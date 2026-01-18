香港馬拉松｜田總稱設特別小組研究賽道設計及路線 冀擴大規模

【Now Sports】由看守領隊卡域克首度領軍的曼聯，周六於英格蘭超級聯賽迎戰曼城的同市打吡戰，雖則上半場兩食詐糊，但憑安保姆及杜古下半場各入1球，終以2:0勝出，後阿摩廉時代首勝。曼聯今場以明奈擔任正選中場，配合卡斯美路，而攻擊則由般奴費蘭迪斯、阿密迪亞路及杜古，支援前鋒的安保姆，這個陣式確實是主隊上半場佔有較多攻勢，以及具威脅埋門的主因，尤其3名攻擊中場組合，使曼城防線受壓不少。開賽僅3分鐘，紅魔鬼差點便有收穫，哈利麥佳亞接應左路角球伏兵遠柱跳頂，皮球中楣彈出，這記快來的攻勢已為藍月後防敲響警號。34分鐘，阿密迪亞路突破防線後成單刀之勢，扭過門將當拿隆馬後射入，可惜被判越位在先，紅魔鬼先食一記詐糊。7分鐘後，曼聯又出現詐糊情況，隊長般奴費蘭迪斯同樣突破防線下單刀，又是扭過門將當拿隆馬，再呃過守衛飛鏟後射入，但同樣因越位在先無效。曼城上半場控球在腳組織攻勢時間不少，奈何被主隊快速佈防下，顯得老鼠拉龜，兩翼杜古及施曼尤鮮有製造機會予射手賀蘭攻門，最具威脅一次是37分鐘的麥斯阿倫接應角球頭槌攻門，被門將拿文斯及後衛達洛治合力化險為夷。半場互無紀錄後，曼城以卓基及歷高奧懷利，入替霍頓及麥

now.com 體育 ・ 15 小時前