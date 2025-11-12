香港首間Andaz安達仕酒店選址中環！同時引入全球首個零售新地標：Andaz Village｜香港新酒店

凱悅酒店集團近日宣布，將於2027年在香港開設首間Andaz安達仕酒店，選址中環威靈頓街118號，成為Central Crossing綜合發展項目的一部分。這是品牌在港的首次亮相，帶來125間客房及套房外，還有品牌標誌性的「Living Room」社交空間，期待Andaz在港開展新一章。更是一場文化與創意的深度交融。

安達仕落戶中環 生活方式酒店新篇章

Andaz安達仕酒店向來以「融入當地」為設計核心，致力為具國際視野的旅人打造獨特住宿體驗，品牌剛宣布於2027年在香港中環，開設其首安達仕酒店，以「一封給香港的情書」作為設計靈感，旨在捕捉這座城市的創意氣息與文化底蘊。選址中環核心地段，鄰近大館、元創方（PMQ）及中環街市等歷史文化地標，周邊亦雲集高端餐廳與酒吧，生活氣息濃厚。酒店將連接中環行人天橋系統，步行即可到達地鐵及機場快線站，交通便利。

凱悅Andaz安達仕酒店宣布2027登陸香港。（官方圖片）

Andaz Village零售新地標即將誕生

酒店預計設有125間客房及套房，並配備全天候餐廳、健身室，以及品牌標誌性的「Living Room」社交空間，讓賓客在旅途中也能感受家的溫度。項目另一亮點是全球首個「Andaz Village」零售概念空間，將結合健康體驗與美食文化，匯聚來自世界各地的特色品牌，為中環注入嶄新活力。

Andaz香港中環安達仕酒店

地址：中環威靈頓街118號（地圖按此）

