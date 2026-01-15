Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

香港啟德JOYPOLIS SPORTS門票買1送1優惠｜人均$180！暢玩3大主題遊樂區、逾20個高科技遊戲

自從SEGA集團在港開設JOYPOLIS SPORTS首家海外旗艦店，憑住3大主題遊樂區、超過20個刺激度十足的高科技遊戲，成為香港親子放電熱門地！

Klook趁住「馬上放飛玩盡新年」優惠活動，推出香港JOYPOLIS SPORTS門票買1送1優惠，折後人均$180大玩120分鐘，每人每小時只需$90，適用於1月份星期六及日入場！

⭐買1送1優惠 每人每小時$90

Klook現正推出香港JOYPOLIS SPORTS門票買1送1優惠，折後$360供2人暢玩3大主題遊樂區120分鐘，除開每人每小時只需$90，優惠適用於1月份的早上10時30分至下午12時30分、下午1時至3時、下午6時30分至晚上8時30分場次，星期六日都適用，抵！

【買一送一】JP 超動感全票（2小時）

優惠價：$360/2人 （原價每位$360） ，人均$180

SHOP NOW

首家海外旗艦店 佔地3萬呎、3大主題遊樂區

香港JOYPOLIS SPORTS於2024年12月20日進駐啟德體育園，面積近3萬呎、樓高5層，提供超過20個結合尖端科技與創新娛樂的遊樂項目，3大主題遊樂區包括首次登場的「超音鼠競技場」，設為0至6歲兒童設計的Playground區、密封式氣墊彈床「Air Dome」，以及針對成人和青少年的「SONIC ATHLETICS」運動比賽；「忍者道場」融合傳統忍者文化與現代Ninja Warrior運動概念，體驗傳統的忍術、武術訓練和投擲忍具等，如置身忍者訓練道場般；「未來運動館」有大中華區首推出的「MR動感競技場」，玩家無需穿戴任何設備，利用MR混合實境和虛擬世界的運動追蹤技術，體驗意想不到的運動遊戲樂趣。

香港JOYPOLIS SPORTS於2024年12月20日進駐啟德體育園，面積近3萬呎、樓高5層，提供超過20個結合尖端科技與創新娛樂的遊樂項目。（圖片來源：Klook）

「忍刀狂舞」一款專為挑戰反應速度和精確度而設的互動遊戲，模擬忍者的刀劍技藝。（圖片來源：Klook）

「扭身逃生」透過模擬忍者的迅捷動作，能提升參加者的身體靈活度和反應力。（圖片來源：Klook）

「超音鼠全能運動場」為兒童設計的活力運動場，擁有波波池、攀爬架和投影互動牆，充滿色彩和趣味。（圖片來源：Klook）

「MR動感競技場」無需穿戴設備的現實競技場，在特定的空間中，透過身體動作與虛擬世界互動。（圖片來源：Klook）

「冒險之輪」將室內單車運動與虛擬體驗結合，帶來全新的騎行體驗。（圖片來源：Klook）

「世一馬王傳奇」不用佩戴VR眼鏡的虛擬賽馬遊戲。（圖片來源：Klook）

香港JOYPOLIS SPORTS（JP超動感世界）

地址：九龍城啟德體育園運動健康中心G至4樓（地圖按此）

營業時間：早上10時30分至晚上8時30分

