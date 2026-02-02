香港新春變成嘉年華！全球最大型彈跳體驗、花車巡遊、13公里海濱板道一次解鎖

（圖／港旅局、Big Bounce、香港政府發展局提供）

農曆春節有到香港旅遊的人不要錯過，從大年初一登場的「國泰新春國際匯演之夜」，以花車、燈光與來自世界各地的表演隊伍，將尖沙咀街道化身流動嘉年華；到農曆年間限定回歸的 The Big Bounce，超巨型充氣城堡與夜間音樂燈光秀，讓親子與年輕族群一次放電；再延伸至已全面貫通的北角東岸板道，沿著維港漫步、跑步或騎行，在城市與海景之間找到最自在的節奏。

國泰新春國際匯演之夜

香港在農曆新年期間熱鬧非凡，「國泰新春國際匯演之夜」將於農曆大年初一（2月17日）為一系列慶祝活動揭開序幕，帶來集燈光、音樂、全球文化與節慶氛圍於一身的環球嘉年華。今年活動以「開年 開運 開心」為主題，近60隊花車及表演隊伍巡遊將於晚上8時於尖沙咀文化中心廣場隆重登場，途經尖沙咀廣東道、海防道及彌敦道，與旅客一同歡度馬年。除此之外，旅客亦可到年宵市場欣賞絢爛年花、前往寺廟上香祈福、或親身體驗馬年賽馬日的熾熱氣氛，歡度一個與眾不同的農曆新年。

「國泰新春國際匯演之夜」於農曆大年初一在尖沙咀登場，以燈光、音樂與國際巡遊揭開香港新春慶典序幕。（圖／港旅局提供）

The Big Bounce 世界巡迴香港站

全球最大型彈跳體驗「The Big Bounce」再次來到香港，從2026年農曆新年期間2月6日至22日，在西九文化區藝術公園大草坪開放，佔地逾10萬平方呎的場地設有4大超巨型充氣遊樂區，其中包括16,000平方呎的「全球最大充氣城堡」，以及全港最長、超過150米的充氣障礙賽道，夜間則以粵語流行音樂等為主題，結合音樂與燈光，成為親子和潮人都能享受的放電新景點。

全球最大彈跳體驗Big Bounce世界巡迴香港站於西九文化區登場，結合超巨型充氣設施與夜間音樂燈光，打造親子與潮人同樂的放電新熱點。（圖／Big Bounce提供）

北角東岸板道｜貫通港島西東岸的共享海濱

全長約2.2公里的東岸板道，串連炮台山至鰂魚涌海濱，分階段已於2025年全面開放，代表港島由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱正式貫通，實現海濱發展的願景。板道貫徹「海濱共享空間」理念，設有步行、跑步及單車共享徑，特色設施包括體驗式玻璃觀景台，讓遊人可感受腳下的維港。

北角東岸板道貫通炮台山至鰂魚涌海濱，提供步行、跑步及單車共享空間，並設有玻璃觀景台讓遊人可感受腳下的維港。（圖／香港政府發展局提供）

