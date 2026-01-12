香港馬拉松周日舉行 周六深夜起分階段封路(劉倩桐報道)

【Now新聞台】香港馬拉松周日舉行，警方周六起會分階段封路。

香港馬拉松周日舉行，其中全馬及半馬賽事在尖沙咀彌敦道起跑。

警方周日凌晨12時45分起，分階段封閉西九龍公路南行線、中九龍繞道油麻地段、天星碼頭、彌敦道等。港島方面，10公里賽事起點東區走廊以及終點維園一帶道路，則在周日凌晨開始封路。屯門公路往汀九橋等多條主要幹道亦會封路，運輸署預料所有路段下午兩時都能重開。

另外，封路期間，超過300條巴士以及小巴路線受影響，要改道及調整服務。當日港鐵會提早開出8條綫的頭班車，其中屯馬綫及東鐵綫會在凌晨3時25分開出，並有28條特別巴士路線方便參賽者前往尖沙咀及銅鑼灣。

大會指，今年有7.4萬個名額，其中非本地跑手佔兩成半，另外有約40位精英運動員參賽。

去年半馬及10公里賽事有內地選手調亂號碼牌，三人奪牌後被取消資格。大會呼籲跑手核對資料。

中國香港田徑總會行政總監伍于豪：「每一個號碼布上都有一個標籤，印有相關跑手的資料，包括姓名、組別、性別之類以及屬於哪場賽事，希望呼籲各個跑手盡量預早核對，不要調亂或預先發覺不是自己的，盡快向我們大會秘書處聯絡，作出更正。」

比賽當日天氣較為涼爽，大會呼籲跑手因應身體和天氣狀況量力而為，如果不適亦都可以向醫療輔助隊求助。

