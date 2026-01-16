香港馬拉松周日舉行 選手用檢測機核查號碼布 羅映潮：爭取更高排名（林尊豪報道）

【Now新聞台】香港馬拉松周日舉行，今年參加比賽的海外頂尖跑手人數比去年增加一倍，因應去年有跑手調亂號碼牌，大會在領取選手包的場館擺設檢測機予選手檢查。

周日的香港馬拉松舉行賽前記者會，今年有7.4萬名跑手參與，非本地運動員人數佔近四分一，創新高，當中45人是海外頂尖跑手，較去年多近一倍，其中5男5女是世界田聯金級跑手。

去年取得全馬本地女子總冠軍的羅映潮期望今年再下一城。

香港馬拉松2025全馬本地女子總冠軍羅映潮：「我希望名次上與去年一樣，因為這個對我們本地運動員而言，是一個很重要的比賽。因為現實層面而言是生計問題，這個比賽對我們很重要，所以我們都會傾盡全力做好成績及爭取排名上越高越好。」

香港馬拉松2025全馬本地男子第二名莊司暘：「目前客觀而言，我們實力有一定差距，見到他們不斷進步，世界不斷進步，推動自己不想落後，互相鞭策。」

今屆領取選手包的位置繼續移師至啟德體藝館，去年半馬及10公里賽事有內地選手調亂號碼布，三人奪牌後被取消資格。大會今年在會場增設號碼布檢測機，有跑手認為有用。

羅映潮：「因為這個是直接計算我們的成績，海外有些經驗試過，要檢查號碼布是否奏效，甚至全運會都試過，檢查計時晶片是否奏效，我認為是把關，是緊要的。」

星期日比賽當日，本港多處有臨時封路安排，港鐵亦有八條鐵路綫的頭班車當日會提早開出。

