iHerb破萬好評洗護產品64折起！
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」
中日外交風波升溫 提醒中國公民近期避免前往日本
日本首相高市早苗在11月初於國會表示，若台灣「有事」，可能構成日本的「存亡危機事態」，並可能行使「集體自衛權」。此番言論被中國外交部批評為「露骨挑釁」，並指其嚴重影響中日人員交流氛圍，甚至危及在日中國公民的安全。隨後，中國外交部及中國駐日本使領館相繼發出聲明。
「今年以來，日本治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。
外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。」
香港保安局赴日外遊警示 網友亦稱「遊日真係好危險！」
香港保安局亦迅速跟進，更新外遊警示制度中的附加資料，「自2025年中起，中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增。特區政府呼籲計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布及在中國駐日本使領館發布的領事服務信息。」
網民反應熱烈，紛紛稱「日本好危險」，「日本真係好危險㗎，次次去完帶去啲錢冇晒，一個月後仲要找勁多卡數㖭」；亦有網民稱「提高警覺」，「提高警覺，留意機票減價」；大家亦關心「立髮局會再去日本考察嗎？」
更多相關文章：
滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪
熊本只有熊本熊？避熊必去！九州5日4夜行程推介 11月出發睇勻紅葉/向日葵/煙花大會/聖誕燈飾
京都二條城秋季NAKED夜間光雕展！買一送一、人均$81睇「花×光×月」裝置藝術
日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間
北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣
聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位
日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通
Threads網友票選日本最失望景點！竟有多個旅遊熱點上榜，東京鐵塔、由布院都有份？｜日本好去處
聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！Miffy/小飛象/為食妹/mofusand陪過聖誕
2025芒草季｜大東山以外 芒草行山勝地5選！有一個落車行幾步就見到滿山芒草 附行山路線建議
迪士尼聖誕Party開鑼！編輯直擊3大新元素：《優獸大都會》主題冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演 即睇迪士尼門票優惠
AIA嘉年華12月22回歸！門票早鳥優惠9折 逾30款機動遊戲/攤位，贏走限量版毛公仔
2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜
其他人也在看
中國外交部：李強不會在G20峰會期間與日本高市早苗會晤
根據《路透》報導，中國外交部週一（17 日）表示，國務院總理李強在即將於南非舉行的 G20 峰會期間，沒有與日本首相高市早苗會面的計劃。鉅亨網 ・ 18 小時前
中日關係緊張｜中國官媒連日抨擊日本首相 日本消費股急跌
日本首相高市早苗在國會接受質詢時提到「台灣有事」的答詢，令中日關係急速惡化。外交部提醒中國公民近期避免前往日本...BossMind ・ 21 小時前
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，驚訝發現藍田一間食店竟推出超親民價餐牌！該店於門外張貼價錢牌，顯示單拼燒味飯只售$20，雙拼亦僅售$23，而學生如穿着校服，更可於上午11時至下午2時，以$18享用單拼或雙拼飯。消息一出，引起大量網民熱烈討論，不少人大讚是「時光倒流」價！Yahoo Food ・ 3 小時前
國際｜日媒：日本政府派官員訪華 就高市早苗涉台言論與中方協商
共同社引述日本政府相關人士報道，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰周一（17日）訪問中國，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯同中方進行協商。協商預計將於明日進行。 內地官方傳媒繼續批評高市的言論。 新華社發表題為《錯判時與勢，注定撞南牆》的時評，指出首相高市早苗近來在事關鄰國主權領土完整、事關地區和平穩定的問題上頻出妄言，日前在國會答辯時更公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，如此粗暴干涉中國內政，還不思悔改、拒不撤回，暴露出日本國內右翼勢力的極端錯誤立場及認知。 文章指今日中國早已告別積貧積弱、任人宰割的過去，正以不可阻擋的步伐邁向偉大復興，今天中國人民更加具備捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力，日方一些人依然幻想重溫軍國主義舊夢，妄圖搞以台制華，完全是螳臂當車、不自量力。Fortune Insight ・ 1 天前
莊梅岩《我們最快樂》被封殺 揭賣紀念品遭打壓提早停售：香港式文化大革命｜Yahoo
本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，西九指有投訴稱舞台劇宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。主辦團隊其後安排退款或讓觀眾改購不同票價的周邊紀念品套裝，以支付受影響的工作人員薪金。莊梅岩今日（17日）公布整場風波的時序，披露售賣紀念品一事亦遭打壓。團隊原定 10 月底截止售賣紀念品，但因收到投訴稱「協助製作或銷售《我們最快樂》之紀念品等同對抗政府、散播仇恨」，各合辦單位受到威脅，最終要提早停售紀念品。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
本地｜調查：47%香港打工仔每年為工作墊資5000元
全球金融及支付平台Airwallex的最新研究揭示，報銷正迫使員工承擔龐大個人開支，金額相當於香港市民平均近一個月的薪金。Fortune Insight ・ 17 小時前
全運會｜5分鐘戰兩項決賽 何詩蓓50米蛙、50米自連奪兩銅牌 單屆2金2銅創造港隊歷史
周一的全運會游泳賽事，香港女飛魚何詩蓓挑戰5分鐘連遊兩場決賽，結果掃走50米蛙泳及50米自由泳銅牌，單屆贏得2金2銅，累積4塊獎牌，成為本屆香港代表團單屆最多獎牌的選手，也是港隊參加多屆全運會以來單屆最多獎牌的港將。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
天文台預告冷鋒迫近 周三周四最低 14 度 強烈東北季候風下風寒效應較明顯｜Yahoo
天文台表示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，明日（18日）本港天氣顯著轉涼，星期三及星期四市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯。天文台籲市民留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
冷鋒迫近明日氣溫跌至 15 度｜美國玩具巨頭集體「盲盒化」｜許紹雄設靈擺滿花籃猶如花海｜11 月 17 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 17 日（星期一）。一道冷鋒正自廣東北部南下，預料會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，本港今晚轉趨多雲，明日明顯轉涼，有一兩陣微雨。市區氣溫會由午夜約 23 度，逐步下降至明晚約 15 度，新界再低一兩度；星期三及星期四市區最低約 14 度，部分新界地區會感到寒冷。本週後期天色好轉，日間非常乾燥，氣溫回升但早上仍清涼，明日最高紫外線指數約為 3 ，強度屬中等。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
中日外交緊張 日本旅遊與零售類股重創
（法新社東京17日電） 日相高市早苗涉台言論引發中日外交爭端，北京警告公民避免赴日旅遊與留學。高市本月7日表示，如果「台灣有事」伴隨北京使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」；這番話遭中國解讀為有意以武力介入台海衝突而引發中日關係緊張，中國先後建議公民暫時避免前往日本、發布留學預警。法新社 ・ 21 小時前
日本外務省官員據報今日訪華 料協商高市早苗言論風波 官媒：如武力介入台海 全日本或淪戰場｜Yahoo
日本首相高市早苗涉台言論風波，造成中日關係緊張。日本傳媒今（17 日）引述消息人士報道，外務省亞洲及大洋洲局長金井正彰今日會訪問中國尋求協商，預計將會跟外交部亞洲司司長劉勁松會面。Yahoo新聞 ・ 1 天前
NHK：日本將派遣高級外交官赴華緩和與中國的緊張關係
【彭博】— 根據日本放送協會(NHK)周一報導，在中國加大力度回應日本首相高市早苗有關台灣的言論後，日本將派遣一名高級外交官前往中國，以緩和兩國緊張局勢。Bloomberg ・ 1 天前
香港好去處｜「古埃及文明大展」 登陸香港故宮文化博物館！展出250件過千年文物、重現木乃伊製作過程、推過百款主題精品
想親眼睇過千年埃及文明古物嗎？依家香港可以近距離觀賞啦！香港故宮文化博物館將於今年11月20日至2026年8月31日期間，首次舉辦香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」展覽。展內匯聚250件埃及國家博物館珍貴文物，部分更是首次離開埃及境外巡展，場內還推出過百款古埃及主題精品，更有限定盲盒毛絨掛飾等大家抽。成人門票$190起，設有多款不同優惠套票選擇，有興趣的朋友不妨入場感受埃及的神秘魅力！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
西九高鐵站69歲內地漢藏鐵蓮花被捕 半個月3宗
警方周日(16日)下午3時許接獲香港西九龍高鐵站保安員報案，指在一名離境男子的斜孭袋內，檢獲一個懷疑鐵蓮花。警員到場經調查後，以涉嫌「藏有攻擊性武器」，拘捕該名姓譚(69歲)內地男子，他現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進。 10月31日下午及晚上，上址車站亦先後有一名19歲男子，以及21歲內地男am730 ・ 23 小時前
日本外務省官員啟程訪華 就高市早苗涉台言論協商
日本首相高市早苗近日的涉台言論，引發中日關係緊張。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰啟程前往北京就今次風波協商，預計明日與中國外交部亞洲司司長劉勁松會面，解釋高市的言論不會改變日本政府現有立場，即根據1972年《日中聯合聲明》，承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，又會強調即使中日有分歧，亦不應影響雙方關係和人員交流。報道指，日本政府認為目前不宜令局勢進一步升級，計劃透過外交渠道，冷靜評估中國的反應。 對於中國有關部門提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊，並建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排，日本內閣官房長官木原稔在記者會回應指，有關做法不符兩國領導人確認建立建設性穩定關係的整體方向，強烈敦促中方採取適當行動。 (ST)infocast ・ 19 小時前