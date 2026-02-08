香港體育學院開放日 體育專員：政府支持體育有加無減

【Now新聞台】香港體育學院舉辦開放日。

文體旅局體育專員蔡健斌、體院主席鄧竟成、本身是巴黎奧運女子重劍金牌得主的立法會議員江旻憓，連同多名全運會奬牌得主都有出席歡迎儀式。早前報了名的市民可以免費參觀體院設施及參加運動選材測試。

開放日早前因大埔火災延期，蔡健斌致辭時說，政府對體育的支持永不缺場。

體育專員蔡健斌：「政府支持體育，尤其是香港體育學院是有加無減。雖然近年經濟環境不明朗，政府財政也不明朗，但我們在上一年的檢討，將我們精英運動員每月的資助額加了8.3%。」

立法會議員(旅遊界)江旻憓：「不好意思，我今天沒有準備，我不知道自己要講話，不過好開心可以回到家，好開心見到多位家長和小朋友也熱愛運動，也支持小朋友多做運動，去追求自己的前夢想。在這裡多謝體院多年來悉心的栽培和政府的支持，讓我們多位運動員追夢、做喜歡的事。祝大家新年身體健康、開開心心、多做運動，謝謝。」

