香港馬拉松｜截至下午4時共59名跑手需送院 兩人危殆(謝欣桐報道)

【Now新聞台】截至下午4時，超過1500名跑手受傷、59人需要送院，其中兩名跑手情況危殆。

在西隧港島出口，一名半馬選手一度失去意識，臉上有血漬，救護員施行心肺復甦法，並使用心臟除顫器AED機，急救維持了約兩分鐘。男跑手甦醒，更試圖站起來繼續比賽，被救護員喝止，之後男子坐上擔架床，被抬上救護車。

律敦治醫院接收了幾名傷者，一名58歲男跑手心臟不適，由擔架床送院，救護員用自動心外壓機為他急救。另一名男傷者需要戴上呼吸器搶救，亦有男傷者額角和鼻樑受傷，披著保暖毯、坐輪椅入院。

渣馬醫療事務總主任林建群：「其中三人特別嚴重，分別發生於十公里東區走廊，第二位在崇光百貨的門口，第三位在西隧的出口，三個地方也有，沒有特別在哪個地方。這三位也比較嚴重，需要現場急救，包括心肺復甦、除顫，以及送院接受進一步治療。」

大會在比賽沿途設有急救站，有醫療輔助隊成員為有需要傷者治療。

#要聞