香港高球公開賽周四起舉行 粉嶺高球場作臨時人流管理交通安排

領展香港高爾夫球公開賽2025於周四起一連4日，在粉嶺高爾夫球場舉行。警方估計，賽事期間每日約有近6,000人前往觀賽，將派員在附近一帶執行人群管理及特別交通措施。

警方指，賽事於早上6時50分開始，觀眾可於6時半入場，賽事預計下午5時完結，警方會留意粉錦公路及上水迴旋處一帶交通情況，有必要時將實施臨時交通管制措施。

警方表示，高球場外的粉錦公路是雙線雙向道路，環境狹窄，加上入場人數眾多，呼籲市民坐公共交通工具或主辦單位的免費穿梭巴士到場。

廣告 廣告

是次賽事屬十五運會高爾夫球賽項目前的預演，上水分區助理指揮官賴俊雄預計，十五運會時的交通和人流管制措施會相類似，是次賽事後將檢視安排，有需要會作相應調整，確保全國運動會安全有序及穩妥進行。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/香港高球公開賽周四起舉行-粉嶺高球場作臨時人流管理交通安排/612618?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral