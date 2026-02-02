恒指午後跌幅曾擴至逾 800 點 新世界跌逾一成
香港新春變成嘉年華！全球最大型彈跳體驗、花車巡遊、13公里海濱板道一次解鎖
農曆春節有到香港旅遊的人不要錯過，從大年初一登場的「國泰新春國際匯演之夜」，以花車、燈光與來自世界各地的表演隊伍，將尖沙咀街道化身流動嘉年華；到農曆年間限定回歸的 The Big Bounce，超巨型充氣城堡與夜間音樂燈光秀，讓親子與年輕族群一次放電；再延伸至已全面貫通的北角東岸板道，沿著維港漫步、跑步或騎行，在城市與海景之間找到最自在的節奏。
國泰新春國際匯演之夜
香港在農曆新年期間熱鬧非凡，「國泰新春國際匯演之夜」將於農曆大年初一（2月17日）為一系列慶祝活動揭開序幕，帶來集燈光、音樂、全球文化與節慶氛圍於一身的環球嘉年華。今年活動以「開年 開運 開心」為主題，近60隊花車及表演隊伍巡遊將於晚上8時於尖沙咀文化中心廣場隆重登場，途經尖沙咀廣東道、海防道及彌敦道，與旅客一同歡度馬年。除此之外，旅客亦可到年宵市場欣賞絢爛年花、前往寺廟上香祈福、或親身體驗馬年賽馬日的熾熱氣氛，歡度一個與眾不同的農曆新年。
The Big Bounce 世界巡迴香港站
全球最大型彈跳體驗「The Big Bounce」再次來到香港，從2026年農曆新年期間2月6日至22日，在西九文化區藝術公園大草坪開放，佔地逾10萬平方呎的場地設有4大超巨型充氣遊樂區，其中包括16,000平方呎的「全球最大充氣城堡」，以及全港最長、超過150米的充氣障礙賽道，夜間則以粵語流行音樂等為主題，結合音樂與燈光，成為親子和潮人都能享受的放電新景點。
北角東岸板道｜貫通港島西東岸的共享海濱
全長約2.2公里的東岸板道，串連炮台山至鰂魚涌海濱，分階段已於2025年全面開放，代表港島由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱正式貫通，實現海濱發展的願景。板道貫徹「海濱共享空間」理念，設有步行、跑步及單車共享徑，特色設施包括體驗式玻璃觀景台，讓遊人可感受腳下的維港。
看更多 CTWANT 文章
香港近期必看展覽清單！古埃及古文明、MOLLY特展、沉浸式光影全到齊
其他人也在看
47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉早前獲釋，在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，顯示岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。
元朗住宅傳異味 41歲男租客倒斃床上 警方檢獲遺書
元朗一住宅今日(月1日)早上發生疑似尋短事件。一名男租客被發現倒斃屋內，警方正展開調查。事發於上午11時許，警方接獲位於元朗紅棉圍7號順通樓一名業主報案，指其單位傳出異味，懷疑男租客在屋內暈倒。救援人員接報到場，進入單位後發現41歲姓黃男事主倒臥床上，當場證實死亡。警方在現場檢獲遺書，案件暫列作「屍體發現」，死因有待驗屍後確定。
上環街頭 5,100 萬日圓劫案｜日本公司職員押1.9億來港兌錢買貨 「內鬼」報信2日籍疑犯行劫 警至今拘 6 人 疑於日港兩地先後遭劫｜Yahoo
上環德輔道中發生街頭劫案。《now 新聞》、《am730》等多間媒體報道，今早（30 日）9 時 47 分，一名找換店職員向警方報案，指有兩人在上環德輔道中 272-284 號一棟商業中心對開遭兩賊搶劫，搶走一批現金。賊人得手後上車逃離現場。事主經點算後，證實被賊人盜去 5,800 萬日圓現金，折合約 290 萬港元。《Yahoo 新聞》接消息，疑犯已經在香港機場被捕，案件交港島總區重案組跟進。
農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項
農曆新年將至，同時迎來2026年第一個節氣「立春」！「立春」由2026年2月4日起至2月18日的半個月時間，正是一眾犯太歲者攝太歲的好時機。犯太歲人士可以按吉日前往廟宇拜神攝太歲，務求馬年順順利利。Yahoo Travel為大家整合2026年丙午馬年犯太歲生肖、需要佩戴的飾物、攝太歲最佳吉時及注意事項，並列出本地6間廟宇開放安排。
男子旺角櫃員機存款遇劫失5萬元 非華裔男子被捕
一名36歲本地男子本周二(27日)在旺角彌敦道一間銀行內的櫃員機存款期間，被一名男子從後盜去5萬元現金。警方昨日拘捕一名非華裔男子。一名46歲非華裔男子被捕旺角警區情報組人員經調查及翻查閉路電視片段後，昨日在尖沙咀一間賓館內拘捕一名46歲非華裔男子，涉嫌盜竊。該名男子正因另外一宗案件而被法庭扣留，案件已交由旺角警區刑事調查隊跟進。
農曆新年2026｜香港10大廟宇新春開放時間！上頭炷香除黃大仙祠還可到這裡！附還神／還太歲須知＋觀音開庫廟宇
2026年農曆新年將至，相信一眾善信都忙於還神、還太歲，甚至乎已經計劃年三十晚到哪間廟宇上頭炷香！打算在新春期間到香港寺廟祈福、求好運的話，就要留意以下10大香港廟宇新春開放時間，內文還附上還神、還太歲須知，大家不妨分享此文章給親朋戚友，方便大家查詢。
涉冒充戰機機師與逾百女曖昧 男子涉敲詐勒索被起訴
【on.cc東網專訊】內媒周日（1日）報道，山東煙台市一名男子涉嫌冒充現役解放軍飛行員，編造駕駛殲16戰機受傷的「英雄故事」，與100多名女性保持曖昧關係，一人分飾3個角色詐騙多位女性。他因涉嫌敲詐勒索罪和冒充軍人招搖撞騙罪，被檢察機關提起公訴。
大埔公路兩車相撞起火 司機及時脫困獲救送院
【Now新聞台】大埔公路晚上有兩車相撞，其中一輛私家車意外後起火，司機一度被困獲救送院。 網上片段見到，涉事私家車車頭火勢非常猛烈，濃煙不斷冒出。一名傷者由救護車送到威爾斯親王醫院治理。現場是大埔公路沙田段近沙田花園對開，警方晚上7時許接報，指兩架私家車相撞，其中一輛車起火，一名司機報稱被困。消防趕至現場，證實司機已經脫困，即時動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約15分鐘後將火撲熄，涉事車輛車頭嚴重損毀。警員封鎖部分行車線，正調查意外原因。#要聞
上環日圓搶劫案｜警方拘6人 其中一名報案人疑是內應
【Now新聞台】兩名日本找換店職員昨日在香港上環兌換店外被搶走5100萬日圓，警方拘捕6人，包括3名日本人，其中一人同時是報案人，相信是內應。 行動中檢獲大量日圓紙幣、手機、涉案疑犯的衣物、背包等。警方指，昨日早上，兩名日本找換店職員持約1億9000萬日圓，由日本坐飛機到香港，打算去上環一間找換店兌換，期間被劫走5100萬日圓。經深入調查，翻查大量閉路電視片段後，成功鎖定疑犯，其後在機場及全港各區拘捕6人，包括3名日本人、2名內地人以及一名香港人，年紀介乎23至52歲，並起回約1100萬日圓贓款。警方相信其中一人是「內應」，負責提供資料予匪徒行動。港島總區刑事總部(行動)警司冼國明：「我們發現匪徒對受害人他們的行車路線以及到達的時間似乎非常掌握，這是不尋常的情況。第二，有人在警方調查之後，是前言不對後語，亦引起我們極大的懷疑，所以到最後，綜合各方面的證據及資訊，我們有理由相信該名人士是內應。」#要聞
緬北電騙白家犯罪集團4名主犯伏法 白所成已因病死亡
內地傳媒報道，緬北電騙白家犯罪集團案，白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人，涉及殺人、詐騙、販賣、製毒、綁架、開設賭場等罪，去年11月於一審被判死刑，其後白所成因病死亡，而其餘4人的上訴於去年12月被駁回，維持原判，深圳市中級人民法院收到最高人民法院命令後，依法對4人執行死刑。臨刑前，罪犯的近親屬進行了會見。最高人民法院確認，以白應蒼等為首要份子的白家犯罪集團，在緬甸果敢地區通過自行修建、合作開發等方式設立多個園區，招攬、吸引楊立強等多名「金主」入駐，並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電騙、開設賭場、故意殺人等犯罪，詐籌資金290多億人民幣，造成6名中國公民死亡、多名中國公民受傷。法院認為，被告人白應蒼組織、領導白家犯罪集團，武裝庇護電詐犯罪集團實施犯罪，其餘被告分別組織、領導、參加電詐犯罪集團或團夥實施犯罪，犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法核准白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益死刑。 (ST)
新田洲頭村屋傳惡臭 揭 20 貓及倉鼠屍藏雪櫃 28 歲男涉殘酷對待動物被捕｜Yahoo
元朗新田洲頭村一間村屋被揭多具貓屍及倉鼠屍藏於雪櫃，一名 28 歲男子涉殘酷待動物被捕。
警拘2名非華裔男子 涉屯門和田邨連環縱火案
【Now新聞台】屯門和田邨附近周五清晨發生兩宗懷疑縱火案，警方拘捕2名涉案非華裔男子。 警方檢獲打火機、閉路電視、被捕人犯案時身穿的衣物等。案發在周五清晨五時多，警方接報和田邨單車休憩處有電單車和單車起火，約一小時後，距離和田邨約200米一個露天停車場亦有7輛汽車遭焚毀。消防認為兩宗起火原因有可疑。警方翻查現場閉路電視片段和附近居民提供的閉路電視片段，鎖定兩名非華裔男子犯案，並採取拘捕行動。被捕人分別25歲和26歲，其中一人持香港身份證，均報稱無業，將會落案起訴涉嫌縱火和刑事毀壞罪。#要聞
山東街唐樓單位起火烈燄竄出窗 濃煙席捲半空
【on.cc東網專訊】旺角發生火警。今午(2月1日)1時16分，山東街71號一唐樓單位起火冒煙，驚動多人報案。據網上片段所見，起火單位火舌竄出窗外，火苗墮下，波及晾掛窗外的衣物。一批住客自行疏散。
陸地盾臂龜陳屍北角碼頭對出橋躉 警列虐待動物案調查
北角發生懷疑殘酷對待動物案件。一隻龜被困北角碼頭對出東區走廊橋躉，市民於昨午4時發現並報警。消防、漁護署及愛護動物協會人員到場，消防員繫上安全繩經長梯才能抵達石躉，初步相信為一隻50厘米乘30厘米大的盾臂龜，並已證實死亡，將它放入膠籠帶走；疑遭人棄於上址，警方將案件列作「殘酷對待動物」處理。翻查資料，蘇卡達象龜，又名非洲盾臂龜、盾臂龜及蘇卡塔爾陸龜，是世上體形第三大的大陸陸龜品種，可長達60至90厘米，重100至200磅，分布撒哈拉沙漠南部邊緣地帶，屬草食性，以肉質植物為主。
上環5100萬日圓劫案 三名日本男及一內地女被控串謀搶劫提堂
【Now新聞台】一名日本找換店職員，上周五在上環找換店外被搶走5100萬日圓，四人被控串謀搶劫罪提堂。 四名被告由警車押送至東區裁判法院應訊，其中三名男子23至28歲，是日本人，剩餘該名52歲女子來自內地，他們被控上周五在德輔道中興業商業中心外串謀搶劫，並劫去一名日本男子5100萬日圓。其中一名被告鈴木悠介提出保釋申請，裁判官張志偉拒絕，他及另外三人要還柙至4月20日再提堂。#要聞
北角碼頭發現龜屍 警列殘酷對待動物
【Now新聞台】北角碼頭發現有龜隻死亡，案件列作殘酷對待動物案處理。 消防員到場檢查龜隻情況。下午3時許，警方接獲市民報案，指在東區走廊橋底近北角碼頭旁邊一石躉上發現一隻烏龜，消防員繫上安全繩經長梯抵達石躉，檢查證實龜隻已經死亡，愛協人員到場檢走龜屍，警方調查後列作殘酷對待動物跟進。據了解，該龜隻為非洲盾臂龜，身長約50厘米乘30厘米，疑遭人放置在橋躉上。#要聞
鄧炳強：安全帶保障生命安全是不爭事實 研是否加入豁免條款
巴士強制佩帶安全戴法例實施不足一周，引起社會極大迴響，其後政府承認條文有不足之處，未能完全反映立法原意，將刪除有關強制佩戴安全帶的條文，待完善條文後再提交立法會審議。保安局長鄧炳強表示，雖然現時乘巴士時沒有佩戴安全帶並不違法，警方亦會以勸喻為主，但他強調安全帶在交通意外中可保障生命安全，是不爭的事實。對於日前有巴士安全帶被剪，鄧炳強斥責挑戰社會制度，屬「反社會行為」，強調會嚴肅處理。
屯門教會天花冧石屎 女職員中頭獎受傷送院
【on.cc東網專訊】屯門發生墮物傷人事件。今日（2月1日）中午12時03分，青山公路新墟段250號彩暉花園C座地下一間教會，其辦公室近門口一幅面積約1米乘1米的天花石屎突然剝落，連同假天花一併墮下，擊中一名姓陳(33歲)女職員，其同事大驚報案。
女子被控虐待10月大女兒 庭上透露女嬰不止一次被發現「身上有毒品痕跡」
38 歲女子被指於 2025 年 2 月在元朗虐待 10 個月大的女兒，被控一項虐兒罪，案件周五（30 日）在屯門裁判法院首度提堂。署任主任裁判官鄧少雄將案件押後至 3 月 27 日再訊，批准被告以 300 元現金、居住在報稱地址等條件保釋。
旺角山東街唐樓劏房起火 疑拖板短路肇禍 男戶主背燒傷送院
旺角山東街有單位起火。今日(1日)下午1時許，旺角山東街71號唐樓有一個劏房單位起火。由現場片段可見，單位冒出大量濃煙，火舌不斷湧出窗外，燒着窗外衣物。