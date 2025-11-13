黑色星期五優惠大合集！
香港咖啡店地圖APP爆紅！港男自製 近200間Cafe 網民大推+狂畀建議以防變中伏集中地
近日有網民於社交平台出帖分享，自己花5日時間製作了一個本地cafe地圖App「Dakka」，帖文引起網友熱論，即睇內文：
一名香港男生Tom於社交平台Threads發帖，分享自己在短短5日內自製完成的手機App「Dakka」，他指製作Dakka是專門用來紀錄全港高質cafe，包括適合工作、聚會或單純chill一chill的咖啡店選擇，目前已收錄超過200間cafe資料。他更表示有意持續更新內容，並邀請網民留言提供建議及推薦其他咖啡店，迅即吸引大量網民關注與支持。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
「Dakka」操作簡單 cafe控大推下載！
「Dakka」現時提供iOS版本免費下載，功能設計以簡約實用為主，只需打開App，即可透過地圖查看全港cafe分布，點擊個別cafe更可獲得地址、聯絡方式、營業時間等詳細資料，亦設有收藏功能方便用家整理心水清單。從Tom的帖文可見，不少網民表示支持，又大讚App設計貼心並留言表示，「好偉大啊，啱晒work in cafe嘅人」、「已download」、「正！ 最鍾意喺coffee shop做嘢，chill住做」等等。Tom及他朋友在網絡上的分享後，《Dakka》一上架後便衝上App Store頭50位！
網民熱烈提供實用建議＋真誠提醒
亦有部分網民不單給予支持，更提供具體改善建議，希望令「Dakka」更臻完善，「但會唔會有位可以俾用戶report like有冇plug位for叉電，我諗呢個係working in cafe幾大嘅concern」、「會唔會考慮加report function可以report返執咗嘅舖頭/其他change/提供suggestion？」、「我建議你親身飲過先好擺落去，如果唔係仲衰過Openrice」等等。另一邊廂，隨着「Dakka」熱度上升，亦有網民提出憂慮，「已經見到有啲cafe叫人加佢入去，商業價值開始出現，就開始devalue 緊個app嘅核心共同價值」，更有網民表示擔心，「好快會有廣告，好快會畀資本收購，亦都好快會變咗中伏集中地」。同時，亦有部分小店主動留言，希望加入自家cafe資料，可見「Dakka」已成為cafe界的「潛力股」。
圖片來源：Threads@mtmcy_ig
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
Jace陳凱詠放飯盒入蒸焗爐致變形 自嘲：「毫無生活常識，零自理能力」
結業潮2025｜ 尖沙咀西餐「Amelia Hong Kong」宣布結業 本店為西班牙米芝蓮二星餐廳
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！
人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？
港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛
2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知
芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正
福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
內地Starbucks聖誕限量「CCD相機」超搶手，復古影像更可愛地加入邊框濾鏡設定
今年 Starbucks 不只在杯子上下功夫，居然推出了一款超有復古 feel 的「CCD 相機」聖誕限定周邊！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
Anker 反串 Apple iPhone Pocket 0% 實用度、讓人感到不解；Apple 中國客服回應定價高的原因
Apple 與 ISSEY MIYAKE 聯乘推出的「iPhone Pocket」，以一塊布的設計靈感來設計的隨行包包，讓用戶可以擺放 iPhone 和 AirPods 等其他配件，然而定價逾千港元，不少網民留言嘲諷如「剪開的襪子」。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 勁減 7 折！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 最佳拍檔
Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。Yahoo Tech HK ・ 4 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
有轆、有懸臂，LG Swing 4K 超靈活智能顯示器限時送 $2,000 禮券
最新推出的 LG Swing 4K 智能顯示器主打極高靈活性！在 31.5 吋 4K 螢幕的背後就連接著一套有輪子的可移動座地支架，還有多角度調整的懸臂，用戶可以把 Swing 當作客廳的電視，亦可以帶到辦公室變成外接螢幕。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
賣價近 30 萬的超高階電視！Samsung 115 吋 Micro RGB 電視登陸香港！全球首創 Micro RGB LED 奠定畫質新標竿
Samsung 於香港推出全球首部 Micro RGB 電視，採用專利 Micro RGB 技術，以超精細排列將可獨立控制的紅、綠、藍色微米級 RGB LED 置於面板後，帶來更生動鮮明的觀賞體驗。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
DJI Osmo Action 6 登場：運動相機也玩方形感光器和可變光圈
今時今日運動相機還能如何進化？DJI 的答案是向手機廠取經，於是在新鮮出爐的 Osmo Action 6 上，我們看到了 1/1.1 吋方形感光器和 f/2.0-f/4.0 可變光圈鏡頭。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
據報特斯拉(TSLA.US)擬車內新增蘋果CarPlay功能 或於未來數月推出
《彭博》引述消息透露，特斯拉(TSLA.US)計劃為其車輛開發對蘋果(AAPL.US)CarPlay系統的支援，一改長期以來對第三方軟件兼容的抵制態度。 報道指，特斯拉已開始內部測試該項功能，並研究在未來幾個月內推出CarPlay的計劃，允許用戶透過車輛車內顯示器控制iPhone的導航、音樂和資訊等功能，但目前尚未最終確定具體方案。 特斯拉汽車採用自主研發的資訊娛樂系統，擁有自家應用程式和功能，例如即時通訊和網頁瀏覽，不過CarPlay平台一直受到其他汽車製造商的支持，為車主提供針對車載資訊娛樂系統的iPhone軟件版本。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Google TV Streamer 歷史新低，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒
家裡的電視功能不足想要一款機頂盒輔助？大廠產品 Google TV Streamer 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$75 促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Switch 模擬器 Citron v0.11.0 更新，改善 8 Elite 處理器性能表現
文章來源：Qooah.com 據外媒 Android Authority 報道，知名任天堂 Switch 模擬器 Yuzu 的分支產品 Citron 正式推出 v0.11.0 版本更新。此次更新聚焦裝置兼容性與功能體驗升級，為 Android 及 Windows on Arm 平台用戶帶來多項實用改進。 針對高階 Android 裝置，本次更新重點提升了 Snapdragon的 GPU 適配。由於該處理器採用新的「切片式」GPU 架構且缺乏開源 Turnip 驅動，此前與部分前沿模擬器存在兼容性問題。Citron 通過改進 Adreno GPU 的著色器執行和編譯效率，搭配「優化的渲染管線」，成功解決這一痛點，讓 Snapdragon 8 Elite 用戶能更流暢地運行 Switch 遊戲。 除 Android 平台外，本次更新還為基於 Arm 架構的 Windows 裝置提供原生支援。這意味著搭載 Snapdragon X 系列處理器的 Laptop 或 Desktop 用戶，將獲得更貼合硬件特性的運行表現，模擬器性能得到進一步釋放。 v0.11.0 版本新增每個遊戲的獨立作弊規格，Qooah.com ・ 1 天前
百度(09888.HK)發布「百度獵戶座」AI引擎
百度(09888.HK)(BIDU.US)宣布正式發布「百度獵戶座」AI引擎，是集團首次全面對外開放25年來累積的搜索技術與前沿AI能力，即日起可供企業和開發者接入。百度搜索策略部負責人石岱庭指，該AI引擎為基座模型、搜索AI API、模型上下文協定(MCP)、垂類優勢能力的組合體。基於多智能體協作架構，統一連接信息、工具、服務、模型和界面，預期可成為AI時代的「新超級大腦」。 集團副總裁兼百度搜索總經理趙世奇指，目前AI技術發展迅猛，市場或會憂慮AI將取代搜索，但他認為AI是在重塑搜索，令產品及服更能聽懂人話，並可為用戶提供主動規劃功能還，實現從工具轉變為到AI全能助手。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
小紅書內測「發文件」功能 可一鍵預覽下載
《新浪科技》引述消息報道，小紅書正內測「發文件」功能，用戶可在筆記中直接掛文檔，並支援一鍵預覽下載，一篇筆記最多支援上傳一個不超過100MB的文件，目前支持doc、docx、pdf、ppt、pptx格式。 小紅書官方客服確認有關功能目前內測中，以提升用戶體驗，滿足用戶的需求，強化平台的社區屬性。目前僅支援內地部分用戶可見，且折疊屏還不支援該功能，平台在逐步完善相關功能。此外，對於該功能未來是否商業化，客服表示還沒有相關計劃。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
打破行業慣例！DJI Osmo Action 6 首發可調光圈，搭配1/1.1吋方形傳感器重塑運動影像
文章來源：Qooah.com DJI 近日正式推出全新運動相機 Osmo Action 6。這款產品不僅是品牌首款搭載可調光圈的運動相機，更憑借其創新的 1/1.1 吋方形感光元件，提升了影像表現力，打破了傳統運動相機在固定光圈模式下的局限。 Osmo Action 6 的可變光圈覆蓋 f/2.0 至 f/4.0 的範圍，使用戶能夠根據具體拍攝場景靈活調整進光量。在自動模式下，相機會依據環境光線自動調節光圈大小。超級夜景模式配合 f/2.0 大光圈，顯著提升暗光成像品質；而在微距拍攝中，大光圈可營造淺景深效果，增強畫面氛圍。此外，在燈光豐富的夜景中開啓星芒模式，f/4.0 的光圈更能將點光源轉化為細膩的星芒，為夜拍增添視覺魅力。 在影像系統方面，Osmo Action 6 搭載全新 1/1.1 吋方形感光元件，具備等效 2.4 µm 大像素與 13.5 檔高動態範圍。裝置支援 4K/120fps 的 4:3 格式影片錄制，配合全新降噪算法與超級夜景模式，能夠在極低光照下拍攝 4K/60fps 的高清夜景影片。同時，10-bit D-Log M 色彩模式為後期調色保留了充足空間，並支援機Qooah.com ・ 5 小時前
芯原與Google聯合推出開源Coral NPU IP 加速邊緣AI生態發展
芯原近日宣布與Google(GOOG)聯合推出面向始終在線、超低能耗端側大語言模型應用的Coral NPU IP。此IP基於Google在開放機器學習編譯器的基礎研究成果，並強化AI安全特性，提供統一開源技術平台，建構邊緣AI生態系統。目前，芯原正在以AI/AR眼鏡與智能家居等應用開發基於Coral NPU IP的驗證晶片，以加速大語言模型在邊緣的部署。(CW)infocast ・ 19 小時前
巨星傳奇(06683.HK)與宇樹科技組合營 打造演藝娛樂互動智能機器人產品
巨星傳奇(06683.HK)宣布，全資附屬星創藝(昆山)文娛及宇樹科技全資附屬北京靈翌科技訂立合資企業合作協議書，雙方同意共同成立合資公司宇星娛樂科技，雙方將各持有合資公司50%權益。合資公司將主要負責消費級IP機器人(包括寵物四足機器人、演藝人形機器人)及IP衍生產品的打造、開發、運營、推廣與銷售。合資公司旨在整合集團的IP資源與宇樹科技的先進機器人技術，打造具有全球影響力的演藝娛樂互動智能機器人產品，為用戶提供創新娛樂與科技體驗。集團將負責機器人IP規劃、設計、AI交互、明星IP授權、媒體宣傳與渠道開發；演藝內容的策劃、製作及商業化客戶開發。宇樹科技將負責機器人設計與生產或供應；基於演藝內容的技術及場景研發，機器人設備技術研發、運維、操控及相關培訓等。(ST)infocast ・ 1 天前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態
在美國宣布象徵兩大經濟體關係回暖的「廣泛貿易休戰」不到兩週後，中國購買美國大豆的步調似乎陷入停滯。鉅亨網 ・ 19 小時前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 15 小時前
林心如國中氣質美照曝光！ 網驚呼「完全沒變」：真的從小美到大
49歲女星林心如以《還珠格格》中「紫薇」一角走紅多年，至今仍活躍於影視圈。近日她在社群平台分享一張國中時期的制服舊照，引起粉絲熱烈討論，不僅被讚「從小美到大」，連照片背後意外出現的大咖男神也掀起話題。姊妹淘 ・ 15 小時前