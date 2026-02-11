黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
香港電影金像獎｜黃秋生主演電影遭 DQ 後投票率大跌 爾冬陞解釋上月「無回應」原因：「諗唔到令各方都滿意嘅說法」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】第 44 屆香港電影金像獎昨日（10 日）召開記者會，公布提名名單。協會董事局主席爾冬陞公布第一輪投票的投票率為 47.92%，較去年大跌近 17 個百分點。協會上月公布入圍片目時，4 部曾於去年上映、並被視為具競逐力的作品未被列入片目，包括黃秋生主演的《不赦之罪》、《今天應該很高興》，游學修主演的《送院途中》以及范冰冰主演的《地母》，引起關注。昨日是事件發生後爾冬陞首次見傳媒，他表示過往一個月來，一直構思不到「一個令各方都滿意嘅說法」，因此「我哋就決定唔公開回應」。
首先回應「有咁嘅事件咩？」
在上月中事件被披露後，金像獎協會當時回覆傳媒查詢時表示「我哋嘅回應係無回應。」到了昨日，爾冬陞受訪時就被問及今年投票率下降是否跟 4 部電影遭「DQ」有關。爾冬陞就反問：「DQ 事件？有咁嘅事件咩？傳聞你要問番傳聞嘅人。」之後有記者繼續追問議題，爾就回應：「我其實喺過去一個月，一直諗緊點樣去回應，但我諗唔到一個令各方都滿意嘅說法。所以我哋就決定唔公開回應。」
「若見諸相非相，即見如來」
之後爾冬陞再被問，如果不回應事件可能會引起外界更多質疑，他就回覆指「我唔公開回應」，「你細品我剛剛的說話。」爾冬陞最後回覆說，「最後我畀兩句說話，『若見諸相非相，即見如來』，我代表金像獎董事祝大家馬年新年快樂，萬事勝意。」
爾冬陞引用的「若見諸相非相，即見如來」，出自於《金剛經》，意指若能看破世間一切現象，即諸相，皆是因緣和合的虛妄假象，即非相；如不執著於形相，便能照見諸法空性，也就是見到本具的佛性，即如來。這句經文旨在教導眾生要破除執著。
內部會議未曾提及將電影抽走
據《Yahoo 新聞》上月了解，香港電影金像獎內部會議過往並未提及要將電影抽走的決定，去年 10 月的會議中，曾傳閱一份截至當時的 2025 年公映電影參考名單，當中包括《不赦之罪》及《送院途中》。其後，大會曾向選民及專業評審提供電影連結或影碟借看，相關表格上的片名仍可見《不赦之罪》。不過，今年 1 月 7 日，大會修改相關表格，將《不赦之罪》抽走。
有消息人士指，香港電影金像獎內部會議連演員是否符合新演員資格亦會討論，難以理解剔除整部電影如此重大的決定，為何未曾在會議中提及，除非相關決定已屬凌駕內部會議層面的安排。亦有業內人士指出，香港電影金像獎頒獎禮主要依靠政府資金運作，近年面對不少壓力。
