香港電影評論學會大獎｜古天樂封影帝感謝被受肯定 廖子妤首度封影后感謝導演 《私家偵探》奪3獎成大贏家

一年一度「香港電影評論學會大獎」於昨日選出五項大獎及六部推薦電影，當中古天樂與廖子妤獲封影帝影后。

香港電影評論學會每年透過討論配合投票形式，選出過去一年公映電影的各個獎項。在2025年，一共有51部電影合符候選標準，而經7小時激烈討論及3輪投票後，最後由古天樂憑《私家偵探》獲封影帝，廖子妤則憑《像我這樣的愛情》獲封影后。

香港電影評論學會大獎｜古天樂封影帝感謝被受肯定

古天樂是繼2018年憑《殺破狼・貪狼》囊括第12屆亞洲電影大獎、第12屆香港電影導演會年度大獎及第37屆香港電影金像獎最佳男主角後，事隔7年再次憑《私家偵探》獲得最佳男主角，而今次更是首次於香港電影評論學會大獎中首度封帝。對於獲獎，古天樂興奮表示：「2026年開始，再傳來一個好消息，實在太開心！太興奮！多謝香港電影評論學會對我同電影《私家偵探》的肯定，希望大家繼續支持香港好電影！」而《私家偵探》更連奪最佳導演及推薦電影獎合共3獎，成為大贏家。

至於廖子妤憑電影《像我這樣的愛情》榮登影后寶座，過去她曾憑電影《離魂暗逐》奪得AI International Film Festival最佳女主角，今次是她首次在香港獲得最佳女主角。她在社交平台分享喜訊，並寫道：「感恩！多謝導演，真的感謝。」

香港電影評論學會大獎｜古廖子妤首度封影后感謝導演

大會透露，早前於金像獎候選影片中被消失的多部電影，其中憑《不赦之罪》大獲好評的歐鎮灝（George@P1X3L）及《地母》的范冰冰，二人都分別進入最佳男女主角第三輪角逐，不過卻未能打入決賽。

第32屆香港電影評論學會大獎

得獎名單

最佳電影：《再見UFO》

最佳導演：李子俊、周汶儒（《私家偵探》）

最佳編劇：郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁（《UFO離奇命案》）

最佳男演員：古天樂（《私家偵探》）

最佳女演員：廖子妤（《像我這樣的愛情》）

推薦電影六部（最佳電影以外的推薦獎）：

《UFO離奇命案》

《私家偵探》

《女孩》

《毛家》

《世外》

《捕風追影》