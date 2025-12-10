香港駐吉隆坡經貿辦投入運作

大埔宏福苑五級火後，數千名住戶暫遷過渡性房屋，屋苑究竟復修抑或重建成為焦點。候任立法會議員、當區區議員、政黨與地產界意見不一：原址重建、另覓地安置、樓換樓，與「可用則用、可修則修」等方案並陳，牽涉成本效益、居民情緒與安置彈性，仍待政府拍板定調。閱讀更多：神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理0宏福苑大火｜火險賠償可否用作償還按揭欠款？經絡按揭：目前仍存變數民建聯：同區有熟地成重建 將向政府遞方案民建聯早前表示，已在富善邨一帶覓得可短期展開重建的熟地，區內並有臨時巴士廠可作擴建。該黨主席兼新界東北議員陳克勤透露，將約見財政司副司長黃偉綸，遞交宏福苑重建建議。卜國明：原址清拆重建較合乎成本效益候任立法會工程界議員、前土木工程處處長卜國明在電台節目指，當局首要為結構安全把關，相關檢測費時費錢。若另覓地皮重建，涉及的大型基建與接駁工程，令總成本或較原址重建高出3倍以上；若宏福苑地基未受損，清拆後在原址重建較合乎成本效益，但需要兼顧居民情緒。方國珊：另覓地安置 避觸景傷情候任新界東南議員、亦是工程師的方國珊認為可另覓地點安置居民。她引用1972年旭龢

