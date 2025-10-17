香港頂級澳洲和牛美食盛宴：兩大品牌聯手打造極致饗宴

當品質遇上創新，當傳統碰撞現代，香港的高檔餐飲界正迎來一場前所未有的和牛革命。作為引領香港高端食材分銷市場的先驅，Waves Pacific（浪太平洋有限公司）攜手兩個澳洲頂級和牛品牌，為大家帶來味蕾上的雙重驚喜！





朱古力飼養的傳奇：Mayura Station 和牛

想像一下，牛隻每天享用吉百利朱古力和軟糖作為飼料——這聽起來像是童話故事，卻是 Mayura Station 牧場的真實寫照。這個擁有超過180年歷史的澳洲家族牧場，將日本和牛傳統與澳洲純淨環境完美結合，創造出令人驚艷的飲食體驗。​

牧場位於南澳石灰岩海岸的紅土丘陵與肥沃谷地之間，在這片得天獨厚的土地上，董事總經理 Scott De Bruin 為牛隻精心設計了獨特的餵養方案。在穀飼牛生命的最後階段，每隻牛每天會享用1至2公斤的朱古力、軟糖等特殊零食，這提升了牛隻的幸福感，更在肉質中滲入細緻的甜香與淡雅堅果餘韻。這種創新飼養方式除去了一般和牛的油膩感，形成細密的大理石油花，讓每一口都如牛油般柔嫩。​





四代傳承的匠心：2GR和牛

另一邊廂，2GR 和牛則以家族傳承的農業智慧征服味蕾，這個以 Gina Rinehart 與其女兒 Ginia Rinehart 命名的品牌，承載著自19世紀至今跨越四代的專業知識。隸屬於澳洲領先農業企業 Hancock Agriculture，2GR 堅持「快樂健康的牛隻方能成就頂級牛肉」的理念。​

牛隻在低壓力環境中成長，前 6 至 8 個月以母乳哺育，隨後在風景如畫的天然牧場自在放牧。到了 14 至 18 個月時，牠們會被轉移至專業飼養場，接受長達 450 至 550 天的無激素穀物配方飼養。這種延長飼養期結合 30 至 36 個月的成熟期，造就了 2GR 和牛無可比擬的大理石雪花紋理與嫩滑口感。





星級餐廳聯乘體驗

今年秋天，香港食客有機會在頂級餐廳親身體驗這兩個傳奇品牌的魅力，香港麗晶酒店 The Steak House 將於 11 月 6 至 8 日推出 Mayura 和牛限定菜單，以每位 $2,088 的價格，帶來 21日熟成 T 骨牛扒等招牌菜式 。​與此同時，Grand Hyatt Steakhouse 已率先推出 2GR 和牛夏季限定菜單，主打 M9 斧頭扒及 T 骨牛扒等精選部位，讓客人感受低熔點脂肪與細密雪花帶來的入口即化體驗。​

這兩個澳洲和牛品牌不僅征服了一般食客的味蕾，更獲得業界名廚的一致讚譽。米芝蓮三星主廚 Umberto Bombana 與 Waves Pacific 合作近十年，他形容 Mayura 和牛「完美體現對食材的嚴選標準」，已成為許多客人一再回訪品嚐的招牌。​

名廚 Shane Osborn 的餐廳 Arcane 同樣選用 Mayura 和牛，他表示這些世界級食材總能激發無窮靈感，讓每道菜都充滿無限可能。而 Grand Hyatt Steakhouse 主廚 Marc Benkoe 則特別讚賞 2GR 和牛的細緻均勻油花，以及其清真認證對國際賓客的重要意義。​















