香港電訊商開始熱身！Galaxy S26 系列盛傳 2 月 25 日正式亮相!

踏入 2026 年第一季，當中最受矚目的年度旗艦 Samsung Galaxy S26 系列，其發佈細節終於日趨明朗。儘管官方對於具體日期依舊三緘其口，但早前海外多位資深爆料達人均不約而同將矛頭指向 2 月下旬。與此同時，香港本地電訊商亦開始在社交平台低調發力，透過各種暗示貼文為新機造勢，這種來自零售前線的動向，往往預示著官方發布會已進入最後倒數階段。

近日香港多間大型電訊商的社交平台專頁動作頻頻，陸續發布帶有「新一代銀河 AI 旗艦」以及「即將降臨」暗示的預熱貼文。雖然貼文未有直接指名道姓，但從相關配圖的線條與標誌性的設計風格來看，顯然是為 Galaxy S26 系列的香港上市作前期鋪路。這種來自本地市場的實質舉動，令原本僅停留在海外流言階段的發佈時程，增加了不少可信度。

根據多位爆料達人最新透露，今年的 Galaxy Unpacked 發表會將會比往年稍微推遲，最可能的舉辦日期落在 2 月 25 日。消息指出，這次發布會除了常規的 Galaxy S26、S26+ 以及頂級配置的 S26 Ultra 外，極具突破性的三摺螢幕手機 Galaxy TriFold 亦有望同場發布。電訊商在此刻開始在 Facebook 等平台進行「熱身」，與傳聞中 2 月底發佈、3 月初預售的節奏高度吻合。這也意味著香港用家有望在農曆新年過後，就能迎來這部搭載最新處理器與進階 AI 功能的旗艦作品。

針對這次發布會時間的調整，業內普遍認為與全球供應鏈零件供應以及 SAMSUNG內部對產品線的細微修正有關。目前的傳聞顯示，Galaxy S26 系列在硬體上將會持續優化相機感光元件及電池效能，特別是 Ultra 型號或將在快充功率與長焦拍攝細節上帶來驚喜。隨著本地電訊商已經按捺不住開始預熱，相信官方的正式邀請函亦會在短期內向全球發放。