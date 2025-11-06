專訪陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式
香港高鐵小童票攻略 種類、優惠同購買詳情一文睇清
自通車以嚟，香港高鐵為內地同香港之間嘅往來提供咗極大嘅便利。對於帶孩子出遊嘅家庭嚟講，了解高鐵小童票嘅相關規定同優惠政策至關重要！
Trip.com 將為你詳細介紹香港高鐵小童票嘅種類、價格、購買方式以及相關注意事項，幫你同小朋友享受一次經濟實惠又便捷嘅高鐵之旅。我哋致力於提供最實用嘅家庭旅遊資訊，令你嘅高鐵遊程更輕鬆省心！
高鐵小童票的適用標準：年齡同免費攜童規定
香港高鐵小童票適用於年滿 6 歲且未滿 14 歲嘅小朋友，年齡會按乘車日期計算。
值得注意嘅係，每一名年滿 18 歲嘅旅客，可以免費攜帶一名 6 歲以下且唔單獨佔用座位嘅小朋友乘車。但如果該名免費乘車嘅小朋友需要單獨使用座位，就必須購買小童票；如果超過 1 名 6 歲以下嘅小朋友，超額嘅嗰位亦都需要購買小童票。
高鐵小童票的價格：票價五折優惠及實名購票要求
鐵小童票係針對未滿 14 歲嘅小朋友乘客，佢哋嘅票價會根據成人票嘅對應艙等座位公佈票價 50% 計算，即係享有半價優惠！
請緊記，購買同領取小童票嘅時候，必須使用小童本人嘅有效證件，進行實名購票及取票手續。
年齡
票價
不滿 6 歲
免費無座票
6-14 歲
對應艙等座位公佈票價 50%
從部分車站小童票價格（人民幣）：
出發站
一等座
二等座
香港西九龙至福田站
54.5 元
34 元
香港西九龙至深圳北站
60 元
37.5 元
* 以實際價格為準，恕不另行通知，敬請留意。
高鐵小童票點樣買？線上線下多種購票方式任你揀！
線上購票 (最方便快捷)
中國鐵路官方渠道： 你可以透過中國鐵路 12306 官網或 12306 手機 App 購買小童票。操作簡單，支付方便，仲可以提早預訂車票，確保你嘅行程安排。
Trip.com 平台： Trip.com 提供極之便捷嘅高鐵訂票服務，旅客可以透過網站或 App 輕鬆購票。購票流程如下：
1. 登入 Trip.com 帳戶
2. 喺首頁選擇「火車票」或「高鐵票」
3. 輸入出發地、目的地同日期，點擊「搜尋」
4. 瀏覽車次，選擇合適班次： 請仔細瀏覽所有可選車次嘅出發同到達時間，選擇最符合你行程安排嘅合適班次。
5. 填寫乘客信息： 填寫所有乘客嘅詳細資料，包括姓名、證件號碼等，確保資料準確無誤。
6. 選擇座位等級： 根據你嘅預算同舒適度需求，選擇座位等級，例如一等座或二等座。
7. 確認訂單並支付： 確認所有訂單信息（包括車次、日期、乘客資料）無誤後，即可進入支付環節，完成支付！
多樣化支付方式： Trip.com 提供多種主流支付方式，包括信用卡、支付寶、微信支付等，讓你輕鬆便捷地完成交易。
窗口及自助機購票
窗口購票： 如果你唔習慣線上操作，亦可以前往香港西九龍站或內地部分車站嘅售票窗口購買小童票。請緊記，窗口購票時，必需帶備小童嘅有效身份證明文件，例如身份證、戶口簿等，以便完成購票手續。
自助售票機購票： 部分車站設有自助售票機，你可以喺機上按照指示操作，購買新嘅高鐵小童票。自助售票機通常接受多種支付方式，包括現金、信用卡同銀聯卡等。
更多香港高鐵攻略
常見問題
什麼標準決定是否需要購買小童票？
高鐵小童票的購買標準只看年齡，不看身高。
免票標準： 未滿六歲的小童可享有免票資格。
注意： 每位成年旅客只能免費攜帶一名未滿六歲且不佔座位的小童。如需佔用座位或攜帶第二名小童，則必須購買小童票。
小童票標準： 年滿六歲但未滿十四歲的小童，須購買小童票。
成人票標準： 年滿十四歲的小童，須購買成人票。
小童票的票價是如何計算的？
小童票的票價通常按照成人票公布票價的五折（百分之五十）計算，即半價優惠。
適用席別： 小童票適用於成人票可購買的所有席別，如二等座、一等座等。
購買小童票需要提供什麼證件？
購買小童票時，必須使用小童本人的有效身份證明文件。香港學生常使用的證件包括：
港澳居民來往內地通行證（回鄉證）。
港澳台居民居住證。
內地出生證明（免票小童）。
身份證（內地居民）。
免票小童是否需要辦理任何手續？
需要。雖然免票小童（未滿六歲且不佔位）不需要購票，但隨行成人必須在購票時或上車前，向鐵路部門申報同行免票小童的身份資訊。
重要性： 申報資訊是為了安全起見，萬一發生突發情況時，鐵路部門能掌握車廂內所有乘客（包括免票小童）的資料。
如果小童在旅程中途達到購票年齡標準，該如何處理？
購票時的年齡是計算標準。
例如，小童在乘車當天未滿六歲，則按免票或小童票標準購票。如果他在旅程開始後才滿六歲，無需中途補票。
反之，如果購票時已達十四歲，則必須全程購買成人票。
