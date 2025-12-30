香港元旦好去處2026│沙田馬場元旦盛事「好運1月1」回歸！送好運手提袋、贏1.28億大賞、新打卡地標、限定美食

聖誕之後便是時候迎接2026了！明年剛好是馬年，新一年，可以從一場精彩的馬場盛會開始。香港賽馬會將於2026年1月1日（星期四）在沙田馬場舉行年度大型活動「好運1月1」，集賽馬競技、節日慶典、美食體驗與數碼互動於一體，更設有高達1.28億港元的「元旦好運大賞」。無論你是賽馬迷、喜歡打卡，還是想尋找新年開運氣息，1月1日去沙田馬場絕對是2026年最具儀式感的開年選擇。祝你馬到成功，好運連連！

新一年，可以從一場精彩的馬場盛會開始。（HKJC）

入場即送「好運手提袋」＋1.28億元旦大賞

當日下午3時30分或之前入場，即可免費獲得「好運手提袋」，寓意「袋」走全年好運！此外，當日更設有總值高達1.28億港元的「元旦好運大賞」。「好運1月1」賽馬日特設多寶巨賞，合共高達2800萬港元。六合彩新年金多寶攪珠將於1月3日（星期六）舉行，若以10港元一注獨中，頭獎基金估計可高達1億港元。

為迎接「好運一月一」的到來，大家可先體驗線上互動挑戰！由即日起至2025年12月22日，透過此連結參加「好運金幣對對碰」4，即有機會贏取「好運1月1賽馬日」港幣$100沙田馬場餐飲券及「好運由此起問答挑戰」優先體驗券。

入場即送「好運手提袋」（HKJC）

線上線下齊齊玩！有獎問答贏限量精品

現場設有「好運由此起問答挑戰」及「沙田馬場日日賞」兩大互動遊戲，「好運由此起問答挑戰」透過互動體驗，考驗身手之餘，更挑戰賽馬知識，輕鬆認識本地名駒。限時捕捉正確答案，即有機會獲贈指定冠軍名駒收藏筆一枝（指定冠軍名駒收藏筆有不同款式，將隨機派發，不設更換。名額500個，送完即止）。

現場設有「好運由此起問答挑戰」（HKJC）

至於「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，你只要在下午4時15分身處沙田馬場範圍，即可參與！屆時在場人士打開「馬會投注三合一」應用程式登入投注戶口，於「馬上發現」進入活動頁面，首12名按指示最快提交正確答案的參加者，可獲指定「嘉應高昇」馬蹄鐵珍藏紀念鑲畫一幅 ！其後500名可獲指定「賽馬小聯萌」掛飾一隻。

開App即玩「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲（HKJC）

限時開運精品：「金章幸運符」必搶

馬場人氣精品店「馬場有禮」推出四款「好運1月1」主題精品，將經典馬蹄鐵元素加入產品設計中，包括迷你坐姿毛公仔匙扣、小馬摺疊手提袋，以及999.9黃金打造的金章幸運符（約0.2克）等。元旦當日，於沙田「馬場有禮」門店，更可以優惠價$268購買指定「好運1月1」坐姿小馬毛公仔連馬蹄鐵配件及小馬摺疊手提袋。由2026年1月1日至1月31日期間，於「馬場有禮」門店及網店，凡購買任何「好運1月1」主題精品，即可獲贈指定襟針一個。 貨品及贈品數量有限，售／送完即止！

馬場人氣精品店「馬場有禮」（HKJC）

必試限定新年美食：金福蟹肉球、威靈頓、發財小食

沙田馬場將於元旦當日提供多款應節美饌，包括金福蟹肉球、合家歡威靈頓及發財香蝦玉米餅，只限公眾投注大堂場畔小食亭2號發售，數量有限，快人一步搶鮮品嚐！

多款意頭美食（HKJC）

全新打卡熱點：「連薈」＋「天馬驛」帶來沉浸式娛樂體驗

全港首個四層數碼賽馬地標「天馬驛」亦有多重驚喜！這座四層高的數碼娛樂空間集結美食、打卡位及互動遊戲。3樓Fudo Town設五大美食專區，4樓Izakaya供應日式居酒屋料理，3M樓層設有AI打卡互動位及沉浸式體驗，4M樓層則可挑戰解謎遊戲及化身騎師體驗虛擬賽馬世界，可讓人沉浸式投入新一年。

「天馬驛」4樓Izakaya（HKJC）

另外，全新改造的「連薈」交通樞紐，無縫連結公眾投注大堂、「喜馬當先」、「永勝冰室」及「天馬驛」等熱門區域。樞紐內特設「傳奇馬廊」互動展區，讓您即時與傳奇駿馬虛擬互動，更有打卡必到的機械雕塑「駿馬奔騰」！

打卡必到「連薈」（HKJC）

2026「好運1月1」賽馬日

日期：2026年1月1日（星期四）

時間：首場賽事下午12:30開跑

地點：沙田馬場

查詢電話：1817

提醒：入場及投注人士須年滿18歲，請量力而為，切勿沉迷賭博。

按此預先訂座馬場公眾設施 按此了解更多詳情

