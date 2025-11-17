香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」

遊日警示升溫 香港保安局更新外遊資訊 港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」

日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」

中日外交風波升溫 提醒中國公民近期避免前往日本

日本首相高市早苗在11月初於國會表示，若台灣「有事」，可能構成日本的「存亡危機事態」，並可能行使「集體自衛權」。此番言論被中國外交部批評為「露骨挑釁」，並指其嚴重影響中日人員交流氛圍，甚至危及在日中國公民的安全。隨後，中國外交部及中國駐日本使領館相繼發出聲明。

「今年以來，日本治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。」

香港保安局更新外遊資訊，港人赴日需提高警惕。（保安局網頁截圖）

香港保安局赴日外遊警示 網友亦稱「遊日真係好危險！」

香港保安局亦迅速跟進，更新外遊警示制度中的附加資料，「自2025年中起，中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增。特區政府呼籲計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布及在中國駐日本使領館發布的領事服務信息。」

網民反應熱烈，紛紛稱「日本好危險」，「日本真係好危險㗎，次次去完帶去啲錢冇晒，一個月後仲要找勁多卡數㖭」；亦有網民稱「提高警覺」，「提高警覺，留意機票減價」；大家亦關心「立髮局會再去日本考察嗎？」

網民都稱「遊日真係好危險！」（網絡截圖）

網民都稱要「提高警覺！」（網絡截圖）

亦關心「立髮局會再去日本考察嗎？」（網絡截圖）

