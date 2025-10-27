香港響譽品牌大獎（MIB大獎）2025 逾廿個行業領導品牌勇奪殊榮 展現非同凡響的市場影響力

創新AI評審模式 與資深評審團引領企業品牌管理新趨勢

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月27日 - 香港互動市務商會主辦的「香港響譽品牌大獎 2025」（Hong Kong Most Influential Brand Awards 2025，下稱「MIB大獎」）今午舉行頒獎禮，「MIB大獎」旨在表揚全港逾廿個行業的領導品牌，在品牌聲譽及市場影響力方面展現非同凡響的表現。活動榮幸邀請到財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP及香港金融發展局行政總監區景麟博士, MH, JP擔任主禮嘉賓，並與香港互動市務商會會長方保僑先生及首席評審、香港大學經管學院（市場學）客座副教授袁文俊教授, JP頒獎予各得獎品牌。





香港互動市務商會會長方保僑先生（左六）聯同主禮嘉賓——財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP（右六）及香港金融發展局行政總監區景麟博士, MH, JP（右五）——首席評審、香港大學經管學院（市場學）客座副教授袁文俊教授, JP（左五），與一眾「響譽品牌」得奬企業合影。





今屆獎項以「響亮全城 非同凡響」為主題，希望透過是次獎項強調市場影響力、與消費者互動以及行業領導力對塑造品牌形象的重要性，為各行各業的品牌管理樹立全新典範，鼓勵品牌持續突破創意與創新界限，同時肯定企業在實際商業應用上的傑出表現。





香港互動市務商會會長方保僑先生表示：「舉辦『MIB大獎』旨在肯定各界在創造和提升品牌價值的努力，並彰顯企業的創新實力和專業水準，這是各行各業品牌長遠發展的根本，精準及迅速回應不斷變化的市場環境和消費者期望。商會亦期望『MIB大獎』為跨行業品牌搭建平台，擴展企業間網絡、啟發更多創新思維及探索深度協作。」





財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP致辭表示：「香港特區政府致力因應經濟環境變化及市場需求，推行多元政策支援措施，為企業提供穩定的營商環境，促進品牌發展，締造商業機遇。特區政府將繼續結合『有為政府』與『高效市場』，聯同業界推動創新應用，壯大金融科技生態圈，為香港經濟高質量發展注入動力。期望各得獎品牌秉持『響亮全城．非同凡響』的精神，持續創新，精益求精，共同譜寫香港經濟新篇章。」





香港金融發展局行政總監區景麟博士, MH, JP指：「香港正銳意推動知識產權貿易，2025年施政報告明確提出，將香港發展成為區域知識產權貿易中心，於香港拓展相關的生態系統，以促進知識產權密集型行業的發展。品牌作為知識產權的重要組成部分，在這一經濟新增長點中，扮演著不可或缺的角色。」他認為，透過「MIB大獎」嘉許最佳實踐、分享行業新機遇，能夠啟發企業在不斷變化的市場中保持優勢。





擔任首席評審的香港大學經管學院（市場學）客座副教授袁文俊教授, JP指：「在轉變與機遇並存的新時代，本屆獲獎品牌以創新視野突破框架，展現了香港精神的韌性與智慧；它們不再跟隨潮流，更是趨勢的驅動者。本屆大獎首創人工智能輔助評審，通過數據與專業判斷的深度融合，精準發掘具創新力與可持續性的品牌。展望未來，企業應戰略性運用AI於消費者洞察與個人化互動，以此鑄就品牌的前瞻競爭力。」





創新AI評審模式 與專業評審團聯手評選出「響譽品牌」

「MIB大獎」採用兩輪評審機制，大會在初選階段運用多個先進的人工智能模型，識別及甄選出香港於2024至25年度各獎項類別中，最具影響力的品牌。經大會嚴格審查其背景資料及核實資格後，由來自五所大專院校的市場營銷和數碼營銷的學者組成專業評審團，進行最終評選，運用創新同時嚴謹的方式選出各行業的「響譽品牌」。





香港響譽品牌大獎（MIB大獎）2025得獎名單 （排名不分先後）

類別 得獎品牌 流動通訊 csl. 固網電話 HKT 家居電話 寬頻 網上行 公共交通 港鐵公司 地產 - 住宅物業管理 港鐵公司 保險服務 友邦香港 汽車 寶馬香港 航空客運 國泰 地產代理 中原地產 電子支付 八達通卡有限公司 地產 - 商場 太古地產 能源 中華電力有限公司 旅遊景點 香港迪士尼樂園度假區 電商平台 HKTVmall 連鎖餐飲 株式会社有限公司 餐飲解決方案 Keeta 旅遊平台 Klook 消費電子產品 三星電子香港 3C零售 豐澤 超市及便利店 百佳超級市場 保健及美容 屈臣氏





跨界企業品牌交流機會 捕捉最新拓展品牌策略

「MIB大獎」頒獎禮除了嘉許引領行業趨勢的領先品牌，亦為企業提供寶貴的交流機會，共同探討品牌管理及拓展的經驗及機遇，幫助企業整合具前瞻性且有效的品牌發展策略。頒獎禮同場舉行的研討環節， 以「全新布局 把握消費者迭代機遇」為主題，由市場營銷專家講者圍繞AI轉型下的品牌行銷新格局、吸引新世代消費者等的重要課題作深入交流，助企業在提升品牌聲譽及市場影響力方面精益求精。





商會謹此恭賀各獲獎企業品牌，並祝願各行業持續突破品牌管理的挑戰，秉持創新與進求卓越精神，攜手鑄造更具競爭力和影響力的「響譽品牌」，讓品牌聲譽響遍全城。





新聞稿圖片說明：

圖一：香港互動市務商會會長方保僑先生（左六）聯同主禮嘉賓——財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP（右六）及香港金融發展局行政總監區景麟博士, MH, JP（右五）——首席評審、香港大學經管學院（市場學）客座副教授袁文俊教授, JP（左五），與一眾「響譽品牌」得奬企業合影。

圖二：財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP致辭，祝賀各得奬品牌。

圖三：香港金融發展局行政總監區景麟博士, MH, JP致辭。

圖四：香港互動市務商會會長方保僑先生致歡迎辭。

圖五：多位「響譽品牌」得奬企業代表與兩位主禮嘉賓陳浩濂先生（左五）及區景麟博士（右五），以及方保僑會長（左六）合照。

圖六：分享環節由香港大學經管學院（市場學）客座副教授袁文俊教授, JP（正中）與愛德曼國際 - 品牌傳播部總監兼亞太區Z世代實驗室負責人葉素琪女士（左）分享企業應如何迎接消費市場的和品牌行銷的變化。



香港互動市務商會

香港互動市務商會成立於2007年，旨在為市場營銷及廣告業界建立交流和學習的平台，通過推動業界分享和交流經驗，深入探討各種前沿議題，並激發創新和合作，致力推動行業的發展和成長，亦協助企業和個人會員在不斷變化的商業環境中保持競爭力。



網站：

https://www.hkaim.org/

關於香港響譽品牌大獎

「香港響譽品牌大獎」（The MIB Awards）由香港互動市務商會主辦，致力表揚展現卓越品牌知名度與市場影響力的品牌及企業 。是次獎項表彰善於在塑造消費者認知、推動業務成長，以及通過創新方案和高效營銷策略引領行業趨勢的品牌。商會期望為各行各業的品牌管理樹立全新典範，鼓勵品牌持續突破創意與創新界限，同時肯定企業在實際商業應用上的傑出表現。



