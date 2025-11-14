香港麗晶酒店 x Shake Shack 推出全球獨家鵝肝漢堡

當奢華風格遇上紐約人氣漢堡店，會擦出什麼樣的火花？香港麗晶酒店大堂酒廊與 Shake Shack 攜手合作，今個 11 月至 12 月期間限定推出全球獨家的「Foie Gras Shack」鵝肝漢堡，將奢華食材與舒適美食完美融合，重新定義高級餐飲的可能性。

這次合作由 Shake Shack 行政總廚 Jim Frisch 親自操刀，將經典 ShackBurger 升級進化。招牌的「Foie Gras Shack with Double Angus Beef Patty」選用 100% 安格斯雙層牛肉餅，搭配濃郁的 Gruyère 芝士和頂級鵝肝，每一口都是味蕾的極致享受。​

除了主打的鵝肝漢堡系列，菜單還包括創意十足的「Shack Caviar Fries」魚子醬薯條，以及精緻的 bavarois 甜點，完整呈現「Shack in Style」的概念，更可配搭 Dom Pérignon White Luminous Vintage 2015 香檳，打造專屬的奢華用餐體驗。





漢堡及套餐

• 鵝肝漢堡（$195）

• 雙層安格斯牛肉鵝肝漢堡（$235）

• 鵝肝漢堡配香脆波浪薯條（$250）

• 雙層安格斯牛肉鵝肝漢堡配香脆波浪薯條（$290）

• 鵝肝漢堡配 Shack 魚子醬薯條（$370）

• 雙層安格斯牛肉鵝肝漢堡配 Shack 魚子醬薯條（$410）

• Shack 魚子醬薯條（$225）





想要品嚐這場味覺盛宴的話，記得要提前預訂！限量供應只到 12 月 12 日





香港麗晶酒店大堂酒廊

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂







