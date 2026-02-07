香港馬拉松名額供不應求 羅淑佩稱擴大規模需具備社會共識

【on.cc東網專訊】近期田總考慮擴大香港馬拉松規模。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(7日)表示，社會上有聲音指香港馬拉松報名名額供不應求，她認為若要增加名額和分兩日舉行，需考慮到賽事舉辦的方向及賽事期間封路等問題，最重要是社會有共識。對於有意見可在港島區的板道進行賽事，她則認為需考慮到場地問題，因板道較窄未必合適。

羅淑佩出席電台節目時表示，在不同媒體以至網上都看到很多對香港馬拉松的意見，有人贊成增加嘉年華元素，亦有人認為馬拉松應保留賽事模式。她透露，田總方面曾向她表示，擴大規模及增加日數是選項，但需要想清楚賽事發展方向再決定如何設計。她又指若賽事分為兩日舉行，考慮到周六本港經濟仍然高速運轉，涉及大眾是否願意封路進行賽事，若社會有共識則沒有問題。

羅引述目前當局掌握的數據，預計全馬組別參賽人數名額可由現時的1.8萬人增至2.7萬人，但當中會涉及安全等問題，若希望賽事可進一步升級甚至達到世界馬拉松大滿貫層次，就涉及跑手達標問題，估計達標的參賽人數將會減少，有關因素亦需要田總考慮。

至於有議員建議可在港島區板道進行賽事，羅淑佩認為板道較窄，考慮到會否對附近民居造成滋擾，田總成立專責小組要從專業辦賽角度想清楚，並考慮香港有否條件做到。

