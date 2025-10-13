天文台在社交媒體上分享，指有市民早前發現到有劃破痕跡的七色彩雲。(天文台Facebook)

天文台在社交媒體上分享，指有市民早前發現到有劃破痕跡的七色彩雲。天文台指，出現此美景，原因是消散尾跡及虹彩雲。

天文台解釋，消散尾跡是因飛機穿過又薄又闊的雲層，飛機排出的熱氣蒸發了雲層入面的水滴，從而形成白雲被劃破的痕跡。

出現七色彩雲的原因，天文台指，是由於陽光穿過雲層水滴時產生繞射作用，形成虹彩雲的特殊光學現象。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/香港驚現七色彩雲-天文台-因雲層水滴產生繞射形成/608127?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral