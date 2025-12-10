精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
香港駐吉隆坡經貿辦投入運作 當局稱加強與東盟經貿聯繫
【on.cc東網專訊】政府駐吉隆坡經濟貿易辦事處今日(10日)成立，並逐步投入運作。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，施政報告公布政府會在今年成立駐吉隆坡經貿辦。駐吉隆坡經貿辦是繼駐新加坡、雅加達及曼谷經貿辦後，政府在東盟地區設立的第4個經貿辦，有助加強香港與東盟的經貿聯繫。
丘應樺指出，隨着新經貿辦成立，政府會加強4個經貿辦現時所覆蓋的國家的經貿和投資推廣工作，亦會逐步新增周邊亞洲國家，以進一步深化香港與東盟及相關國家的經貿聯繫，鞏固和提升香港的國際貿易中心地位。
由香港派駐的人員會分批到駐吉隆坡經貿辦的臨時辦公室展開工作，他們會主力在當地建立聯繫網絡及籌備長期辦公室等前期事務。
川普痛批歐洲衰弱 要烏克蘭恢復選舉
（法新社華盛頓9日電） 美國總統川普在一項今天發出的專訪中加深他與歐洲的裂痕，稱歐洲正在「衰敗」，批評美國傳統西方盟友在移民和烏克蘭議題上過於「軟弱」。川普接著批評歐洲在解決俄烏戰爭中的角色，「他們光說不練，戰爭就這樣一直拖下去」 川普提出的俄烏和平方案引發歐美歧見，許多歐洲國家擔心川普的方案將迫使基輔向莫斯科割讓領土，華府與歐洲盟國分歧益發顯著。法新社 ・ 7 小時前
外交部：雷達照射事件真相清楚 應去問日方戰機為何出現相關區域
日本防衛大臣小泉進次郎再就中國軍機上周六(6日)在沖繩本島附近水域，以雷達照射日本自衛隊戰機的事件表示關切，批評中方的行為十分危險，又指中方事前未有通報訓練的海空域。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應記者相關提問，重申中方已就雷達照射問題闡明嚴正立場，事實真相十分清楚，中方在有關海空域展開演訓活動，符合國際法和國際慣例，相關操作專業規範，無可非議，艦載機在飛行訓練時開啟搜索雷達是各國通常做法，亦是確保飛行安全的正常操作。郭嘉昆指出，中方海軍發言人已明確表示，事先公布了訓練的海空域，他建議記者去問日方，日本戰機為什麼要出現在相關區域，製造這場不應該發生的危險事件，是否刻意滋擾中方正常演訓活動，製造緊張事態。 (ST)#中國外交部 #雷達照射事件 (ST)infocast ・ 20 小時前
中國｜王毅：台灣地位已被「七重鎖定」
據外交部網站，中共中央政治局委員、外交部長王毅周一在北京，同德國外長瓦德富爾(Johann Wadephul)會談時，就台灣問題的歷史事實和法理經緯作了全面闡述。王毅指出，一系列鐵的事實從政治上、法理上充分證明台灣就是中國領土，台灣的地位已經被「七重鎖定」。 王毅表示，日本現職領袖日前竟然發出台灣有事日本就可以使用武力的荒謬言論，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，公然違背迄今對中方所做的承諾，直接挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，也對亞洲乃至世界和平帶來嚴重隱患。 王毅強調，台灣自古以來就是中國領土。1943年12月，中美英發表《開羅宣言》明確規定，日本戰後必須將所竊取於中國之領土台灣等歸還中國。 1945年7月，中美英共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》第八條規定，《開羅宣言》之條件必將實施。 1945年8月15日日本戰敗，日本天皇承諾忠實履行《波茨坦公告》各項規定並無條件投降。 10月25日，中國政府宣布恢復對台灣行使主權，並在台北舉行中國戰區台灣省受降儀式。 1949年中華人民共和國中央人民政府取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，自然對包括台灣在內的全部領土行使主權。 19Fortune Insight ・ 20 小時前
裁決在即 美企急爭逾千億美元退稅 特朗普：有「B計畫」重建關稅結構
美國最高法院即將對總統特朗普是否有權力利用緊急權力法案 (IEEPA) 大規模徵收關稅作出關鍵裁決，此案不僅將決定美國貿易政策的未來走向，更牽動著可能高達 1000 億美元甚至更高的關稅收入歸屬。鉅亨網 ・ 1 天前
通脹遏不下 特朗普巡迴撲火救民望
美國總統特朗普本周將走訪各地，直接回應美國人的生活成本的擔憂。一方面，特朗普及他的閣員繼續淡化不少美國人對日常開支愈來愈難以負擔的感受。另一方面，特朗普與其團隊近周推出一系列措拖，似乎承認維生問題並非傳媒杜撰的議題。Yahoo財經 ・ 1 天前
巴比斯再任捷克總理 牽動援烏、與歐盟關係
（法新社布拉格9日電） 支持美國總統川普（Donald Trump）的捷克億萬富翁巴比斯（Andrej Babis）今天再度出任捷克總理，這可能預示捷克對烏克蘭援助將終止，與歐洲聯盟的關係也可能更加緊張。現年71歲的巴比斯曾於2017年至2021年主政，如今再獲捷克總統帕維爾（Petr Pavel）任命總理。法新社 ・ 18 小時前
據報美國與印尼貿易協議瀕臨破裂
英國《金融時報》引述消息人士報道，美國官員對印尼在7月達成的貿易協議條款日益感到不滿，兩國的協議正面對瀕臨破裂的風險。AASTOCKS ・ 4 小時前
AIT提台灣地位未定 王毅：台灣地位已被「七重鎖定」
美國在台協會（AIT）重提台灣地位未定，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周一（8 日）在北京同德國外長瓦德富爾會談時就台灣問題的歷史事實和法理經緯作了全面闡述，強調台灣地位已被「七重鎖定」。鉅亨網 ・ 1 天前
日媒：中國對日本企業出口稀土審批出現延誤
日本《讀賣新聞》引述多名日本政府官員透露，中國對日本企業出口稀土審批出現延誤，時間比以往更加長。有官員認為，中國似乎正在利用稀土問題向日本施壓。日方正評估中方的反制措施。infocast ・ 2 天前
防衛省：中俄戰機聯合飛行是日本安全保障重大關切
日本防衛省表示，2架中國H-6轟炸機和2架俄羅斯TU-95轟炸機，昨日(9日)在東海至日本四國附近的太平洋之間進行長途飛行，航空自衛隊戰機緊急升空應對，中俄戰機未侵犯日本領空。防衛省指，中俄戰機聯合飛行是對日本的示威行動，是日本安全保障的重大關切。防衛省指，從日本海飛來的俄羅斯轟炸機在東海，與中國轟炸機匯合，通過沖繩本島和宮古島之間飛行至四國近海後，轟炸機掉頭在該空域往返飛行，又指中俄戰機也一度在日本海活動。中國國防部日前宣布，中俄將於本月上旬在俄羅斯境內，舉行第3次反導聯合演習，指聯演不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。 (ST)#中俄戰機 #日本 (ST)infocast ・ 2 小時前
立法會選舉⎜平均一席花 1,422 萬元 廢票歷屆最多｜Yahoo
香港特區第八屆立法會選舉完成，選出 90 名議員。今屆選舉每席都有超過一人獲「入閘」候選資格，形成「全部 90 議席都有競爭」的場面。根據政制及內地事務局提供數字，今屆立法會選舉的開支預算為 12.8 億元，換言之，平均每個議席耗用了 1,422 萬元公帑。Yahoo新聞 ・ 1 天前
麻生挺高市「台灣有事論」 外交部：日本右翼仍不思悔改
中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上，批評日本自民黨副總裁麻生太郎，對首相高市早苗發表「台灣有事論」表示肯定，反映高市及她背後的日本右翼勢力仍在錯判形勢、不思悔改，對國內國外批評聲音充耳不聞，對干涉他國內政、武力威脅他國的行徑輕描淡寫、顛倒黑白、罔顧是非，對國際法和國際關係基本準則沒有表現出起碼的尊重，妄圖通過挑動衝突對立、突破戰後國際秩序，為日本軍國主義招魂，亞洲鄰國和國際社會都應對此保持高度警惕。 郭嘉昆指，這種把挑釁中國當作博取眼球、收割民意的行徑，性質惡劣，非常危險。奉勸日方認認真真反思悔過，老老實實撤回高市謬論，不要繼續玩火，不要在錯誤的道路上越走越遠。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
立法會選舉｜新民黨 7 人戰直選 5 落敗 葉劉「非常滿意」得票率 李梓敬淚謝宏福居民支持︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉昨日（7 日）結束，新民黨議席由上屆的 6 席減至 3 席，當選者為港島西的陳家珮、新界東北的李梓敬以及選舉委員會界別的何敬康。新民黨今日（8 日）舉行記者會總結成績，主席葉劉淑儀表示，在地區直選中合共取得約 14 萬 7 千票，約佔總票數 11% ，與上屆比例相若。她形容，在今屆整體投票人數下降下，仍維持相近票數，她形容對結果「非常滿意」，又感謝義工、黨職員及支持者為新民黨爭取接近 15 萬選票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普：減息與否將成為新任聯儲局主席試金石
美國總統特朗普表示，他將以新任聯儲局主席是否立即進行減息來評估其表現，並稱現任聯儲局主席鮑威爾既不聰明，亦不喜歡自己。AASTOCKS ・ 4 小時前
據報日方於雷達照射事件當日曾經防務熱線聯絡中方 惟未獲接聽
中日兩國因戰機雷達照射事件關係持續緊張。日本《讀賣新聞》引述消息指，上周六事發當日，日本當局曾透過兩國的防務熱線聯絡中方，但中方沒有接聽。日本內閣官房長官木原稔周一見記者時，拒絕回應熱線使用情況，但稱日中在緊急時保持順暢溝通至關重要，若無法第一時間聯絡，偶發性軍事衝突難以避免。 中日兩國在2018年6月啟動「海空聯絡機制」，2023年3月正式啟用兩國防務熱線。日本防衛大臣小泉進次郎早前在馬來西亞與中國防長董軍會面時，曾提到雙方應確保熱線適切、確實運作，並同意加強各層級的交流。 (ST)#中日 #雷達照射事件 (ST)infocast ・ 1 天前
立法會選舉 ⎮ 外媒：火災後的憤怒與哀傷中舉行 取得歷來第二低投票率
投票日前夕（6 日），駐港國家安全公署約晤多家外媒駐港的代表和記者，指稱「有外國媒體攻擊干擾立法會選舉」，警告他們不得借新聞自由之名干涉中國內政與香港事務。選舉昨晚（7 日）結束後，外媒紛紛跟進報道，焦點多數集中在投票率，有外媒把低投票率與世紀大火連繫。Yahoo新聞 ・ 1 天前
烏擬提交修訂和平提案 澤倫斯基願在安全下舉行選舉
（法新社羅馬9日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天指出，只要安全能夠獲得保障，他已準備好在烏克蘭舉行新的選舉，且有望在一天內向美國提交有關結束與俄羅斯將近四年戰爭的修訂提案。然而，在今天川普發表談話後，澤倫斯基表示已準備好籌辦新的選舉。法新社 ・ 4 小時前
立法會選舉｜民建聯取 20 席但直選得票大跌 陳克勤稱「有人借火災抹黑」礙選情｜Yahoo
民建聯在立法會選舉的地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，惟地區直選整體得票較上一屆大跌近 25 萬票。民建聯今日（8日）下午見記者總結選舉結果，主席陳克勤表示，民建聯取得議席較上一屆多一席，留意到總體得票下降，包括黃俊碩和顏汶羽連任失敗。他說，民建聯會認真總結選舉結果並不斷改善，回應社會期望。Yahoo新聞 ・ 1 天前
諾貝爾研究所：和平獎得主馬查多記者會取消
本年度諾貝爾獎頒獎禮周三(10日)分別在挪威及瑞典舉行，當中和平獎會在挪威奧斯陸市政廳頒發。今屆和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多原定周二中午舉行記者會，但在預定時間3小時後，挪威諾貝爾研究所宣布記者會取消。研究所指出，馬查多曾表示前往奧斯陸的道路非常艱難，因此目前無法進一步提供她會在何時，以及如何抵達奧斯陸的進一步消息。 58歲的馬查多面臨委內瑞拉當局多項刑事調查，一直在當地匿藏，對上一次公開露面是11個月前。檢方指控她涉及陰謀罪、煽動仇恨罪和恐怖主義罪，一旦離境，將會被視作逃犯。 (ST)infocast ・ 4 小時前
據報中國對日本出口稀土審批延誤 外交部：中方依法依規處理
日本傳媒報道，中國近期對日本企業出口稀土審批出現延誤，日本官員認為中方可能試圖就兩國近期的爭端施壓，日方正評估中方的反制措施。 中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應相關提問指，中方主管部門已經多次介紹稀土相關物項出口管制的工作情況，中方正在依法依規處理有關問題。 (ST)#中國外交部 #稀土 (ST)infocast ・ 20 小時前