香港「半價睇好戲」活動掀觀影熱潮ㅤ大麥娛樂旗下鳳凰雲智iCIRENA助電影院應對搶飛高峰
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月14日 – 國慶期間，香港特區政府聯合社會各界推出多項文化休閒優惠活動，與市民共慶佳節。其中，全港商業電影院於10月1日推出的「半價睇好戲」活動掀起觀影搶票熱潮，不少電影院售票系統須在短時間內應付極高的流量，出現排隊情況，最高預計等候時間長達99分鐘。對比之下，有賴於大麥娛樂鳳凰雲智iCIRENA智慧系統的強大實力，英皇戲院、Cinema City等電影院表現穩健，系統在高流量衝擊下依然保持順暢，為觀眾提供了優質的選座購票體驗。
鳳凰雲智是大麥娛樂為電影院打造的數字化經營管理平台，目前已覆蓋中國內地5600家電影院，市場份額穩居行業第一。以內地電影市場的多年實踐經驗為依歸，鳳凰雲智國際版iCIRENA智慧系統於2024年3月在香港國際影視展期間正式亮相。
鳳凰雲智iCIRENA在此次國慶觀影高峰中的出色表現，得益於其純原生雲系統架構和先進算法技術。該系統打破了傳統電影院管理軟件的技術瓶頸，在數據處理能力和系統性能優化方面實現重大突破。
使用鳳凰雲智iCIRENA智慧系統的相關電影院負責人表示：「iCIRENA系統的表現非常優秀，特別是在『半價睇好戲』預售當日，其他電影院都在排隊或者系統故障時，iCIRENA都能提供暢通無阻的購票體驗，無疑提升了我們的銷售表現。」另有電影院工作人員表示：「iCIRENA系統穩定性比原有系統有顯著提升，核心優勢在於具備針對市場回饋的即時反應能力，可基於即時數據動態調整排片策略。」此外，鳳凰雲智iCIRENA完善的系統功能為電影院的「電影+」業務經營提供了更多便利。「在iCIRENA的支持下，觀眾可以非常方便地在網上加購爆谷等小食，進一步提升了電影院的營業額。」
此次國慶期間不同電影院系統的表現差異，反映了電影行業數字化轉型進程中的技術分水嶺。以鳳凰雲智iCIRENA為代表的數字化經營管理模式，不僅提升了售票系統的整體性能和用戶體驗，也為電影行業的技術進步和創新發展探索了更多可能性。隨著觀眾對線上購票體驗要求的不斷提高，穩定、高效、智能的票務系統已成為電影院核心競爭優勢。鳳凰雲智iCIRENA在此次「半價睇好戲」活動中的成功，為行業提供了可借鑒的數字化升級路徑，加快香港發展更多智慧電影院。
關於大麥娛樂
大麥娛樂是一家具備科技基因的現實娛樂公司，業務涵蓋電影、演出、IP商業衍生、劇集、藝人經紀及票務平台等多元生態。圍繞「娛樂」與「人工智能（AI）」兩大戰略核心，大麥娛樂致力為用戶締造無與倫比的現場體驗、互動體驗與沉浸式體驗。
大麥娛樂公司網站：
https://www.damaiholdings.com/
