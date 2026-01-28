香港旅遊必買高質感香水！6 款在地香氛品牌：Raze素有小Aesop之稱，BeCandle、Black Fades低調不撞香

香港旅遊別只知道大啖美食！自疫情後全球香氛市場復甦，也帶動了香港在地小眾品牌興起，各色高質感，兼具在地文化特色的香氛、香水品牌自香港紅遍亞洲，更成為許多香迷們的送禮新選擇！現在就跟著儂編腳步，一同收藏：香港必買六個在地質感香氛品牌！

香港香氛品牌推薦一：Raze

Raze素有香港Aesop之稱 source : Bella

以日本原料為調香基底，全配方更採100%純素、無添加溫和配方為核心 source : Bella

日前，儂編走訪一趟香港，散步尋找美食之餘，便被這間以簡約北歐設計風格呈現的香氛店吸引！時常來香港的儂粉肯定對它不陌生，Raze素有香港Aesop之稱，不僅包裝、設計簡約有質感，由做口罩起家的它，調香上也相當細膩。不僅以日本原料為調香基底，全配方更採100%純素、無添加溫和配方為核心，香氣有層次、調性溫柔、清雅，尤其木質調香氛系列的高級感連聞遍百種香的儂編也招架不住！

香港香氛品牌推薦二：BeCandle

若妳想要找一款小有品味，且不與市場主流香氣重疊的香氛單品，絕不可錯過BeCandle source : BeCandle

若妳想要找一款小有品味，且不與市場主流香氣重疊的香氛單品，絕不可錯過BeCandle！BeCandle誕生於2012年，創立初期便很大膽地將品牌據點選址於香港郊區－西貢市中心，凝聚各國香氛專家、頂尖香水公司打造專屬香水工廠與實驗室。品牌全系列作品皆採高品質、少量製作，不只香氣層次豐富很有精品水準，香氛產品的簡約工藝也頗具故事感，值得你我細細品味。

香港香氛品牌推薦三：市聞香集CitiScent

市聞香集CitiScent，便集結各國調香師，將對香港的城市、文化、人文風情展現於香水中 source : CitiScent

妳對於香港的印象是什麼呢？是繁華維多利亞港的光景，還是小街區的檀香、美食香呢？同樣以純素、無添加、低敏配方為主張的香氛品牌：市聞香集CitiScent，便集結各國調香師，將對香港的城市、文化、人文風情展現於香水中。從人的記憶中擷取香氛故事，並將香港的迷人景緻一一濃縮，若妳想找一款很＂香港＂的香氛禮物，市聞香集是個有趣的新選擇。

香港香氛品牌推薦四：Black Fades

Black Fades如其名，是一個以黑色系視覺為風格主軸的香氛品牌 source : Black Fades

在Black Fades的作品中妳我可以發現，許多探索城市、風景、感官印象的有趣創意，從香氛為出發點 source : Black Fades

這幾年小眾香氛品牌競爭激烈，不光香氣得高級，香氛產品的設計更得兼具藝術品等級！Black Fades如其名，是一個以黑色系視覺為風格主軸的香氛品牌。全系列作品簡約帶點粗曠感，並巧妙搭配水泥、石材、玻璃等異材質組合，激發出五感多層次體驗。在Black Fades的作品中妳我可以發現，許多探索城市、風景、感官印象的有趣創意，從香氛為出發點，將那些不小心錯過的嗅覺驚喜，再次重現於居家香氛、個人香水、沐浴產品等生活儀式中。

香港香氛品牌推薦五：The Wax Can

The Wax Can則是一個很調皮、叛逆的品牌 source : The Wax Can

The Wax Can則是一個很調皮、叛逆的品牌！2021年成立的它以香氛蠟燭為販售主軸，更有著「怪味蠟燭」這個有趣的小名。不同於市場上其他居家香氛品牌，The Wax Can擅長用香氛重現生活中最熟悉、印象深刻的氣味記憶！不論是乾衣機、凍寧茶、魚肉燒賣甚至蛋塔，又或者兼具除臭效果的皂香等，透過令人驚喜的香氛嘗試，以及與香港在地餐廳的異業合作，激盪出香氛市場新可能。

香港香氛品牌推薦六：Kimature

台灣是蘭花育種大國，而香港則對蘭花深深著迷。為收藏蘭花之於香港人那浪漫、溫柔富有文化情調的意象，天然護膚品牌Kimature果斷拓展香氛領域，進而聲名大噪！自Kimature以白蘭花作為成分打造香體產品與保養品，獲得市場青睞後，便於2017年原創香港首支白蘭花香水。兼具東方美感的花香調性，融合蘭花溫柔且堅韌的香氣表現，創造出這款經典且雋永的作品，至今仍是香港在地人、觀光客的指定單品呢！

