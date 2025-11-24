香港首個大型卡通輕氣球巡遊「Merry Balloon」7個IP巨型輕氣球率先高相｜Yahoo活動街

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
全城熱切期待的香港冬日IP角色慶典「Merry Balloon Hong Kong」於即日起至2026年1月4日期間舉行，成為香港首個大型卡通輕氣球巡遊！主題活動之一的「Merry Balloon Parade」將於12月28日登場，而7個IP巨型輕氣球早前已於西九文化區進行輕氣球巡遊綵排時亮相，小編立即帶你睇！
「Merry Balloon Parade」輕氣球巡遊綵排 7個IP巨型輕氣球率先登場
萬眾期待、香港首個大型人氣IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」將於2025年12月28日（星期日）在西九文化區藝術公園隆重舉行，讓市民和遊客免費欣賞。
主辦單位MakeItLoud早前於西九文化區為輕氣球巡遊進行綵排，當中八個巨型輕氣球率先登場，包括七個IP角色：愛心小熊 (Care Bears)、香港重機 (Hong Kong Machines)、 LuLu豬(LuLu the Piggy) 、奇先生妙小姐 (MR. MEN LITTLE MISS)、海洋公園Panda Friends (Ocean Park Panda Friends)、燦子 (SHO-CHAN)及 海綿寶寶 (SpongeBob SquarePants)。
「Merry Balloon Park」免費優先試玩場門票
由2025年12月6日起至2026年1月4日，「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園將登陸西九藝術公園大草坪，而主辦單位將於2025年12月5日舉辦免費「優先試玩場」，密切留意 Merry Ballon 社交媒體公佈，獲取免費「優先試玩場」門票！
「Merry Balloon Park」免費優先試玩場
日期：2025年12月5日
時間：下午4時10分至5時40分
地點：西九藝術公園大草坪
參加方法：密切留意 Merry Balloon Facebook 及 IG 公布。
「Merry Balloon Park」設有兩大主題區域
兩大主題讓大人或小朋友都能暢玩 ―「巨型跳彈區」以大型充氣裝置為主打，包括特別為配合活動主題而設、顛覆想像的「反轉波波池」，置身其中可感受被大量氣球環抱的夢幻體驗；另設有7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道，滿足大家渴望躍動的心！「互動打卡區」則以7米高巨型充氣聖誕許願樹為亮點，周邊設有色彩繽紛的迷宮，還有多個人氣IP角色大型打卡裝置分佈於場內，讓大家隨時捕捉歡樂的節日氣氛。活動特設「日夜雙場」，無論大人還是小朋友，由早到晚都能體驗跳躍的樂趣。週五、六晚將特設 DJ 派對時段，配合炫目燈光，打造全港獨有的充氣Party，讓 Party lovers盡情投入。
「Merry-Go-Around Town」——「AR氣球遊香港」及「全城集印」即日起啟動
「Merry-Go-Around Town」於即日起正式啟動，一方面推廣香港城市景色，另一方面推廣本地藝術創作。活動有兩部分，市民與旅客可免費參加「AR氣球遊香港」及購買Merry Balloon明信片套裝參與「全城集印」。大家可於指定熱點捕捉巨型IP角色氣球AR照片，同時以主題明信片收集指定印章，展開一場互動式城市尋寶之旅，更有機會換購及贏取精美獎品！活動結合虛擬與實體的城市互動體驗，多個人氣IP角色以虛擬大氣球及印章雙重形式現身香港9個熱點，帶領市民和遊客一同踏上這場奇幻冒險。
由即日起至2026年1月4日 ，市民與旅客可親臨指定打卡點，於現場透過手機進入活動網站登記（），運用擴增實境（AR）技術捕捉IP角色氣球身影，依照指引拍下IP角色氣球AR照片，即可獲取電子印章。集齊所有AR照片及9枚電子印章後並回答簡單問題，最具創意答案的參加者即有機會贏取「Merry Balloon Hong Kong」限定角色襟章一套共15款（共100個得獎名額），而得獎名單將於2026年1月10日在 「Merry Balloon Hong Kong」官方Facebook 專頁及Instagram公布。
大會亦與「香港插畫師協會」合作，邀請多位本地插畫師創作出一套16張富有香港特色的明信片，於Klook 公開發售（每套HK$38）。市民及遊客可以走訪9個香港熱點集印，每張明信片配對指定印章，每集齊8個印章後即可以HK$68換購「Merry Balloon Hong Kong」限定角色襟章及隨行吊牌套裝一套*。大家即日可預購明信片，並於即日起於「Merry Balloon Hong Kong」期間限定店換領處兌換，即可展開旅程！
除了實體明信片，16個作品更會上載於活動網站（），11月24日起大家可揀選喜愛的e-card，並加上祝福免費發送給朋友和家人。
*數量有限，先到先得，換完即止。
「Merry-Go-Around Town」― 「AR氣球遊香港」「及全城集印」
日期：2025年11月24日至2026年1月4日
熱點：Airside、中環街市、圓方、中環恒生總行、西九文化區（共2個熱點）及天星碼頭（中環、灣仔及尖沙咀共3個熱點）
活動詳情、條款及細則：請參閱 -
「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園
日期：2025年12月6日至2026年1月4日
時間：上午9時30分至晚上10時40分
地點：西九文化區藝術公園大草坪
門票：現已公開發售 -
「Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊
日期：2025年12月28日（星期日）
時間：上午11時30分至下午4時
地點：西九文化區藝術公園，沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至M+
門票：免費入場
「Merry Balloon Hong Kong」期間限定店
日期：2025年11月24日至2026年1月4日
時間：中午12時至晚上8時
地點：圓方火區1樓
日期：2025年12月6日至2026年1月4日
時間：上午10時至晚上10時
地點：Merry Balloon Park 西九文化區藝術公園大草坪
