香港馬拉松少年跑於啟德首次進行 吸引過千人參與

【Now新聞台】香港馬拉松首次於啟德體育園舉辦少年跑活動，吸引過千人參與。

賽事早上9時開跑，由田徑總會主席關琪鳴槍。賽事全長2公里，分五組起跑，由啟德青年運動場出發，途經啟德主場館及渡行徑，最後折返起點。

有參賽者盛裝打扮來比賽，希望汲取經驗，將來挑戰更長路線。

參賽者Colin：「我認為有趣，所以扮成香蕉。問過朋友，也說可以，所以我們一起扮香蕉。沒有妨礙我發揮，但是因為很熱，所以跑得有點慢。」

參賽者Kingsley：「跑到最後100米這樣舉手(衝線)很興奮，都有這樣的感覺，覺得很開心。2公里是很有爆發力的比賽，不可像1500米般太快，亦不可如3公里般太慢，所以要保持速度也有挑戰。」

