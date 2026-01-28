錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
香港旅遊必買高質感香水！6 款在地香氛品牌：Raze素有小Aesop之稱，BeCandle、Black Fades低調不撞香
香港旅遊別只知道大啖美食！自疫情後全球香氛市場復甦，也帶動了香港在地小眾品牌興起，各色高質感，兼具在地文化特色的香氛、香水品牌自香港紅遍亞洲，更成為許多香迷們的送禮新選擇！現在就跟著儂編腳步，一同收藏：香港必買六個在地質感香氛品牌！
香港香氛品牌推薦一：Raze
日前，儂編走訪一趟香港，散步尋找美食之餘，便被這間以簡約北歐設計風格呈現的香氛店吸引！時常來香港的儂粉肯定對它不陌生，Raze素有香港Aesop之稱，不僅包裝、設計簡約有質感，由做口罩起家的它，調香上也相當細膩。不僅以日本原料為調香基底，全配方更採100%純素、無添加溫和配方為核心，香氣有層次、調性溫柔、清雅，尤其木質調香氛系列的高級感連聞遍百種香的儂編也招架不住！
香港香氛品牌推薦二：BeCandle
若妳想要找一款小有品味，且不與市場主流香氣重疊的香氛單品，絕不可錯過BeCandle！BeCandle誕生於2012年，創立初期便很大膽地將品牌據點選址於香港郊區－西貢市中心，凝聚各國香氛專家、頂尖香水公司打造專屬香水工廠與實驗室。品牌全系列作品皆採高品質、少量製作，不只香氣層次豐富很有精品水準，香氛產品的簡約工藝也頗具故事感，值得你我細細品味。
香港香氛品牌推薦三：市聞香集CitiScent
妳對於香港的印象是什麼呢？是繁華維多利亞港的光景，還是小街區的檀香、美食香呢？同樣以純素、無添加、低敏配方為主張的香氛品牌：市聞香集CitiScent，便集結各國調香師，將對香港的城市、文化、人文風情展現於香水中。從人的記憶中擷取香氛故事，並將香港的迷人景緻一一濃縮，若妳想找一款很＂香港＂的香氛禮物，市聞香集是個有趣的新選擇。
香港香氛品牌推薦四：Black Fades
這幾年小眾香氛品牌競爭激烈，不光香氣得高級，香氛產品的設計更得兼具藝術品等級！Black Fades如其名，是一個以黑色系視覺為風格主軸的香氛品牌。全系列作品簡約帶點粗曠感，並巧妙搭配水泥、石材、玻璃等異材質組合，激發出五感多層次體驗。在Black Fades的作品中妳我可以發現，許多探索城市、風景、感官印象的有趣創意，從香氛為出發點，將那些不小心錯過的嗅覺驚喜，再次重現於居家香氛、個人香水、沐浴產品等生活儀式中。
香港香氛品牌推薦五：The Wax Can
The Wax Can則是一個很調皮、叛逆的品牌！2021年成立的它以香氛蠟燭為販售主軸，更有著「怪味蠟燭」這個有趣的小名。不同於市場上其他居家香氛品牌，The Wax Can擅長用香氛重現生活中最熟悉、印象深刻的氣味記憶！不論是乾衣機、凍寧茶、魚肉燒賣甚至蛋塔，又或者兼具除臭效果的皂香等，透過令人驚喜的香氛嘗試，以及與香港在地餐廳的異業合作，激盪出香氛市場新可能。
香港香氛品牌推薦六：Kimature
台灣是蘭花育種大國，而香港則對蘭花深深著迷。為收藏蘭花之於香港人那浪漫、溫柔富有文化情調的意象，天然護膚品牌Kimature果斷拓展香氛領域，進而聲名大噪！自Kimature以白蘭花作為成分打造香體產品與保養品，獲得市場青睞後，便於2017年原創香港首支白蘭花香水。兼具東方美感的花香調性，融合蘭花溫柔且堅韌的香氣表現，創造出這款經典且雋永的作品，至今仍是香港在地人、觀光客的指定單品呢！
【延伸閱讀】
2024 秋冬「木質雪松香水」必買推薦10款！Dior、Jo Malone、Aesop優雅有個性，Chanel這款男友共香也適合
其他人也在看
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
王祖藍回應鍾嘉欣失視后否認內定 揭香港藝人難北上發展原因：佢可唔可以放低身段？
在內地綜藝節目及帶貨方面爆紅的王祖藍，近年事業作多方面發展，他日前接受資深傳媒人查小欣YouTube節目《紅查館》訪問，大談將發展飲食事業，又稱當年北上發展時，全靠「獎門人」曾志偉授予「錦囊」，銘記於心造就他在內地發展順遂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鄭希怡自爆同老公梁學儲拍拖前各自有「好多對手」老公靠唔出聲避免鬧交
鄭希怡Yumiko早年北上發展成功，更一度移居上海，直到前年先回流返港，同老公梁學儲(Andy)及女兒梁子柔（梁浸浸）搬入複式大屋。早排Yumiko更參演TVB合拍劇《風華背後》，同汪明荃及黃宗澤有唔少對手戲。Yahoo 娛樂圈 ・ 27 分鐘前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前
陳家珮逆線駕駛引葉劉蔡素玉罵戰 葉劉：您是不是想小題大做或報一箭之仇？｜Ray Online
新民黨議員陳家珮逆線行車一事原來唔只喺社會引起風波，仲導致政圈內部出現火花，新民黨主席葉劉淑儀同民建聯前議員蔡素玉喺地區通訊群組公開駁火。根據政圈流傳嘅對話截圖，蔡素玉近日喺「香港東區各界協會」WhatApp群組轉發3段訊息，頭兩段係葉劉當年就前民政事務局局長徐英偉出席「洪門宴」嘅回應，話徐英偉身為高官應該以身作則，普通書面或者口頭譴責都唔足夠，覺得主動辭職係較體面嘅做法。至於蔡素玉另一則轉發訊息就係：「葉劉對高級官員如此嚴格要求，試問對其愛徒是否用同一把尺,用同一個標準嚴格要求主動辭職是『較體面做法』尤其是立法局(立法會)議員，更應該守法,以身作則, 比白更白。議員並非普通市民,應在市民面前樹立好榜樣,如果立法局(立法會)議員無法以身作則,How can you expect ordinary people to do the same?(如何要求普通市民遵守)」am730 ・ 19 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 17 小時前
55歲顏仟汶自爆曾被TVB、ATV棄用 爆廠仍不獲續約 為錢轉拍三級片
現年55歲的女星顏仟汶（Sophie）近年再現幕前，在TVB劇集《一舞傾城》、《反黑英雄》、《新聞女王2》及未播出的《正義女神》飾演不同類型的媽媽，令其再受關注。顏仟汶在演藝人協會YouTube頻道受訪時剖白過去曾先後被兩大電視台棄用，長期做到爆廠仍不獲無綫續約，其後轉投亞視亦疑因拍性感照而被解約，因家庭巨變而為錢接拍三級片，一路走來她都沒後悔，直至近年演出終於受到讚賞，不禁說：「嗰種鼓舞係令到我覺得，我冇堅持錯嘅。」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
議員質疑公務員每年「跳Point」太寬鬆 楊何蓓茵：將強化評核機制
政府下月公布《財政預算案》，外界關注公務員薪酬。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(27日)在公務員及資助機構員工事務委員會會議上表示，薪酬趨勢調查委員會一直有開會，當局亦會視乎政府整體財政狀況作出平衡。AASTOCKS ・ 20 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？
日Yen只係重上「5算」，遊日仍然抵玩。計劃去睇櫻花，除了留意日元兌換價，預訂溫泉旅館，可能都要望真係咪仲有「一泊二食」，因為越來越日本旅館放棄供餐，改為與餐廳合作，轉介住客到附近餐廳用餐。Yahoo財經 ・ 1 天前
歐洲警告「已失去網際網路」加速擺脫美國科技！川普制裁與科技霸權引反彈
在川普政府升高外交對抗與制裁手段下，歐洲對美國科技依賴風險高度警惕。比利時官員坦言歐洲已「失去網際網路」，歐盟與法國政府正加速推動數位主權，降低對美國科技與雲端服務的依賴。鉅亨網 ・ 2 小時前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚
影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
《哈利波特》人名全是「劇透」？拆解Snape、Lupin名字原意，原來羅琳一早寫好結局
潮流興復古，這次來看回2001年上映的經典作品《哈利波特》裡面的一些小趣聞。如果你以為《哈利波特》只是一個關於愛與勇氣的童話，那你就太小看羅琳了。這位「細節狂魔」在第一集的第一頁開始，就已經把所有人的命運暗暗埋在了名字裡。為什麼石內卜（Snape）總是顯得如此嚴苛？為什麼路平教授（Lupin）註定要在月圓之夜痛苦？拆解了這些名字的拉丁語與古德語原意，你才會驚覺：原來我們被「劇透」了足足二十年！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
前TVB兒童節目主持呂靜文升呢人母 晒囡囡萌樣享受親子時光
曾於TVB節目《#後生仔傾吓偈》、《Hands Up》擔任主持的呂靜文（Bonnie）近日不時分享囡囡的照片，令人感嘆「後生女」已榮升為人母。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
張又俠落馬｜南早記者陳敏莉失聯逾兩年 美前官員爆陳正調查張案 WhatsApp 對話離奇被刪｜Yahoo
中國國防部上周六（24 日）公佈，中央軍委兩名高層，包括中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。消息公布後，美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐安竹（Drew Thompson）在網上平台指，2023 年底到北京採訪軍事安全論壇後失聯的《南華早報》記者陳敏莉（Minnie Chan），距今兩年多仍無音訊，而唐安竹指自己曾經在陳敏莉失聯前跟她 WhatsApp 對話。陳當時曾答覆指，認為張又俠以及另一名現任中央軍委副主席張升民被當局調查。唐安竹在文章說，不清楚陳敏莉的失聯是否跟她調查張又俠及張升民有關。Yahoo新聞 ・ 21 小時前