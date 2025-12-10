香港駐吉隆坡經貿辦投入運作 當局稱加強與東盟經貿聯繫

【on.cc東網專訊】政府駐吉隆坡經濟貿易辦事處今日(10日)成立，並逐步投入運作。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，施政報告公布政府會在今年成立駐吉隆坡經貿辦。駐吉隆坡經貿辦是繼駐新加坡、雅加達及曼谷經貿辦後，政府在東盟地區設立的第4個經貿辦，有助加強香港與東盟的經貿聯繫。

丘應樺指出，隨着新經貿辦成立，政府會加強4個經貿辦現時所覆蓋的國家的經貿和投資推廣工作，亦會逐步新增周邊亞洲國家，以進一步深化香港與東盟及相關國家的經貿聯繫，鞏固和提升香港的國際貿易中心地位。

由香港派駐的人員會分批到駐吉隆坡經貿辦的臨時辦公室展開工作，他們會主力在當地建立聯繫網絡及籌備長期辦公室等前期事務。

