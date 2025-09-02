《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
香港鳥取航班「末日預言」下停運 日本官員：非常令人遺憾
受到日本將發生大災害的「預言」影響，大灣區航空營辦的香港至鳥取縣米子機場航線，開辦僅十個月便告停航。當地主管旅遊業的官員對航班停運表示遺憾，但希望透過社交平台及媒體宣傳，讓航線可以復辦。
大灣區航空最後一班往返香港與米子機場的航機，本周日（31 日）在米子機場起飛，復航無期。日本放送協會報道，這條航線去年 10 月才在睽違約五年後重新啟航，然而受到日本將發生大災害的謠言在香港廣泛流傳影響，載客率在今年 6月 下滑到僅約 40%，因此決定在 8 月底停飛。往返香港與德島的航班亦因同樣理由在同期停飛。
有關謠言是指日本漫畫家竜樹諒被指在其作品《我所看見的未來》中暗示，今年 7 月 5 日日本將發生大地震，被當成「末日預言」，儘管日本政府多番澄清，但仍有大量旅客「避之則吉」，打消前往日本旅遊念頭。
周日停飛前的最後一班航班，載著 184 名遊客從米子機場起飛。報道引述一位與家人從澳門來觀光的乘客表示：「我還想再來鳥取。直飛航班非常方便，停飛真的很可惜。」鳥取縣國際觀光課課長谷本敦亦說：「停飛非常令人遺憾。我們將透過社群媒體等平台，持續向香港遊客進行宣傳，同時也積極要求航空公司恢復航線。」
目前米子機場的國際航線僅餘往返台北及首爾，其中往返台灣桃園機場航線每周兩班，往返韓國首爾航線每周五班，但下月起將減至每周四班。
