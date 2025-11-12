容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
香港首間Andaz安達仕酒店選址中環！同時引入全球首個零售新地標：Andaz Village｜香港新酒店
凱悅酒店集團近日宣布，將於2027年在香港開設首間Andaz安達仕酒店，選址中環威靈頓街118號，成為Central Crossing綜合發展項目的一部分。這是品牌在港的首次亮相，帶來125間客房及套房外，還有品牌標誌性的「Living Room」社交空間，期待Andaz在港開展新一章。更是一場文化與創意的深度交融。
安達仕落戶中環 生活方式酒店新篇章
Andaz安達仕酒店向來以「融入當地」為設計核心，致力為具國際視野的旅人打造獨特住宿體驗，品牌剛宣布於2027年在香港中環，開設其首安達仕酒店，以「一封給香港的情書」作為設計靈感，旨在捕捉這座城市的創意氣息與文化底蘊。選址中環核心地段，鄰近大館、元創方（PMQ）及中環街市等歷史文化地標，周邊亦雲集高端餐廳與酒吧，生活氣息濃厚。酒店將連接中環行人天橋系統，步行即可到達地鐵及機場快線站，交通便利。
Andaz Village零售新地標即將誕生
酒店預計設有125間客房及套房，並配備全天候餐廳、健身室，以及品牌標誌性的「Living Room」社交空間，讓賓客在旅途中也能感受家的溫度。項目另一亮點是全球首個「Andaz Village」零售概念空間，將結合健康體驗與美食文化，匯聚來自世界各地的特色品牌，為中環注入嶄新活力。
Andaz香港中環安達仕酒店
地址：中環威靈頓街118號（地圖按此）
更多相關文章：
尖沙咀金普頓酒店人均$1,017住海景房！賞維港日出日落靚景 開放式浴缸是因為「土地問題」？
香港好去處｜鄧麗欣Stephy開首個個人畫展、圓畫家夢！展出逾20幅親筆畫作 即睇門票優惠
香港好去處｜全港首個生蠔BB展萌爆誕生！巨型糖果色生蠔罐頭打卡位、夾公仔機、珍藏卡抽卡機、期間限定店
旅行穿甚麼鞋？5大推薦：On Cloud 5/Allbirds Tree Runners/Hoka Transport/Nike Motiva/Rothy's The Flat
哈佛專家揭盅快樂地圖！2025全球十大最開心旅遊城市 里斯本奪冠，台北、東京、香港包尾？
雙11優惠2025｜新加坡聖淘沙水上探險樂園買1送1！人均$117起 東南亞首款磁力水力過山車、與2萬條熱帶魚玩浮潛｜新加坡好去處
雙11優惠2025｜新加坡《哈利波特：魔法幻象》展覽門票買一送一！人均$176.5起沉浸式魔法體驗、重現經典場景
雙11優惠2025｜首爾明洞4星酒店推介：L7酒店！5折優惠碼折後人均$727 明洞街僅數步之遙｜首爾酒店優惠
雙11優惠2025｜深圳阿奇拉湯泉生活只要$11！8小時洗浴、暢玩遊樂設施、任食生果｜深圳過夜水療
其他人也在看
雙11優惠2025｜半價歎到三大台北必吃自助餐！「饗A JOY」、「饗饗」、「饗食天堂」半價優惠碼開搶 飲雞尾酒＋食羊排＋龍蝦濃湯
雙11優惠一籮籮，這次輪到台灣自助餐大放送！近期有打算到台灣旅遊的大家，記得Bookmark這3間被網友譽為人生必食的台北自助餐。在11月11日晚上8點的雙11活動期間，於Klook活動頁面開搶優惠碼，並在結帳時輸入半價優惠碼【TWBU111150OFF】即享折扣高達$505！詳情即睇：Yahoo Food ・ 22 小時前
龍床盤再現！長沙灣幸薈最細135呎 同私家車車位一樣
益兆集團及俊和發展合作的長沙灣青山道項目命名為幸薈，剛剛上載售樓說明書，項目提供95個單位，面積由135至309平方呎，當中全盤有77伙，即達80%單位，面積小於280平方呎。不過由於幸薈屬於舊契項目，因此不受政府「限呎令」所限。閱讀更多：宏安北角101 KINGS ROAD加推26伙 現樓示位首度亮相 入場價1,173.9萬新界海景三房鬥平｜麗都花園4球有找 翠濤居呎價8字頭項目主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色戶型；發展商將於短期內公布最新部署及開放示範單位。全盤面積最細單位為2樓C室，實用面積最細只有135平方呎、外連39平方呎平台；戶外空間實質於「三合一露台」的戶外空間，合共約38平方呎相若，不過按照樓書平面圖所示，2樓C室平台則不設冷氣機平台，空間理應比「三合一露台」寬闊得多。而2樓特色單位設特高樓底，最高達約3.5米，可以充份運用樓底優勢，家具向高空發展。至於標準單位，面積最細為177平方呎；參考3樓C室、開放式間隔，外連「三合一露台」；露台面積為22平方呎、相連的工作平台面積則為16平方呎。最後與大家重溫龍床盤的由來。「龍床盤」一詞源於20128Hse.com ・ 17 小時前
超前部署｜ Black Friday黑五優惠2025早鳥攻略+聖誕禮物提案
年末消費旺季來臨。除了廣為人知的雙11，Black Friday（黑色星期五）同樣是重大折扣檔期。參與商家多以海外為主，但不少官網不支援直送香港，令本地消費者海外購物時感到無從入手。特約資訊 ・ 1 天前
香港政府時隔逾一年半擬再發數字債券 繼續推動債券代幣化發行恆常化
【彭博】— 香港政府計畫再度啟動多幣種數字債券發行，彰顯其建設全球金融科技和數字資產中心的決心，以在國際數字貨幣競爭中搶佔先機。Bloomberg ・ 2 天前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 20 小時前
魚樂無窮│HKTVmall通告三大亮點（唐牛）
HKTVmall 計劃投放2.5億元用於市場推廣、宣傳及廣告活動，以將每月活躍獨立設備數目由目前的160萬提升至200萬，相當於每三個香港成年人當中，有一個是HKTVmall用戶。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
Blue Bottle Coffee「赤亞紅色杯」太美了！聖誕禮物鎖定節日系列，香港限定線香＋12月假日市集預告
不只 Starbucks，BLUE BOTTLE COFFEE 也來推出聖誕節日系列！以「The Art of Gifting」為主題，更有香港獨家線香棒及套裝，聖誕禮物又多個選擇了！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
香港故宮展出古埃及博物館珍藏！4大展區、250件歷史文物 推潮爆毛公仔盲盒
法老來了！跨越四千年，古埃發文明將在11月20日登陸香港西九。即使非歷史迷，亦絕對不可錯過今年必去的展覽，香港故宮文化博物館大搞古文明展，分為4大展區，達250件珍貴文物，是香港歷來最大型的古埃及展覽。不用飛越半個地球，都能留港感受古埃及的神秘魅力。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜澳門上葡京酒店套票$1,111！用優惠碼再減$100、人均$505.5起包雙人早餐｜澳門平酒店
無論睇演唱會、賭兩手或是掃街歎小食，港人不時都會過大海，今日一於趁雙11這個大日子，入手榮獲《福布斯旅遊指南》五星殊榮的澳門上葡京酒店，KKday於今日中午12點推出住宿套票$1,111優惠，入住豪華房，用優惠碼再減$100，折後人均只需$505.5起；如果不夠手快，則有Trip.com的信用卡優惠碼，買滿$1,000即減$500，即睇開搶時間！Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
港發百億數碼綠債 全球最大 四幣種共獲1300億認購 超額12倍
港府昨日公布，發行第三批數碼綠色債券，金額達100億港元，發行總額創新高，4個幣種的債券總認購金額超過1300億元，意味超購約12倍，並為目前全球最大的數碼債券發行。與第二批一樣，今批數碼綠色債券同樣涵蓋港元、人民幣、美元及歐羅，但規模由第二批的60億港元，顯著擴大至100億港元，增幅近70%，而發行年期亦由2年，延長至最多5年。信報財經新聞 ・ 6 小時前
何文田站 A 出口改標示捱批 最新修正為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」 港鐵：原先按照最近原則修改｜Yahoo
港鐵何文田站大堂 A 出口命名標示爭議有新進展。實政圓桌立法會議員田北辰表示，今早（11 日）7 時收到港鐵常務總監楊美珍回覆，指示牌最新命名已改為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」。田北辰形容，相信港鐵知道今次事件引起社會關注，最新安排既體現了「歷史先行」，亦考慮了何文田邨和愛民邨居民的感受。Yahoo新聞 ・ 1 天前
珠海長隆飛船酒店優惠買2送2！用優惠碼盡享折上折 最平每人$134.5起，再送行李箱+上網卡｜雙11優惠2025
長隆一向都是熱門的親子旅遊熱點，KKday趁住雙11一口氣推出長隆廣州、珠海、清遠8大酒店冬季優惠，住宿套票買2大送2小之餘，又派高達$500優惠碼，更獨家送20吋行李箱、上網卡，適用於今年11月至2026年2月，12月6-8日學校假期及聖誕節均適用！其中長隆飛船酒店凈房價扣減優惠碼後每晚只需$538起，人均只需$134.5起，另有連2大樂園套票選擇，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增撞樣視帝
56歲盧慶輝當年憑TVB劇集《真情》「唐立生」一角而爆紅，不過2001年突消失於香港幕前，轉往內地發展，亦曾轉行做過金融行業、飲食業、房地產生意等等Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
拍賣場撈筍盤丨元朗天台特色戶880萬推拍 單位8年貶值四成！
二手市場回暖，不少買家亦會於拍賣場尋找銀主筍盤入市。元朗峻巒Park Yoho一伙三房連天台特色戶，由銀主委託忠誠拍賣於周三（12/11）推出，開價880萬元，呎價約8,404元，較銀行估值折讓約32.3%，亦較8年前購入價貶值約40.5%。更多消息：康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍良景邨銀主盤101萬易手 五年蝕讓39%｜8.3萬首期入市 三度借財仔共150萬後爆煲上述單位為Park Yoho第1B期2A座頂層戶，實用面積1,047平方呎，屬三房一套連雙儲物室間隔，外連788平方呎天台及65平方呎平台。從拍賣行照片所見，單位內籠新淨，附豪華裝修，景觀開陽。據悉，原業主於2017年3月以1,480萬元購入該單位，並採用發展商提供的按揭計劃，3年後原業主將按揭轉至星展銀行，及於2023年底向財務公司再借款300萬元，惟資金鏈最終斷裂，未能如期供款，單位遂被銀主接收並安排拍賣。若單位以開拍價880萬元售出，則較8年前一手購入價折讓600萬元，樓價貶值約40.5%。拍賣行發言人指，單位最新銀行估價約1,300萬元，開拍價較估值低28Hse.com ・ 17 小時前
聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！小飛象嘉年華/全港首個貓貓聖誕村/甜蜜糖果樂園
踏入11月，意味住一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，我們會持續更新呢！Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前