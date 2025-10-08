香港開公司全攻略：有限公司、無限公司點揀好？註冊流程、費用與注意事項一次搞懂！

想在香港創業，開公司是第一步。但面對「有限公司」和「無限公司」這兩種選擇，許多創業新手都會感到困惑。這篇文章將為您全面解析兩者差異、詳細拆解成立香港公司的實際流程，助您踏出成功創業的第一步。

第一步：有限公司 vs. 無限公司 — 6大關鍵差異與優劣分析

選擇正確的公司類型，是開公司前最重要的決定，會直接影響您的法律責任和營運模式。

優劣分析與選擇建議：

有限公司優勢：適合高風險行業（如科技、貿易）或尋求外部投資的企業，而香港有限公司國際聲譽高，適合跨境業務。雖然維護成本較高，但若公司遇到財務困難，股東的個人資產將受到保護，所以業務債務並不會影響個人資產。另外有限公司可以申請政府資助（如科技券、BUD Fund、中小企融資擔保）、進駐科技園／數碼港，以吸引投資者。

無限公司優勢：低成本、申請簡單，無需公司章程或審計。適合規模小、資金不多或業務簡單的個人創業者。由於設定與維護成本較低，因此難以吸引專業投資者，並且需要承擔個人資產被追討的風險。

創業開公司小貼士：註冊香港有限公司有助企業迅速建立品牌形象，提升國際地位和競爭力，對於想開拓海外市場或是與國際客戶合作的企業來說，都能提升信譽和吸引力。另外，成立香港公司為有限公司，股東無需為公司的債務承擔責任，個人資產因而得到保障。

第二步：成立香港公司（有限公司）的流程

一旦決定成立香港公司，以下七個核心步驟能讓您事半功倍：

查冊公司名稱：這是註冊的第一個關鍵環節，一個好的公司名稱不僅能讓客戶更容易記住，也能避免與其他公司發生名稱衝突。建議到香港公司註冊處的查冊中心，確認您想使用的公司名稱沒有與其他公司過於相似。公司名稱必須以「有限公司」或「Limited」結尾。 委任法定職位：香港註冊有限公司最少須有一名自然人董事、一名創辦成員（股東）、一名公司秘書，如董事和股東為同一人，就必須委任一名香港居民或香港有限公司為公司秘書。 設立公司股本與股份比例：有限公司股本是創辦成員開設有限公司需負上的金錢責任，開設有限公司的目的就是保障股東負上有限責任，所以在一般情況下，股東都不會定太高的公司股本，大多數香港公司會將股本金額定於港幣1元至港幣10,000元。 準備註冊地址：公司必須有香港的真實註冊辦事處地址，註冊地址不僅是公司法定存在的所在地，亦是政府部門（如稅務局）用作寄送重要信件的收件地址，例如報稅表、商業登記證續期通知等。所以必須確保所提供的地址可靠並有人定期查收。

5. 填寫並提交申請表：需向公司註冊處提交《法團成立表格》(NNC1) ，公司章程及《致商業登記署通知書》(IRBR1)。

繳付費用：主要費用包括公司註冊費（網上申請為港幣1,545元）和商業登記費（一年期或三年期）。 領取公司註冊證和商業登記證：完成上述步驟後，您將領取《公司註冊證明書》及《商業登記證》，代表您的公司正式成立。

第三步：香港開公司後續注意事項

申請獲批後您將正式成為公司負責人，需要開始處理後續的合規事項及維護。

通知稅務局業務開業： 新註冊的有限公司的商業登記證的業務性質是 Corp，公司秘書或董事需向稅務局提交已填妥的業務開業通知，填報有限公司開業日期和業務性質。

開設公司銀行戶口 ：成功註冊公司後，即可預約銀行辦理開公司戶口手續，董事股東需親身到銀行開立公司戶口，這是處理公司財務的必要步驟。

製作公司綠盒： 訂製綠盒包含公司章程、法定紀錄冊、股票證書及公司印章等，用於記錄公司重要文件或簽署正式文件。

按時報稅與提交年報： 成立香港公司後，需要每年提交周年申報表、續領商業登記證，並定期進行審計及報稅。

保存文件與記錄：妥善保管所有公司文件、業務合同和財務紀錄，以備查核。

總結 :

在香港開設公司優勢眾多，但成功與否取決於充分的準備和計劃，通過以上步驟，您將能在這個充滿機會的城市中開創一片新天地。市面上也有不少專業商業服務團隊可以幫助創業者開設不同類型的公司，為創業者節省更多精力和時間，解決創業新手遇到的開業困難！