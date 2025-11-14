關注

香港麗晶酒店 x Shake Shack 推出全球獨家鵝肝漢堡

Ewen Cheuk

當奢華風格遇上紐約人氣漢堡店，會擦出什麼樣的火花？香港麗晶酒店大堂酒廊與 Shake Shack 攜手合作，今個 11 月至 12 月期間限定推出全球獨家的「Foie Gras Shack」鵝肝漢堡，將奢華食材與舒適美食完美融合，重新定義高級餐飲的可能性。

這次合作由 Shake Shack 行政總廚 Jim Frisch 親自操刀，將經典 ShackBurger 升級進化。招牌的「Foie Gras Shack with Double Angus Beef Patty」選用 100% 安格斯雙層牛肉餅，搭配濃郁的 Gruyère 芝士和頂級鵝肝，每一口都是味蕾的極致享受。​

除了主打的鵝肝漢堡系列，菜單還包括創意十足的「Shack Caviar Fries」魚子醬薯條，以及精緻的 bavarois 甜點，完整呈現「Shack in Style」的概念，更可配搭 Dom Pérignon White Luminous Vintage 2015 香檳，打造專屬的奢華用餐體驗。


漢堡及套餐

• 鵝肝漢堡（$195）

• 雙層安格斯牛肉鵝肝漢堡（$235）

• 鵝肝漢堡配香脆波浪薯條（$250）

• 雙層安格斯牛肉鵝肝漢堡配香脆波浪薯條（$290）

• 鵝肝漢堡配 Shack 魚子醬薯條（$370）

• 雙層安格斯牛肉鵝肝漢堡配 Shack 魚子醬薯條（$410）

• Shack 魚子醬薯條（$225）


想要品嚐這場味覺盛宴的話，記得要提前預訂！限量供應只到 12 月 12 日


香港麗晶酒店大堂酒廊

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂



