《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
細數香港颱風史｜老一輩口中颱風「溫黛」維持3項紀錄、威力有多強？這場風災逾15,000人罹難
天文台今日凌晨2:40am懸掛10號風球，颱風樺加沙今早大約在7am-8am香港以南100公里外掠過，預計1:20pm改發8號東南烈風或暴風信號。面對颱風樺加沙，不少港人回想起2018年山竹襲港的情景。除了颱風山竹外，香港自開埠以來也經歷過不少颱風吹襲，1906年一場風災更奪去約15,000人性命，佔當時全港人口5%；1962年溫黛更創下3項氣象紀錄，至今未破。香港過去的颱風天是怎樣呢？為甚麼香港人會講「掛風球」？天文台的成立又跟颱風有何關係？
「丙午風災」逾15,000人不幸罹難、「溫黛」為歷史風王
香港颱風警告系統，原來有超過140年歷史。1874年9月的「甲戌風災」，一個強烈颱風橫掃港澳，造成超過2,000人死亡，維多利亞港內數百艘船隻沉沒，200名歐洲水手喪生。當時海水水位比正常高潮高出3米，多個地區水浸，最少712名華人被淹死。這場災難促使英國皇家學會建議在香港設立氣象觀測台，而香港天文台就在1883年成立。
講到香港開埠以來破壞力最高的風災，1906年的「丙午風災」絕對榜上有名，當年造成逾15,000人不幸罹難，佔當時人口約5%，是史上死亡人數最慘重的一次。戰後，1962年的超強颱風「溫黛」則被視為「歷史風王」，它帶來最高每小時133公里的60分鐘平均風速，陣風高達每小時259公里，至今仍無颱風能打破其三項紀錄。「溫黛」引發的風暴潮對沙田、大埔等低窪地區造成毀滅性水浸，導致183人死亡，逾7萬人頓失家園，其災情對香港天文台的防災工作產生深遠影響。
香港颱風警告系統演變 由鳴砲到數字風球
香港最初採用圓柱形、球形和圓錐形信號向船隻發布颱風消息，遇上烈風更會鳴砲警告居民。1917年開始使用1至7號信號，其中2至5號分別代表烈風從北、南、東或西四個方向吹襲。到1931年改為1至10號系統，5至8號分別代表來自西北、西南、東北或東南的烈風，9號代表烈風增強，10號則是颶風。1973年起，5至8號改為現時的8號西北、8號西南、8號東北及8號東南四個信號。
根據世界氣象組織標準，香港現時將熱帶氣旋分為六個級別：熱帶低氣壓（風速每小時41-62公里）、熱帶風暴（63-87公里）、強烈熱帶風暴（88-117公里）、颱風（118-149公里）、強颱風（150-184公里）及超強颱風（185公里或以上）。
香港歷年十號風球盤點 溫黛威力至今第一
自1950年有完整紀錄以來，香港共懸掛過17次十號風球，當中以1962年的「溫黛」最具破壞力。溫黛創下三項至今未破的紀錄：每小時平均風速133公里、最高陣風每小時259公里、最低瞬時海平面氣壓953.2百帕。這場風災導致183人死亡或失蹤，7萬人無家可歸，成為二戰後香港最致命颱風。
其他造成嚴重破壞的十號風球包括：1971年的露絲引發「佛山輪」沉船慘劇，88人罹難；1979年的「荷貝」導致12死260傷；1983年的「愛倫」令26艘船擱淺，美孚新邨被淹浸。進入千禧年後，於2012年的「韋森特」令東鐵全線癱瘓，乘客通宵滯留；2017年的天鴿引發杏花邨地庫水浸；2018年的「山竹」吹毀紅磡海濱廣場玻璃窗，杏花邨停水停電數天，但人命傷亡遠低於「溫黛」。
最近一次十號風球是2025年7月的「韋帕」，在天文台以南60公里掠過，十號風球維持近7小時。汀九橋有燈柱被吹倒橫跨3條行車線，一艘觀光船撞向上環招商局碼頭，最少33人受傷，500多班航班取消。而登陸的「樺加沙」，預計會在香港南面80公里掠過，比2018年山竹更接近香港。
香港天文台
網址：按這裏
更多相關文章：
回顧「山竹」襲港｜戰後第2個懸掛最長時間的10號波！當年水浸街道划艇、冷氣機吹入屋、吹斷天秤
惡劣天氣航班安排｜颱風樺加沙逼近，風球未掛、機票先鬆綁 即睇多間航空公司改機票詳情
打風旅遊保險Q&A！延誤幾耐先有得賠？滯留外地Claim到酒店或交通費？
颱風｜旅遊保險索償懶人包｜打風航班取消、延誤旅保包唔包？申請賠償要點做？
旅行先嚟打風？航班取消/延誤實用教學｜5大貼士應對颱風 更改機票/酒店要點做？
你未必知道10個香港機場服務！免費電話、淋浴間 漏帶文件有專人送遞？
香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫
香港機場親子設施地圖｜一文睇清嬰兒室/沖奶熱水機/BB車租用服務 小朋友放電遊戲設施在這幾個閘口
香港機場推「免費中轉遊」！免費帶轉機旅客遊走黃大仙、星光大道 預告郊外遊路線12月登場
香港Staycation優惠｜黃金海岸酒店買一晚送一晚優惠！每晚人均$397.5起、包雙人早/午/晚餐
香港好去處｜WHIMSY歡樂天地36,000呎、最大旗艦店登陸灣仔合和！必玩零下15°C「奇幻冰雪樂園」＋VR飛行電單車
香港JP超動感世界優惠低至7折！每人每小時$127起 日本著名遊樂場JOYPOLIS登港、首個超音鼠主題互動遊樂場
香港好去處｜MegaBox動漫文化祭《鬼滅之刃》打卡熱點！動漫造型大跳霹靂舞＋溜冰派對＋Pickleball
香港Staycation優惠｜西貢WM酒店優惠、人均$875起！免費升級露台房包雙人早餐、熊公仔連氣球、蛋糕氣酒、週年/生日佈置
其他人也在看
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 2 小時前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 1 天前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
樺加沙到打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 5 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
深圳驚現「一平米公司」大小如廁格 內卷青年開一人公司領創業補貼
深圳近日出現「一平米公司」成青年創業熱點，月租僅數百元即可領取創業補貼，折射中國年輕人內捲困局。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
樺加沙打風｜TVB新聞播消防防風措施忠告 網民激讚靚仔 原來係吳偉豪大哥
超強颱風樺加沙風力進一步增強，昨日（23日）早上天文台仍未改發八號西北烈風或暴風信號之際，無綫新聞台播出消防署給予市民嘅患告，一名助理消防區長（公眾安全及傳訊）作代表，呼籲市民將貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷，又建議喺屋企個窗到貼膠紙，加固之餘避免喺爆裂情況下，造成大量碎片，減輕居民受傷。唔少網民關注風暴消息嘅同時，留意到該消防員嘅靚仔樣。原來，該助理消防區長就係曾參加《中年好聲音》吳大強嘅兒子，亦係處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪嘅大哥吳偉諾。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 13 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙侷港人本地消費 菜50元一斤、酒店一晚4.4萬創「颱風經濟」
樺加沙逼近香港，油麥菜炒至50元一斤，酒店一晚索價四萬，搶購潮造就短暫的「颱風經濟」。Yahoo財經 ・ 1 天前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 23 小時前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 21 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
熱潮急煞！傳中國要中資券商停辦香港RWA業務
《路透》周一 (22 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國證券監管機構已非正式要求部分本地券商暫停在香港展開「實體資產」(RWA)代幣化業務，顯示北京對於這股快速升溫的數位資產熱潮抱持審慎態度。鉅亨網 ・ 1 天前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線
1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
胡‧說樓市｜滙豐推2.73厘定息！對賭加息點揀好？拆解三大細節位
因應近日銀行同業拆息 (HIBOR) 波動，本港龍頭銀行滙豐推出極具吸引力的定息按揭計劃，無論選擇首三年或五年定息期，息率一律鎖定於2.73厘，較現時普遍H按計劃需要使用的鎖息上限3.5厘為低 。這個計劃是否代表業主可以慳更多？《胡 ‧ 說樓市》為你全面拆解。Yahoo 地產 ・ 1 天前
《港樓》麥玲玲斥2,080萬購賽西湖大廈
區內代理透露，堪輿學家麥玲玲及相關人士新近以2,080萬元購入賽西湖大廈13座低層B室連車位，比銀行網上估價1,720萬元高出逾兩成，單位實用面積1,124平方呎，屬三房間隔。AASTOCKS ・ 1 天前