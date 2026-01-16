香港金像獎今屆不設「最佳亞洲華語電影」｜陳茂波稱檢視子女免稅額調整空間｜李施嬅車崇健錄影後終分手｜1 月 16 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 1 月 16 日星期五。乾燥的東北季候風正為廣東帶來晴朗天氣，明早市區最低氣溫約 17 度，日間溫暖且非常乾燥，最高氣溫約 24 度。大家明天出外記得補充水分，注意保濕！

【今日重點新聞】

尹錫悅涉妨礙拘捕被判監 5 年 首宗戒嚴相關案件宣判 下月將面臨內亂罪宣判

【Yahoo 新聞】南韓首爾中央地方法院今日 1 月 16 日就前總統尹錫悅涉嫌妨礙拘捕一案作出裁決，判處監禁 5 年。此案源於尹錫悅去年宣布戒嚴失敗後，動員總統警護處及警員封鎖住所，阻止調查單位依據搜查令對其進行拘捕。法院裁定該行為構成妨礙依法執行職務。目前尹錫悅仍涉及另外 7 宗刑事案，其中最受關注的內亂指控案定於 2 月 19 日宣判，檢方早前已要求判處死刑。

金像獎今屆不設「最佳亞洲華語電影」 上兩屆得主均為台灣電影 金像獎：無回應

【Yahoo 新聞】香港電影金像獎再傳爭議，繼多部合資格電影疑被「DQ」後，再被發現取消了「最佳亞洲華語電影」獎項。該獎項自 2020 年設立，涵蓋兩岸三地及東南亞華語片，上兩屆得主分別為台灣電影《老狐狸》及《周處除三害》。今屆取消獎項意味非本地華語片將無緣參與。金像獎協會就此查詢僅表示「無回應」。此外，原在參考名單內的《不赦之罪》及《送院途中》亦在 1 月初被發現於片目中消失。

金像獎今屆不設「最佳亞洲華語電影」 (Photo by Sawayasu Tsuji/Getty Images)

屯門市廣場開槍案︱陳祖光：相信警員非想射死疑兇 鄧炳強：非常英勇決斷

【Yahoo 新聞】針對 1 月 15 日晚屯門市廣場發生的警員開槍制服持刀疑犯致死案，保安局局長鄧炳強今日表示，前線警員當刻決定並不容易，讚揚他們「非常英勇和決斷」。前警察隊員佐級協會主席陳祖光則在電台節目分析，警隊武力使用遵循「加一理論」，當時疑犯持刀，警員在短時間內嘗試胡椒噴霧無效後選擇開槍是正確決定，且訓練要求射向身體最大面積以阻止行兇，相信警員並非刻意致命。

兩名警員向男子各開一槍。

【今日重點財經新聞】

美股 AI 又爆火！4 隻「基建股」打穩基礎

【Yahoo 財經】AI 超級周期持續，市場焦點由科技巨頭轉向「基建層」硬件供應商。台積電最新業績表現理想，收入按年增 25%，並預留 560 億美元資本開支，向市場發出強烈買入訊號。受此帶動，先進光刻機供應商 ASML 市值突破 5,000 億美元大關，應用材料（AMAT）及 Lam Research（LRCX）亦分別升逾 4% 至 5%。市場分析指，這些專門核心零部件供應商的升勢或許才「剛剛熱身」。

財經｜陳茂波：稍後將整全檢視稅務及子女免稅額 非常理解中產人士壓力

【Fortune Insight】財政司司長陳茂波今日出席立法會會議時表示，新一份《財政預算案》將於下月 2 月 25 日公佈。他表明會整全檢視過去 8 至 10 年的稅務及子女免稅額變動空間，強調理解中產人士在教養及工作上的雙重壓力。經濟數據方面，本港失業率已回落至 3.8%，雖然餐飲業恢復較慢，但零售業銷貨額自去年 9 月起錄得按年增長，預期建造業情況亦會隨樓市活躍改善。

沙田石門小區蜜雪冰城終拆招牌 區內巨舖丟空 有一條街幾乎全吉舖！

【Yahoo 財經】曾被網民戲稱為「香港小深圳」的沙田石門區出現退租潮。位於京瑞廣場一期的中資茶飲品牌「蜜雪冰城」加盟店，在女老闆自揭賠本後，近日招牌已正式拆下。實地視察發現，該區租務形勢嚴峻，面向安群街的街道吉舖林立，原大快活位處的 5,401 呎巨舖亦處於丟空狀態。儘管有新商戶如富途等進駐，但整體人流與街道氛圍顯得冷清。

【今日重點娛樂新聞】

李施嬅車崇健復合後再分手 一餐飯成結束關鍵：我應該要放手的

【Yahoo 娛樂圈】李施嬅與健身教練男友車崇健（Brian）的 8 年情正式告終。二人早前參加綜藝節目《再見愛人 5》嘗試修補關係，李施嬅曾於錄影結束時選擇繼續發展。然而在最新番外篇中，李施嬅自爆兩人已分開。分手導火線是 9 月底的一場約飯， Brian 表示見到李施嬅處於極佳狀態，卻感受到距離感，遂決定「放手」，不希望過往的不愉快回憶繼續困擾彼此。李施嬅在節目最後獻唱， Brian 亦感觸落淚。

《再見愛人5》截圖

陳冠希 9 歲囡囡 Alaia 與姑媽溫馨過節 愈大愈似超模媽媽被讚有氣質

【Yahoo 娛樂圈】陳冠希家姐 Olivia 近日分享與姪女 Alaia 在美國加州過節的合照。現年 9 歲的 Alaia 開始展現少女氣息，與姑媽一同製作聖誕甜品。身為陳冠希與超模秦舒培的女兒， Alaia 的外貌與氣質被指愈來愈像媽媽，遺傳了父母的優良基因。網民紛紛留言讚賞小姑娘長得精緻，且帶有一種獨特的超模氣質。

TVB「御用女警」何嘉麗罕有受訪 送別患癌妹妹後再遇輕生父親

【Yahoo 娛樂圈】前 TVB 藝人何嘉麗日前接受電台訪問，回憶淡出幕前及移居加拿大後的人生波折。她提到 2003 年妹妹患癌病逝，當時她全程陪伴照顧；怎料妹妹離世僅兩個月，她又接獲失聯十年的父親自殺未遂入院的消息。何嘉麗分享了作為照顧者的心路歷程，以及如何透過信仰面對至親的生離死別，並提到父親曾自責「折墮」的往事，內容令人動容。