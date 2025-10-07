香港好多人唔識揸筷子？網民熱論揸筷子係餐桌禮儀代表呢樣嘢？ 夾到呢樣嘢先叫識揸？

最近有網民於網上討論區發帖，怒斥香港有好多人不懂正確揸筷子，姿勢猶如「小兒麻痹」，表示到日本、韓國旅行從未見過人有奇怪的揸筷子手勢；樓主另外表示，於香港有人覺得「夾到就得」，甚至會用筷子拮食物，顯得「好核突」，直指這做法等於公開表示「冇家教」。帖文一出，網友熱議紛紛，有人覺得揸筷子是餐桌禮儀的象徵，反映個人修養及效率；亦有人認為「夾到就得」無大礙，甚至岔開指叉同匙羹才是無敵組合，毋需執著揸筷子方式。立即睇下文了解詳情啦！

揸筷子反映家教及效率？

帖文引起熱烈討論，有網友認為揸筷子是餐桌禮儀的重要一環，不單關乎外觀，也影響夾餸效率。有人分享，學會正確揸筷子後，夾圓形食物如魚蛋、栗子或冬瓜等變得輕鬆得多，動作俐落乾脆，於多人聚餐時這些細節位會凸顯個人修養。相反，不懂揸筷子的人夾餸時經常「撩極唔中」，甚至拮食物，令人尷尬。有網民提到，因為韓國筷子結構不同，其於韓國旅行後就學會正確揸法，夾飯跟餸都順手好多，建議其他人效法，甚至指當夾得起乒乓球時，就代表真正懂揸筷子了。

家教爭議：禮儀還是個人選擇？

對於揸筷子與家教的關係，網友意見兩極。有人認為，揸筷子方式反映家庭教育及個人修養，不懂揸筷子等同「無教養」，甚至與不講「唔該」嘅行為相提並論，覺得長大後應該要學返正確方式，不要死撐；有網民提到，不懂揸筷子的人好多時會推說「做自己」，淡化禮儀的重要性；不過，亦有網友反駁，強求統一揸法是多餘，還有人幽默問「揸筷子洗唔洗考牌」。不知讀者有何看法呢？

樓主少偏激

真

又多一樣嘢要考牌喇

「夾到就得？」

因為真係難揸

餐桌禮儀

利己利人

家教問題？

竟然係咁！

圖片來源：連登討論區

