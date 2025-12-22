香港首間「技術與創新支持中心」正式營運 三大服務全面支援創科企業

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月22日 - 由香港生產力促進局（生產力局）籌建的香港技術與創新支持中心（中心），在香港特區政府商務及經濟發展局及知識產權署的支持下，已正式投入運作。中心獲國家知識產權局及世界知識產權組織確定，成爲香港第一間技術與創新支持中心。



生產力局副主席于健安先生，BBS，JP表示：「生產力局正式營運香港技術與創新支持中心意義重大，標志著在支援中小企業科技創新、加速新質生產力發展邁出關鍵一步。中心將專注為本地初創企業、中小企業及創新者提供優質的知識產權資訊與服務，並在技術研發，及研發成果轉化與市場應用等關鍵環節提供協助與支援，助力企業提升核心競爭力，加速形成以創新驅動的新質生產力。」



三大核心服務 助力企業應用知識產權



「技術與創新支持中心」是世界知識產權組織發展議程框架下的重點項目，旨在為科研人員與創新者提供涵蓋專利使用、技術檢索分析、技術轉讓、知識產權管理與商品化等多方面的資訊與支援服務。該計劃在內地已設立逾兩百個中心，而香港技術與創新支持中心則是此重點項目在香港的首個中心。



香港技術與創新支持中心目標為本地初創企業和中小企業、創新主體提供優質的知識產權（特別是專利）資訊及服務，協助他們開發創新潛力，並創造、保護、管理及商品化其知識產權，以保護科研成果，並促進知識產權貿易。目前提供三項主要服務，包括：專利檢索服務、知識產權培訓、知識產權諮詢，全面支援本地創新者及研發人員。



生產力局自2025年1月起開始籌建中心，並於香港九龍塘生產力大樓完成建設實體中心，開放給公眾使用。截至目前，中心已接觸創新主體逾1000人次，積極為多元創新主體提供知識產權相關服務。中心在多個技術領域提供超過170次專利檢索，並累計提供超過150次諮詢，內容涵蓋專利申請流程、可專利性與保護策略等。此外，中心舉辦6場知識產權培訓，參與人數超過300人次。



特區政府在行政長官《2025年施政報告》中推出「知識產權融資沙盒」、專利質素分析服務及估值資助等相關措施，進一步推動知識產權融資。為配合政府發展知識產權貿易，在知識產權署的支持下，香港技術與創新支持中心目標於2026年中起，按國家標準為本地中小企及創科企業提供專利質素分析服務，並展開為期兩年的知識產權估值支援服務，協助中小企業利用其知識產權進行融資，進一步促進香港的知識產權商品化及貿易發展。



未來，香港技術與創新支持中心將繼續協助優化香港知識產權服務生態，促進科研成果商品化與融資落地，進一步鞏固香港作為區域知識產權貿易中心及國際創新科技中心的戰略定位。



圖片説明

1. 香港特區政府商務及經濟發展局常任秘書長黃少珠女士、知識產權署署長黃福來先生、生產力局副主席于健安先生與生產力局總裁畢堅文先生參加香港技術與創新支持中心開幕活動。

2. 和3. 國家知識產權局專利局副局長李勝軍先生早前到訪香港生產力促進局，並參觀香港技術與創新支持中心。

4. 香港技術與創新支持中心早前到亞洲知識產權營商論壇 2025設展位，介紹中心服務。世界知識產權組織馬德里體系運營司司長陈宏兵先生（左五）蒞臨參觀，與生產力局首席營運總監林芷君女士（左四）、知識產權署助理署長佘冠威先生（左六）等合照。







關於香港生產力促進局

香港生產力促進局（生產力局）是於1967年成立的法定機構，致力以世界級的應用研發、科技服務與綜合製造服務推動香港企業提升生產力與競爭優勢。作為以市場為導向的國際新型研發機構，生產力局憑藉在人工智能、先進製造、生命健康、綠色科技及新能源等前沿領域的深厚實力和豐富產業經驗，以創新科技引領新型工業化，推動新興及未來產業發展。



生產力局以解決企業痛點和產業發展技術需求為核心，透過技術轉移、產品創新、知識產權保護及研發成果商品化，強化與本地工商界及國際頂尖研發機構的協作，為產業創優增值，促進新質生產力發展。多年來，生產力局的卓越研發成果屢獲本地、内地及海外獎項殊榮，持續助力香港成為國際創新科技中心及智慧城市。



為協助企業善用香港的國際化優勢拓展全球市場，生產力局提供產品、技術、製造及管理等關鍵需求的綜合出海服務，助力企業通過香港成功出海。



生產力局亦致力為中小企和初創企業提供即時和適切的支援，協助企業善用政府資助計劃，並透過未來技能發展課程，促進企業及學界掌握最新數碼及STEM技術，為香港培育具競爭力的未來人才。



如欲瞭解更多詳情，請瀏覽生產力局網頁：

www.hkpc.org

。





關於香港技術與創新支持中心

香港生產力促進局獲國家知識產權局及世界知識產權組織共同確定為香港首間技術與創新支持中心承辦機構，命名為香港技術與創新支持中心（國家TISC承辦機構）（簡稱為「 香港技術與創新支持中心」）。



技術與創新支持中心是世界知識產權組織發展議程框架下的重點項目，旨在為科研人員與創新者提供涵蓋專利使用、技術檢索分析、技術轉讓、知識產權管理與商品化等多方面的資訊與支援服務。



香港技術與創新支持中心將聚焦向本地初創企業和中小企業提供優質的知識產權（特別是專利）資訊及服務，協助他們開發創新潛力，並創造、保護、管理和商品化其知識產權，以保護科研成果，並促進知識產權貿易。







