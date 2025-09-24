細數香港颱風史｜老一輩口中颱風「溫黛」維持3項紀錄、威力有多強？這場風災逾15,000人罹難

天文台今日凌晨2:40am懸掛10號風球，颱風樺加沙今早大約在7am-8am香港以南100公里外掠過，預計1:20pm改發8號東南烈風或暴風信號。面對颱風樺加沙，不少港人回想起2018年山竹襲港的情景。除了颱風山竹外，香港自開埠以來也經歷過不少颱風吹襲，1906年一場風災更奪去約15,000人性命，佔當時全港人口5%；1962年溫黛更創下3項氣象紀錄，至今未破。香港過去的颱風天是怎樣呢？為甚麼香港人會講「掛風球」？天文台的成立又跟颱風有何關係？

面對颱風樺加沙，不少港人回想起2018年山竹襲港的情景。（Getty Images、香港天文台圖片）

「丙午風災」逾15,000人不幸罹難、「溫黛」為歷史風王

香港颱風警告系統，原來有超過140年歷史。1874年9月的「甲戌風災」，一個強烈颱風橫掃港澳，造成超過2,000人死亡，維多利亞港內數百艘船隻沉沒，200名歐洲水手喪生。當時海水水位比正常高潮高出3米，多個地區水浸，最少712名華人被淹死。這場災難促使英國皇家學會建議在香港設立氣象觀測台，而香港天文台就在1883年成立。

講到香港開埠以來破壞力最高的風災，1906年的「丙午風災」絕對榜上有名，當年造成逾15,000人不幸罹難，佔當時人口約5%，是史上死亡人數最慘重的一次。戰後，1962年的超強颱風「溫黛」則被視為「歷史風王」，它帶來最高每小時133公里的60分鐘平均風速，陣風高達每小時259公里，至今仍無颱風能打破其三項紀錄。「溫黛」引發的風暴潮對沙田、大埔等低窪地區造成毀滅性水浸，導致183人死亡，逾7萬人頓失家園，其災情對香港天文台的防災工作產生深遠影響。

1906年的「丙午風災」造成逾15,000人不幸罹難，佔當時人口約5%，是史上死亡人數最慘重的一次。（海事博物館圖片）

香港颱風警告系統演變 由鳴砲到數字風球

香港最初採用圓柱形、球形和圓錐形信號向船隻發布颱風消息，遇上烈風更會鳴砲警告居民。1917年開始使用1至7號信號，其中2至5號分別代表烈風從北、南、東或西四個方向吹襲。到1931年改為1至10號系統，5至8號分別代表來自西北、西南、東北或東南的烈風，9號代表烈風增強，10號則是颶風。1973年起，5至8號改為現時的8號西北、8號西南、8號東北及8號東南四個信號。

香港百年來數字颱風信號系統的演變。（香港天文台圖片）

五十年代後期及六十年代的本港風暴及強烈季候風信號。（香港文化古蹟資源中心 ）

天文台於1973年有關新訂香港熱帶氣旋警告信號的宣傳單張。（香港天文台圖片）

根據世界氣象組織標準，香港現時將熱帶氣旋分為六個級別：熱帶低氣壓（風速每小時41-62公里）、熱帶風暴（63-87公里）、強烈熱帶風暴（88-117公里）、颱風（118-149公里）、強颱風（150-184公里）及超強颱風（185公里或以上）。

香港現時將熱帶氣旋分為六個級別。（截至香港天文台網站）

香港歷年十號風球盤點 溫黛威力至今第一

自1950年有完整紀錄以來，香港共懸掛過17次十號風球，當中以1962年的「溫黛」最具破壞力。溫黛創下三項至今未破的紀錄：每小時平均風速133公里、最高陣風每小時259公里、最低瞬時海平面氣壓953.2百帕。這場風災導致183人死亡或失蹤，7萬人無家可歸，成為二戰後香港最致命颱風。

其他造成嚴重破壞的十號風球包括：1971年的露絲引發「佛山輪」沉船慘劇，88人罹難；1979年的「荷貝」導致12死260傷；1983年的「愛倫」令26艘船擱淺，美孚新邨被淹浸。進入千禧年後，於2012年的「韋森特」令東鐵全線癱瘓，乘客通宵滯留；2017年的天鴿引發杏花邨地庫水浸；2018年的「山竹」吹毀紅磡海濱廣場玻璃窗，杏花邨停水停電數天，但人命傷亡遠低於「溫黛」。

最近一次十號風球是2025年7月的「韋帕」，在天文台以南60公里掠過，十號風球維持近7小時。汀九橋有燈柱被吹倒橫跨3條行車線，一艘觀光船撞向上環招商局碼頭，最少33人受傷，500多班航班取消。而登陸的「樺加沙」，預計會在香港南面80公里掠過，比2018年山竹更接近香港。

1962年「溫黛」導致183人死亡或失蹤，7萬人無家可歸，成為二戰後香港最致命颱風。（香港天文台圖片）

2018年山竹吹襲下，多處商業大下廈的玻璃窗爆裂情況。（Getty Images）

