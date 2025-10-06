餐廳KTV行為引爆日本怒火！香港客日本十大禁忌的內幕！

酒店當儲藏室的奇招

你有沒有想過，旅行時把酒店當免費行李櫃用？😅 香港討論區LIHKG最近熱議，某位香港遊客為了輕鬆跑去遠地玩，腦洞大開：先在同一家酒店訂兩次房，check out後把行李丟在那，嘴上說「我會再check in」，

結果玩完幾天直接免費取消訂房，拿了行李就跑！這招讓網友直呼「太聰明了吧」，但也有人氣炸：「這把日本酒店的信任玩壞了！」根據SoraNews24報導，這種「假訂房真寄存」在日本越來越常見，逼得酒店開始收押金，免得被當免費倉庫。

餐廳裡的喧鬧派對

去日本吃懷石料理或高級壽司，應該是享受寧靜美食的時刻吧？但有些香港遊客偏偏把餐廳當KTV！😓 LIHKG網友爆料，有人在高級餐廳大喊「好正啊！換港幣才XXX元！」還邊吃邊拍片，搞得其他客人完全沒心情。

更有甚者，吃到一半嫌壽司有飯，直接叫師傅「下次別放飯啦」，讓服務生傻眼。Japan Today提到，日本餐飲文化講究「和」的氛圍，喧嘩或隨意改菜單是大忌，難怪當地人私下抱怨：「香港人熱情是好事，但能不能小聲點？」

公共交通的噪音風暴

日本的電車和巴士，靜得連翻書聲都像噪音，但有些香港遊客似乎沒get到這點。😉 LIHKG上有網友吐槽，看到同鄉在JR線上大聲聊八卦，還開免提講電話，旁邊的日本人全低頭裝沒事，但眼神藏不住無奈。

更有誇張的，直接在車廂放音樂或播YouTube，當自己是移動KOL！根據TBS新聞，日本的公共交通規則超嚴，連咳嗽都要掩嘴，這種高分貝行為讓當地人直搖頭，網上還有人提議「該發外國人禮儀手冊了」。

溫泉場的自由泳風格

泡溫泉是日本旅行的重頭戲，但有些香港遊客把溫泉當自家泳池！😜 LIHKG網友氣炸，說看到人沒綁頭髮就下水，長髮飄在池面像恐怖片；還有紋身不遮直接跳進去，無視門口規則告示。

更誇張的，帶大毛巾鋪池邊，當成私人地盤，洗完澡還不收拾就走。Kyodo News報導，日本溫泉協會近年加強規範，特別針對外國遊客，因為類似「不入鄉隨俗」的投訴暴增。想泡個舒服澡？先把規矩學起來吧！

隨手拍片與講價的尷尬秀

最後，還有兩大失禮行為讓日本店家頭痛：亂拍片和亂講價。LIHKG上有人爆料，香港遊客進店不問就拿手機猛拍，鏡頭直接怼店員臉，搞得人家生意都做不下。😤

更別提在明碼實價的店裡硬要砍價，喊「買多點能不能便宜點？」讓店員尷尬到想遁地。Reddit r/JapanTravel討論串提到，這種行為在遊客區特別多，店家只好貼「禁止攝影」告示，連鎖店甚至考慮收「拍攝費」。想當網紅？先問問店家願不願意吧！

Japhub小編有話說

香港人愛去日本玩，美食美景誰不愛？但這十個失禮行為，真的讓小編看得又好笑又捏汗！😅 從酒店當倉庫到溫泉變泳池，這些翻車操作讓日本朋友都快崩潰了。

旅行是放鬆，但入鄉隨俗更重要！下次去日本，記得小聲點、問清楚再拍片，好好享受和風氛圍。

你有沒有遇過類似糗事？快留言分享你的旅行趣聞，或者告訴我們，哪個失禮行為最讓你傻眼？