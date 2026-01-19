香港馬拉松｜全馬跑手背著嬰兒參賽遭大會終止作賽 醫生指或令嬰兒頸部及內臟受傷(湯偉圓報道)

【Now新聞台】香港馬拉松有全馬跑手背著嬰兒跑步，違反大會競賽規則，被中止參賽資格。有家庭醫生表示，跑步時的搖晃有機會令嬰兒頸部及內臟受傷。

一名全馬跑手背著嬰兒參賽，把號碼布扣在嬰兒的衣服上。大會指，在賽事期間發現這名違規跑手後，安排他離開賽道，終止他繼續作賽，並會保留拒絕他日後參賽權利。

不少人批評這名跑手自私，罔顧嬰兒安危。有家庭醫生表示，跑步時的搖晃有機會令嬰兒頸部及內臟受傷。

家庭醫生林永和：「兩個月以下頸部未承托得很好，就算護著，某程度上搖晃有機會整傷他，導致腦部的影響。這樣跑的時候，搖晃或大動作，對一個小朋友的頸部或手腳或內臟都可能有嚴重影響。」

今屆馬拉松賽事吸引逾12萬人報名，最後有約7.4萬跑手參賽。大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜建議，可把賽事分開兩日舉行，讓更多人參賽。

大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜：「十公里(賽事)放在周六，或者加上半馬，十公里路線可能可以有些不同，例如以啟德體育園做終點。現時其中一個問題，每次跑完在天后散得很快，很多人會說希望可以感受體育氣氛，很多外國城市賽事的終點放在主場館，可以留在那裡一段時間，某程度上可以增加消費。」

浸會大學運動及健康科學系教授劉永松表示，部分商戶受賽事封路影響，擴展規模時要顧及市民的意見。

