 月 27 日起，換上全新造型嘅阿力與朱迪將會喺探險世界驚喜現身！佢哋會喺樂園內最新嘅派對熱點，同所有賓客近距離見面互動，帶嚟獨一無二嘅影相機會同歡樂時光。
新任務：尋找大蛇蛇基利： 阿力同朱迪仲肩負住一項全新任務！佢哋將會協助優獸市新開嘅旅行社，一同尋找失蹤嘅團友——大蛇蛇基利。成個樂園內都將會散佈尋「蛇」啟事，邀請賓客們一同參與呢場充滿趣味嘅解謎冒險！
🍩 全新冬甩店與主題商品 (甜蜜誘惑)
千祈唔好錯過前往美國小鎮大街百貨店內全新開幕嘅冬甩店！呢個係一個充滿甜蜜誘惑嘅新熱點：
人氣冬甩造型商品： 呢度有多款造型可愛、充滿創意嘅冬甩造型商品，包括：髮圈、咕𠱸、戒指等，必購人氣商品係冬甩禮「襪」盒！
互動購物體驗： 喺呢間獨特嘅冬甩店，賓客唔單止可以自選足料又綿密可口嘅特色冬甩，仲可以體驗到優獸市店員帶嚟充滿趣味嘅互動式購物體驗。
其他趣味商品： 忠實粉絲絕對唔可以錯過：
朱迪警官嘅標誌性胡蘿蔔錄音鎖匙扣
可愛嘅肩膀毛公仔等獨家商品。
🍰 特色主題甜點 (味蕾狂歡)
除咗商品，呢度仲有多款以《優獸大都會》為主題嘅特色甜點等緊你！
朱迪窩夫
造型別緻嘅爪子造型紅桑子朱古力慕絲蛋糕
充滿田園風情嘅兔兔村藍莓批
每一款都將會令你嘅味蕾沉浸喺甜蜜之中，保證令成個聖誕派對嘅狂歡氣氛持續不斷！
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 19 小時前
5億維修水管貴過宏福苑大維修 錦綉花園大業主52%業權卻只負擔3%
錦綉花園爆5億元維修水管爭議，被指貴過宏福苑大維修，居民質疑工程資料列機密，更指大業主持52%業權卻只付3%費用，引發信任危機。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
再見愛人5｜李施嬅閨蜜胡蓓蔚質問車崇健買樓原因 為姊妹發聲：其實她很難受
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。去到最新一集，李施嬅和車崇健各自邀請一位「撐腰」好友上節目，李施嬅邀請好閨蜜胡蓓蔚Paisley，而車崇健就邀請好友兼生意夥伴趙沛源Danny。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
方力申老婆葉萱挺巨肚撐楊千嬅開騷 小方晒超聲波照懷疑自己未準備好為人父
楊千嬅一連六場紅館演唱會《楊千嬅Live MY LIVE 2025 演唱會》喺噚晚（4日）圓滿結束，寵愛粉絲嘅千嬅，大唱經典金曲，噚晚更打破紀錄地唱出42首作品，ENCORE再ENCORE；更吸引一眾藝人朋友現身，包括方力申與臨盤在即的太太葉萱Maple亦挺超巨肚現身。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
櫻花妹不想嫁給外國人？不選台灣人的原因超尷尬
那麼日本女人願意嫁給外國男人嗎？她們的答案讓人很吃驚！Japhub日本集合 ・ 19 小時前
朱孝天被飛出F4慘遭抹黑 內地妻爆老公暴瘦15公斤
【on.cc東網專訊】由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」早前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨日（5日）五月天阿信公開全新單曲MV《恆星不忘Forever Forever》，由周杰倫作曲、阿信填詞，MV中可見「F4-1」確定獨欠朱孝天，引發許多揣測。而朱孝東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
吳佩慈罕見露面！為20年閨蜜老公助選 「47歲臉蛋無瑕疵」凍齡狀態驚豔網友
47歲女星吳佩慈淡出演藝圈多年，移居香港後專心照顧4名孩子，平時極少公開露面，就連大S過世時，她也低調陪伴家屬，沒有在鏡頭前出現。近日她難得拍攝短片，為香港議員候選人楊哲安助選，再度引發外界關注，而背後原因是一段長達20年的深厚友情。姊妹淘 ・ 1 天前
深水埗私樓車位管理費 $350變$1,890 投資者炮轟：「港式特色物業騙局」
近日有網民以《每月350變2000 港式特色物業騙局》為題，在社交媒體平台發文炮轟深水埗金濤閣停車場的管理公司，要求將車位管理費大幅增加2.6倍或5.4倍，並指「大業主高租售比吸引你，剛剛賣完管理費直接翻5倍」「這一手罪惡的資本玩得太溜，防不勝防。」28Hse.com ・ 20 小時前
《愛・回家》大隻仔關曜儁太太懷三胎 自爆被騙走逾六位數：無奈憤怒
藝人關曜儁（Leo）2015年加入TVB，多年來以配角為主，一直到《愛·回家之開心速遞》飾演范柳元一角開始嶄露頭角，之後於《陀槍師姐2021》飾演「Hang 基」及《下流上車族》飾演關偉力更備受關注。入行後一直以大隻仔形象示人的Leo除了演員外，更有擔任健身教練，兼開設健身中心。家庭方面，Leo 2022年向太太求婚成功，2023年大囡出世，Leo亦與太太完婚，去年再誕下二兒子，早前更宣布太太再懷孕。不過，日前Leo發文尋人，更自爆被騙徒情緒勒索，損失逾六位數。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
荃灣中心凌晨發生火警 約100名住客疏散
荃灣中心凌晨3時許發生火警，約100名住客疏散，無人受傷。警方初步調查顯示，火警沒有可疑。am730 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜移澳大埔人痛失舊同學 獲公司HR慰問淚崩：平時覺得佢好煩
大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡、79人受傷，31人失蹤，事件震驚全球，不少於海外的港人亦情緒受困。一名現已移居澳洲的前大埔街坊表示，火災令她失去兒時舊同學，慘劇發生後，其公司人事部職員召她見面，正當以為是因工作被問責，原來是獲對方慰問，令她當場淚崩。 娘家距火災只有一公里 該名移居澳洲墨爾本的大埔女子am730 ・ 20 小時前
學生失望校內聖誕活動取消 教育局：調整活動前須取共識｜大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑上月26日發生五級火，造成嚴重傷亡。距離聖誕節還有3星期，不少學生都期待學校舉行派對、綜藝表演等活動，惟陸續有學生透露校方已決定取消相關慶祝活動，紛紛在社交平台大吐苦水，分享失望感受。教育局回覆《am730》指，據悉有學校因應大埔火災而調整本月活動，提醒學校調整活動安排前須仔細考慮校情，並與學生、家長保持良好am730 ・ 1 天前
浣熊闖美國酒舖豪飲烈酒 醉倒洗手間 專家指城市浣熊有馴化跡象︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國維珍尼亞州一間酒舖日前發生罕見「爆竊事件」，店員上週六（11 月 30 日）返回工作時，發現一隻浣熊曾闖入店內大肆飲酒，最終這隻「蒙面大盜」醉倒在洗手間的馬桶和垃圾桶之間。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
宏福苑五級火災｜楊何蓓茵指有4位公務員罹難
【Now新聞台】公務員事務局局長楊何蓓茵指，有120多位公務員是大埔宏福苑居民，另有四位公務員於大火中罹難。楊何蓓茵向全體公務員發信，指在大火發生後已啟動「全政府動員」機制，齊集六千名公務員，參與多項應急支援行動，包括向受影響居民派發和管理物資、支援「一戶一社工」和協助宏志閣居民返回居所取物品，感謝他們的付出，又呼籲他們積極投票，讓新一屆立法會議員上任後，更有效地推進包括樓宇維修建築工程系統性改革等工作。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
玉木宏結婚7年再做老竇 老婆木南晴夏秘誕第2胎
【on.cc東網專訊】憑劇集《交響情人夢》的「千秋學長」一角走紅亞洲的45歲日本男星玉木宏，私生活一向低調。他於2018年與40歲女星老婆木南晴夏結婚後，已育有一名小朋友的他，今日(5日)宣布再做老竇，獲對方誕下第2胎。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨
張柏芝於2006年與謝霆鋒拍攝電視劇《詠春》撻著，並於其後公布婚訊。張柏芝婚後先後誕下大仔謝振軒（Lucas）及二仔謝振南（Quintus），不過2011年離婚收場。張柏芝於2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但其生父身份一直成謎，Marcus嘅長相也被保密，更傳出Marcus係混血兒，爸爸係英籍型男工程師，直至2020年張柏芝於IG以短片公開Marcus嘅清晰正面長相，但始終未有透露Marcus爸爸嘅身份。上個月，張柏芝就喺主題樂園為Marcus舉行7歲生日Party。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【惠康】冬至食材優惠 智利/澳洲大裝車厘子$48/磅（即日起至11/12）
惠康集合冬至食材優惠，今個星期有智利/澳洲大裝車厘子、豆苗、鮮家煮雞柳/去皮雞上髀/雞翼槌、蘇格蘭Scotch Prime 牛五花、南美海參、思念玉湯圓、井村屋和藏絹豆腐、鴻福堂清熱飲品、白蘭氏冰糖/無糖燕窩同埋藍妹4罐大罐裝啤酒/清啤，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 2 小時前
日出康城Malibu有狗長時間被困露台 狗狗想入屋竟被人用物件打頭
【動物專訊】日出康城Malibu一高層單位發生懷疑虐待動物事件，一隻金毛尋回犬每日均被困露台約7小時，飽受日曬雨淋，無論35度高溫或嚴寒均不准入屋，近日更有人拍攝到狗狗拍玻璃門想入屋時，被一名女子以疑似拖鞋的物件打頭。義工Kenny正跟進事件，愛護動物協會亦呼籲目擊者致電2711 1000熱線與愛協聯絡。 Kenny表示，求助人在數日前拍攝到狗狗被困露台，狗狗拍玻璃門想入屋時，被主人打頭，「有知情者說狗狗每日都會被困露台7小時，無論多熱或多凍，夏天30多度時也照樣放在露台，最初以為是放一會兒清潔間屋，但有時狗狗會被困長達10小時。」 求助人在夏天時已見到這情況，估計狗狗已經數個月被這樣對待。求助人在日前拍攝的影片，看到狗狗嘗試拍玻璃門希望入屋，但一名女子竟打開窗門以疑似拖鞋的物件打狗狗頭一下，然後再關上門。 愛協回覆本報查詢時表示，沒有收到相關求助，呼籲目擊者2711 1000同愛協聯絡。 The post 日出康城Malibu有狗長時間被困露台 狗狗想入屋竟被人用物件打頭 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 23 小時前