香港電影金像獎公布年度片目 《不赦之罪》、《送院途中》等多部電影疑被抽走 據了解內部會議未參與討論︱Yahoo

黃秋生主演的《不赦之罪》、游學修主演的《送院途中》

【Yahoo新聞報道】香港電影金像獎近日公布年度「香港正式公映電影片目」，名單一出即引起電影界關注，多部曾於去年上映、並被視為具競逐力的作品疑未被列入片目，包括黃秋生主演的《不赦之罪》、游學修主演的《送院途中》、《今天應該很高興》，相關作品因此不具備今屆香港電影金像獎提名資格。

《Yahoo新聞》已就事件向香港電影金像獎查詢，正待回覆。

內部會議未曾提及將電影抽走

據了解，香港電影金像獎內部會議過往並未提及要將電影抽走的決定，去年 10 月的會議中，曾傳閱一份截至當時的 2025 年公映電影參考名單，當中包括《不赦之罪》及《送院途中》。其後，大會曾向選民及專業評審提供電影連結或影碟借看，相關表格上的片名仍可見《不赦之罪》。不過，今年 1 月 7 日，大會修改相關表格，將《不赦之罪》抽走。

有消息人士指，香港電影金像獎內部會議連演員是否符合新演員資格亦會討論，難以理解剔除整部電影如此重大的決定，為何未曾在會議中提及，除非相關決定已屬凌駕內部會議層面的安排。亦有業內人士指出，香港電影金像獎頒獎禮主要依靠政府資金運作，近年面對不少壓力。