香港雙人成行？《港警成雙：來自城寨》上架Steam，主角像甄子丹劉德華遭吐嘈
遊戲開發商 Hazelight Studios，擅長分割畫面的雙人合作遊戲，如《A Way Out》、《雙人成行》、《雙影奇境》都獲得極佳的評價與銷量。而最近一款由 TeamDF 開發和發行的敘事向雙人合作遊戲《港警成雙：來自城寨》（Dual Fire Walled City）正式公開。以經典的香港警匪片為靈感，預計將在 2025 年第四季度推出，並支援單機雙人和遠端連線遊玩，讓玩家能與好友一起體驗刺激的警匪故事。網友也吐槽主角長相是：「甄子丹、劉德華？」
《港警成雙：來自城寨》故事描述幾位在九龍城寨一同長大的好友，因命運捉弄而走上不同的道路。玩家將扮演多個角色，深入體驗一場香港警匪恩怨情仇。遊戲中不只是有高潮迭起的劇情，還包含了豐富多樣的關卡和玩法，讓玩家在合作闖關的同時，彷彿置身於一部經典港片之中。此外，遊戲還原了老式唐樓、霓虹街道等經典香港場景，搭配全程粵語和國語配音，讓玩家更能融入遊戲的港式氛圍。
遊戲中，玩家將和朋友穿梭於香港街頭，合作執行各種驚險刺激的任務，並與迎面而來的歹徒展開拳拳到肉的港式武打。隨著劇情發展，玩家還將回到角色的童年時期，探索充滿懷舊氣息的九龍城寨，重溫打彈珠、下象棋等各種懷舊小遊戲。此外，通過 Steam 的遠端同樂功能，只需購買一份遊戲，就能邀請好友一同遊玩，享受雙人合作的樂趣。
