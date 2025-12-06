香港迪士尼 2025 聖誕全攻略！「A Disney Christmas」20 周年派對勁爆回歸

香港迪士尼樂園聖誕節

準備好迎接一場前所未有嘅冬日盛典未？2025 年嘅香港迪士尼樂園聖誕節，將傳統節日氣氛同樂園 20 周年慶典嘅狂歡氣息完美融合，為所有賓客呈獻一場無比閃耀嘅「雙重派對」！作為您嘅專業旅行博客，Trip.com 為您獨家準備咗呢份香港迪士尼聖誕節全攻略，詳細揭秘由 2025 年 11 月 14 日至 2026 年 1 月 4 日期間嘅所有：

✨ 奇妙活動

🍽️ 限定美食

🎁 獨家禮品

我哋仲會介紹香港居民專享嘅「雙重暢玩」超值優惠！助您輕鬆規劃，盡情投入呢場歡樂不停嘅夢幻聖誕之旅！

香港迪士尼聖誕節：2025 年「A Disney Christmas」奇妙派對！

20 周年慶典 x 雙重魔法閃耀登場！

由 2025 年 11 月 14 日開始，一直到 2026 年 1 月 4 日，香港迪士尼樂園度假區將會全面換上璀璨嘅聖誕裝束，隆重呈獻年度盛事 「A Disney Christmas」！今年嘅香港迪士尼聖誕節特別意義非凡，因為佢會同樂園嘅 20 周年慶典同步舉行，為賓客帶嚟一場前所未有嘅「雙重派對」體驗！

準備好沉浸喺：

濃厚嘅節日氣氛

漫天飛舞嘅奇妙飄雪

令人垂涎嘅豐盛美食

迪士尼朋友隨時可能出現嘅驚喜

...之中，感受雙重魔法所帶嚟嘅閃耀時刻啦！

「A Disney Christmas」奇妙派對

20 週年禮遇: 僅需 HK$705 起「兩日連續暢玩」

20 周年禮遇：勁抵！HK$705 起「兩日連續暢玩」

喺香港迪士尼樂園，聖誕節就意味著無止境嘅歡樂派對！

為咗等你盡情享受呢份魔法，樂園特別推出咗超值優惠：

勁抵價： 僅需 港幣 HK$705 起 ！

雙倍暢玩： 你就可以享有兩次入園機會！

等你可以喺成個聖誕佳節期間，盡情投入呢場狂歡盛宴，感受雙倍嘅節日喜悅！玩得更盡興！

香港迪士尼聖誕節 | 魔雪奇緣世界：阿德爾傳統節日氛圍

今年，魔雪奇緣世界將會再次華麗變身，成為一個徹底嘅雪白夢幻國度！

👸 飄雪中的歌舞與阿德爾傳統

當您踏入「魔雪奇緣世界」，將會被漫天飄雪、高聳嘅雪白聖誕樹同閃爍嘅燈飾所環繞，瞬間置身喺艾倫戴爾嘅冬日仙境。

皇室姊妹現身： 安娜同愛莎再次以 阿德爾傳統特色 嘅節日佈置點亮王國。

載歌載舞： 你將有機會同深受喜愛嘅皇室姊妹愛莎同安娜、可愛嘅小雪人小白，以及 阿德爾聖誕合唱團 一同 載歌載舞 。

親身體驗： 親身感受最地道嘅艾倫戴爾傳統節日氛圍，感受冰雪魔法帶嚟嘅溫馨與歡樂。





魔雪奇緣世界：阿德爾傳統節日氛圍

🦌 基斯托夫好友驚喜 (親手製作禮物！)

《魔雪奇緣》嘅另一位重要角色——基斯托夫，今年都熱情咁加入咗聖誕慶典！

佢特別邀請所有賓客同艾倫戴爾居民，一同參與獨特嘅「基斯托夫好友驚喜」活動。

喺呢度，你可以親手為一個外形栩栩如生、仿如馴鹿斯特嘅冰雕禮物，掛上充滿心意嘅節日佈置，為呢個奇妙嘅聖誕增添一份獨特嘅個人色彩。

魔雪奇緣世界：阿德爾傳統節日氛圍

🥳 迪士尼朋友聖誕造型派對：全園換裝大狂歡！

聖誕節嚟到，迪士尼朋友已經換上咗暖笠笠嘅冬日服飾，喺樂園各處連開派對，等緊你加入！

🤖 反斗奇兵 x 全新造型亮相

反斗奇兵大本營： 胡迪、巴斯同翠絲將會首次以全新聖誕造型，迎接所有嚟到嘅玩具朋友。記得去同佢哋影相呀！





迪士尼朋友聖誕造型派對

🐻 Duffy 與好友：溫馨窩心聖誕

Duffy 與好友遊玩屋： 千祈唔好錯過！Duffy 同佢一眾可愛嘅好友們，都已經換上 全新設計嘅溫馨冬日服飾 ，準備好同每一位賓客共度一個 充滿愛與溫暖嘅窩心聖誕 。

你可以同佢哋近距離互動，捕捉珍貴嘅節日合照！

🍯 小熊維尼與其他驚喜

幻想世界： 小熊維尼同佢嘅好友 都會以 聖誕裝扮 喺幻想世界登場，隨時為你送上溫暖嘅節日擁抱。

其他驚喜現身： 當然，最受歡迎嘅迪士尼明星們亦唔會缺席！

身穿聖誕主題服飾嘅 聖誕米奇、聖誕高飛 ； 以及換上 聖誕老人裝扮嘅史迪仔同安琪 ； 佢哋都會喺樂園各處 驚喜現身 ，同你親切互動，送上最甜蜜溫馨嘅冬日祝福！



迪士尼朋友聖誕造型派對

✨ 迪士尼聖誕傳統：20 周年慶典魔法點亮聖誕樹！

香港迪士尼樂園嘅聖誕派對本身已經夠奇妙，而今年適逢樂園 20 周年慶典，呢份雙重喜悅更加將成個節日氣氛推到前所未有嘅高潮，將聖誕魔法提升到全新境界！

🎄 「夢想成真聖誕樹亮燈禮」年度盛典

每年都令無數賓客心馳神往嘅迪士尼傳統聖誕節目——「夢想成真聖誕樹亮燈禮」，今年將會再次華麗昇華！

呢場亮燈儀式會帶嚟更震撼、更感動人心嘅體驗。佢唔單止係一場亮燈儀式，更係一場關於夢想與希望嘅璀璨盛典！

「夢想成真聖誕樹亮燈禮」年度盛典

表演陣容載譽而歸： 喺呢場萬眾期待嘅亮燈禮中，深受大家喜愛嘅 聖誕高飛 將會同充滿節日氣息嘅 聖誕歌詠團 載譽而歸。 佢哋會以悠揚嘅歌聲同歡快嘅舞步，為賓客們獻上最溫馨動人嘅亮燈儀式，點亮成個樂園嘅聖誕魔法。

特別元素 x 奇妙升級： 伴隨著 漫天飄雪 、 光影投射 ，今年嘅亮燈禮將會喺 無人機表演 中加入 20 周年限定 以及 華特迪士尼動畫製作室《魔雪奇緣》主題 等特別元素。 為成個夜空注入奇妙星粉，帶來 前所未有嘅視覺享受 ！



🎠 幻想世界冬日派對場地：童話感市集登場！

幻想世界喺聖誕期間亦會華麗變身，化身為充滿童話色彩嘅冬日派對場地！

🌟 灰姑娘旋轉木馬：打卡熱點

灰姑娘旋轉木馬 將會換上 全新嘅閃爍燈飾同節日裝飾 。

夜晚燈光亮起，佢定必會成為今年聖誕節最受歡迎嘅節日打卡熱點！

🛍️ 歐陸傳統聖誕市集：美食飄香

歐陸傳統聖誕市集 將會再度展開。

市集瀰漫著滿滿嘅童話感，同時帶嚟地道嘅節日美食同飲品，等你一邊感受氣氛，一邊享受美食。





幻想世界冬日派對場地

🎶 「迪士尼聖誕音樂 Live!」：城堡舞台 x 港人氣歌手！

深受喜愛嘅「迪士尼聖誕音樂 Live!」將會載譽重返奇妙夢想城堡舞台！

「迪士尼聖誕音樂 Live!」

🌟 演出陣容 x 跨界音樂盛宴

今年嘅聖誕音樂 Live! 可謂星光熠熠！

迪士尼代表： 聖誕高飛 將會聯同眾多迪士尼朋友。

本地人氣歌手： 佢哋將會攜手本地三位人氣歌手： 馮允謙（Jay Fung）、周殷廷（YanTing） 以及 許廷鏗（Alfred Hui） 。

純潔歌聲： 仲有香港兒童合唱團，共同為大家獻唱一系列溫馨動人嘅聖誕樂章。

呢場跨界合作嘅音樂盛宴，一定會為你嘅香港迪士尼聖誕節留下難忘嘅回憶！

🗓️ 週末限定演出時間

演出將會於 11 月 22 日起連續三個週末舉行，請留意你心水歌手嘅演出日期：

馮允謙： 將於 11 月 22 日及 23 日 演出。

周殷廷： 將於 11 月 29 日及 30 日 演出。

許廷鏗： 則會於 12 月 6 日及 7 日獻唱。

👑 專屬座位區 (最佳視野)

為咗等你同摯愛可以最佳視野，完全沉浸喺呢場充滿歡樂與感動嘅音樂盛宴中：

賓客可以選擇購買 專屬嘅座位區通行證 。

咁就可以喺奇妙夢想城堡前嘅指定區域，享受最尊貴嘅觀賞體驗，唔會錯過任何一個精彩瞬間！





「迪士尼聖誕音樂 Live!」

🎊「跨年倒數派對」：歡聲迎接 2026 年！

當時間嚟到 12 月 31 日除夕夜，香港迪士尼樂園將會為您準備一場無與倫比嘅「跨年倒數派對」，同您一同歡聲雷動，迎接充滿希望嘅 2026 年！呢個將會係您喺呢個魔法國度度過嘅最璀璨一夜。

「跨年倒數派對」迎接 2026 年

🎵 熱鬧暖場派對 (明日世界 & 探險世界)

喺倒數派對正式開始前，可愛嘅 迪士尼朋友 將會率先現身於 明日世界 同 探險世界 。

佢哋會主持一系列熱鬧非凡嘅暖場派對，以歡樂嘅歌聲同舞步，為呢場盛大嘅跨年慶典揭開序幕，點燃賓客們嘅熱情與期待！

🌌 20 周年限定夜間匯演

隨著午夜嘅臨近，所有賓客將會齊聚於宏偉嘅 奇妙夢想城堡 前。

一同欣賞為 20 周年慶典 特別打造嘅周年限定夜間匯演—— 「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」 。

呢場結合光影、音樂同煙花嘅視覺盛宴，將會為您嘅跨年夜劃上最完美嘅句點，將天空點綴成一片夢幻星海。

🕛 倒數時刻

所有賓客將會同迪士尼朋友一同倒數，齊聲歡呼，迎接 2026 年嘅來臨！

🍽️ 佳節美食和節日禮物：甜蜜魔法與限定珍藏

喺呢個佳節期間，樂園推出咗多款不容錯過嘅佳節美食同聖誕限定禮品，等你帶住滿滿嘅歡樂返屋企！

🍪 聖誕限定美食選擇

歐陸傳統聖誕市集/限定甜品： 喺香港迪士尼聖誕節期間，美食係一大亮點！樂園精心準備咗一系列既美味又適合 影相打卡 嘅節日限定美食，包括：

造型精緻嘅 聖誕杯子蛋糕 可愛嘅 米奇與米妮薑餅人 充滿節日驚喜嘅 聖誕禮物蛋糕盒子 每一啖都充滿咗甜蜜嘅節日魔法。

必購人氣商品： 賓客一定要入手全新嘅 米奇節日慶典爆谷桶 ，為你嘅聖誕造型加分！

溫馨晚餐推薦：

如果你想享受一頓豐盛嘅聖誕大餐，由 Coca-Cola® 呈獻嘅 大街餐廳 係你嘅不二之選，佢哋特別推出咗 聖誕精選套餐 。 喺 魔雪奇緣世界 嘅 阿德爾港畔餐廳 ，你亦可以細味 北歐節日滋味 。







聖誕限定美食選擇





聖誕限定美食選擇

🎁 聖誕限定禮品系列

香港迪士尼今年推出多款聖誕限定禮品系列，簡直係粉絲嘅天堂！

聖誕限定禮品系列

主題系列： 商品主題包羅萬象，涵蓋咗經典嘅 米奇與好友、小熊維尼與好友、彼思好友、Duffy 與好友 ，以及熱門嘅 魔雪奇緣世界 同**《優獸大都會》**主題，總有一款能觸動你嘅心弦。

商品種類： 琳瑯滿目嘅商品，由柔軟嘅毛公仔、時尚嘅節日服飾、精美嘅聖誕裝飾，到節日甜點，甚至獨特嘅聖誕限定迪士尼珍藏幣，應有盡有！

🌟 Trip.com 獨家優惠聯票

超值禮遇： 千萬唔好錯過 Trip.com 嘅獨家門票優惠！我哋為您推出咗超值嘅「1日票 + 20 週年奇妙派對達菲與好友毛公仔掛袋飾物」優惠聯票。

價格： 讓您僅需 港幣 HK$669 起 ，就可以暢遊樂園，仲可以帶走一份 珍貴嘅 20 周年限定紀念品 ！

即時預訂公仔聯票！

聖誕限定禮品系列

❤️ 慈善明信片：愛心聖誕大行動

喺向摯愛親朋送上祝福同禮物嘅同時，你可以參與「愛心聖誕大行動」，將節日嘅愛心傳遞畀更多有需要嘅朋友。

購買地點： 喺樂園內嘅百貨店、馬迪小店或迪士尼酒店商店，選購 全新設計嘅慈善明信片 。

慈善用途： 義賣所得嘅款項將會不扣除成本，全數撥捐「愛心聖誕大行動」。





慈善明信片

香港迪士尼聖誕節 | 主題酒店延續奇妙旅程

奇妙派對並唔止於樂園！入住迪士尼主題酒店可以將您嘅聖誕奇妙旅程無限延續，享受獨家嘅節日體驗。

🏰 香港迪士尼樂園酒店限定活動

入住香港迪士尼樂園酒店嘅住客，可以參與多項限定活動：

🌌 「奇妙星光野餐」： 你可以喺浪漫嘅星空下，一邊欣賞 迪士尼經典電影 ，一邊享受 迪士尼主題美食 ，體驗獨特嘅野餐樂趣。

🎉 聖誕房間派對套裝 (私人派對空間)：

如果你選擇入住迪士尼主題酒店，更可以 加購獨家嘅小熊維尼或《優獸大都會》聖誕房間派對套裝 ！ 呢啲精心設計嘅套裝可以將你嘅酒店房間 瞬間變身 為一個充滿節日氣氛嘅 私人派對小天地 ，等聖誕魔法從樂園延伸到你嘅休憩空間。

🎁 活動與工作坊 (專屬樂趣)： 酒店賓客嘅專屬樂趣遠不止於此！住客仲有機會參與一系列精彩嘅 互動體驗 ：

例如「迪士尼朋友派對小幫手」 充滿創意嘅「聖誕百變氣球班」 喺星航圖咖啡廳舉行嘅「聖誕曲奇奇趣班」等。



呢啲獨特嘅活動將確保您嘅聖誕派對樂趣，喺樂園內外都能持續不斷，精彩加倍！

香港迪士尼樂園酒店限定活動





香港迪士尼樂園酒店(Hong Kong Disneyland Hotel)

地址：大嶼山香港迪士尼樂園度假區, 離島區, 香港

🦊 香港迪士尼聖誕節：《優獸大都會》狂野派對！

隨著華特迪士尼動畫製作室《優獸大都會 2》嘅隆重上映，電影中嘅人氣主角阿力（Nick Wilde）同朱迪（Judy Hopps） 都將會將「最狂野嘅派對」帶到香港迪士尼樂園，為您嘅聖誕節增添更多意想不到嘅驚喜與活力！

優獸大都會狂野派對

🐰 探險世界驚喜現身與尋「蛇」任務

登場時間與地點： 由 11 月 27 日起 ，換上 全新造型 嘅阿力與朱迪將會喺 探險世界 驚喜現身！佢哋會喺樂園內最新嘅派對熱點，同所有賓客 近距離見面互動 ，帶嚟獨一無二嘅影相機會同歡樂時光。

新任務：尋找大蛇蛇基利： 阿力同朱迪仲肩負住一項全新任務！佢哋將會協助優獸市新開嘅旅行社，一同尋找失蹤嘅團友——大蛇蛇基利。成個樂園內都將會散佈尋「蛇」啟事，邀請賓客們一同參與呢場充滿趣味嘅解謎冒險！

🍩 全新冬甩店與主題商品 (甜蜜誘惑)

千祈唔好錯過前往美國小鎮大街百貨店內全新開幕嘅冬甩店！呢個係一個充滿甜蜜誘惑嘅新熱點：

人氣冬甩造型商品： 呢度有多款造型可愛、充滿創意嘅冬甩造型商品，包括： 髮圈、咕𠱸、戒指 等，必購人氣商品係 冬甩禮「襪」盒 ！

互動購物體驗： 喺呢間獨特嘅冬甩店，賓客唔單止可以自選 足料又綿密可口嘅特色冬甩 ，仲可以體驗到 優獸市店員 帶嚟充滿趣味嘅 互動式購物體驗 。

其他趣味商品： 忠實粉絲絕對唔可以錯過：

朱迪警官嘅標誌性胡蘿蔔錄音鎖匙扣 可愛嘅 肩膀毛公仔 等獨家商品。







優獸大都會狂野派對

🍰 特色主題甜點 (味蕾狂歡)

除咗商品，呢度仲有多款以《優獸大都會》為主題嘅特色甜點等緊你！

朱迪窩夫

造型別緻嘅 爪子造型紅桑子朱古力慕絲蛋糕

充滿田園風情嘅兔兔村藍莓批

每一款都將會令你嘅味蕾沉浸喺甜蜜之中，保證令成個聖誕派對嘅狂歡氣氛持續不斷！

優獸大都會狂野派對





