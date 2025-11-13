香港咖啡店地圖APP爆紅！港男自製 近200間Cafe 網民大推+狂畀建議以防變中伏集中地

一名香港男生Tom於社交平台Threads發帖，分享自己在短短5日內自製完成的手機App「Dakka」，他指製作Dakka是專門用來紀錄全港高質cafe，包括適合工作、聚會或單純chill一chill的咖啡店選擇，目前已收錄超過200間cafe資料。他更表示有意持續更新內容，並邀請網民留言提供建議及推薦其他咖啡店，迅即吸引大量網民關注與支持。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

「Dakka」操作簡單 cafe控大推下載！

「Dakka」現時提供iOS版本免費下載，功能設計以簡約實用為主，只需打開App，即可透過地圖查看全港cafe分布，點擊個別cafe更可獲得地址、聯絡方式、營業時間等詳細資料，亦設有收藏功能方便用家整理心水清單。從Tom的帖文可見，不少網民表示支持，又大讚App設計貼心並留言表示，「好偉大啊，啱晒work in cafe嘅人」、「已download」、「正！ 最鍾意喺coffee shop做嘢，chill住做」等等。Tom及他朋友在網絡上的分享後，《Dakka》一上架後便衝上App Store頭50位！

廣告 廣告

港男Threads分享5日自製本地cafe地圖App「Dakka」

《Dakka》一上架後便衝上App Store頭50位

網民熱烈提供實用建議＋真誠提醒

亦有部分網民不單給予支持，更提供具體改善建議，希望令「Dakka」更臻完善，「但會唔會有位可以俾用戶report like有冇plug位for叉電，我諗呢個係working in cafe幾大嘅concern」、「會唔會考慮加report function可以report返執咗嘅舖頭/其他change/提供suggestion？」、「我建議你親身飲過先好擺落去，如果唔係仲衰過Openrice」等等。另一邊廂，隨着「Dakka」熱度上升，亦有網民提出憂慮，「已經見到有啲cafe叫人加佢入去，商業價值開始出現，就開始devalue 緊個app嘅核心共同價值」，更有網民表示擔心，「好快會有廣告，好快會畀資本收購，亦都好快會變咗中伏集中地」。同時，亦有部分小店主動留言，希望加入自家cafe資料，可見「Dakka」已成為cafe界的「潛力股」。

網民留言畀建議樓主

大批網民留言支持樓主

大批網民留言支持樓主

大批網民留言支持樓主

大批網民留言支持樓主

大批網民留言支持樓主

圖片來源：Threads@mtmcy_ig

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

Jace陳凱詠放飯盒入蒸焗爐致變形 自嘲：「毫無生活常識，零自理能力」

結業潮2025｜ 尖沙咀西餐「Amelia Hong Kong」宣布結業 本店為西班牙米芝蓮二星餐廳

香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因

漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵

將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過

香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！

人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？

港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛

2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知

芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正

福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？